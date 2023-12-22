Japonya'nın 'sanat adası' Naoshima'yı keşfetmek

Seto İç Denizi'ndeki bu sanat adası, Yayoi Kusama ve Shinro Ohtake gibi Japon sanatçıların yanı sıra George Rickey, Karel Appel ve Niki de Saint Phalle gibi uluslararası yeteneklerin büyük ölçekli kamusal heykelleriyle doludur. Naoshima aynı zamanda bir dizi müze ve galeriye ve kendileri de birer sanat eserine dönüştürülmüş terk edilmiş evlere ev sahipliği yapmaktadır.

Adanın yenilenmesi, şu anda Benesse Holdings olarak adlandırılan bir şirketin onlarca yıllık çabasının sonucudur: Şirket, Benesse Art Site Naoshima web sitesinde "Seto İç Deniz bölgesinin sanat ve doğası, manzaraları ve sakinleriyle temas kurarak, ziyaretçilere Benesse'nin sloganı olan Well-Being'in anlamı üzerine düşünmeleri için ilham vermeyi amaçlıyoruz" diyor.

Naoshima'nın sanatsal harikalarını gezmek için yukarıdaki videoyu izleyin.

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Kaynak: edition.cnn.com