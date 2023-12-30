Japonya'nın Hawaii ile süregelen aşk ilişkisinin ardındaki hikaye

Japonya'nın dört bir yanındaki yemekler, kıyafetler ve hatta festivaller, insanların adalara olan sevgisinin plajlardan çok daha fazlası olduğunu gösteriyor.

Japon yerel seyahat acentesi HIS'in 2022 seyahat trend raporuna göre, yaz tatili için en fazla yurtdışı seyahat rezervasyonu Hawaii'ye yapıldı ve acente aracılığıyla yurtdışı yaz seyahati rezervasyonu yaptıranların %20'sini Hawaii oluşturdu.

Japonya'nın en büyük iki havayolu şirketi ANA ve JAL, pandemiden bu yana ilk kez sırasıyla Temmuz ve Haziran aylarında Hawaii'ye günlük uçuşlarını yeniden başlattı.

"ANA ve JAL, Japon turistlerin yurt dışı seyahatlerinde ilk döndükleri yerin Hawaii olduğunu biliyor. Burası vize almadan özgürce gidebilecekleri bir yer," diyor Japon havacılık ve seyahat analisti Kotaro Toriumi. "Bu havayolları en çok Hawaii kampanyalarını güçlendiriyor ... tek yaptıkları Hawaii'ye seyahat için reklam yapmak."

Japonya'nın Hawaii ile olan aşk ilişkisi belki de tek bir kelimeyle özetlenebilir: iyashi. İngilizce'de "şifa" ya da "rahatlık" anlamına gelen bu kelime, çoğu Japon'un adalarla özdeşleştirdiği özgürlük ve rahatlama duygusunu ifade ediyor.

Popülaritede artış, fiyatlarda yükseliş

Japon gezginlerin Hawaii'ye olan sevgisi onlarca yıl öncesine dayansa da, seyahat sayılarının Covid-19 öncesi zirvelerine geri dönmesi biraz zaman alacak.

Pandemiden önce Japon gezginler Hawaii'deki en büyük denizaşırı turist sayısını oluşturuyordu. Hawaii Turizm Ajansı'nın verilerine göre Japon turistler aynı zamanda ziyaretçi başına en fazla para harcayan gruptu.

Japonya'dan gelen ziyaretçi sayısı 2022'nin ilk yarısında %95,2 oranında düşerek 2019'daki 734.235 ziyaretçi sayısına kıyasla yalnızca 34.925 kişi oldu. Japon turistler 2022'nin ilk yarısında sadece Hawaii'de, 2019'daki 1,03 milyar dolardan %91,6 düşüşle 86,7 milyon dolar harcadı.

Bir başka faktör daha var ki o da yenin düşüşü. Yen'in dolar karşısındaki düşüşü nedeniyle Japonlar için ABD'ye seyahat etmek çok daha pahalı hale geldi. Hawaii'ye yönelik mevcut uçuş rezervasyonlarının çoğunluğu business ve premium ekonomi gibi üst kabin sınıfları için.

"Şu anda gitmek isteyenler çoğunlukla varlıklı ya da yüksek maaşlı insanlar çünkü bu onlar için normal. Bence şu anda gençlerin gelişigüzel Hawaii'ye gitmesi mümkün değil." Toriumi sözlerine şunları da ekledi.

Japonya'dan ayrılmadan Hawaii'yi deneyimlemek

Hawaii'ye gidemeyenler için Japonya yerel seçenekler sunmaktadır.

Hawaii temalı festivaller - hula dansçıları, ukulele çalanlar ve Hawaii yemek kamyonları ile - son derece popülerdir.

Bu festivaller Tokyo, Yokohama ve Osaka gibi büyükşehirlerin yanı sıra Gunma Eyaletindeki bir kaplıca kasabası olan Ikaho Onsen gibi kırsal alanlarda da düzenleniyor.

Hawaii temalı konserler ve etkinlikler düzenleyen Japonya merkezli Leiland Grow şirketinin CEO'su David Smith, "(Japonya'da) insanlar ister üniversiteye gitmek ister savaş ya da politika gibi başka şeyler hakkında (endişelenmek) olsun, çok fazla acele ediyorlar, ancak Hawaii kültüründe sadece adalarını koruma kültürü var" diyor.

"(Bu festivallerin) bu tür Hawaii kültürünü Japonya'ya taşıyacağını ve insanların Hawaii'nin iyiliğini öğrenmesini sağlayacağını düşündüm."

Tekrarlanan festivallerin ötesinde, Japonya'nın her yerinde Hawaii restoranları var.

Chiba, Yachiyo'daki Hawaii temalı sade bir restoran olan Punalu'u, hem Amerikan hem de Hawaii'ye özgü çeşitli hatıra eşyalarıyla süslenmiş. Duvarın ortasında bir Harley Davidson motosikleti ve onun üzerinde de mağazanın adının yazılı olduğu bir sörf tahtası bulunuyor.

Dükkanın sahibi ve şefi 57 yaşındaki Yuji Nonaka, 14 yıl önce eşi 50 yaşındaki Kiyomi Nonaka ile birlikte maaşlı işinden ayrılarak restoranını açmış.

Kiyomi Hawaii'ye, özellikle de hula dansına olan aşkını 18 yaşında çıktığı bir iş gezisi sırasında keşfetmiş.

"Hula, başkalarıyla olan ilişkilerimde ya da işimde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda hayattaki pek çok şeyi atlatmama yardımcı oldu. Hula yaptığımda sanki daha yüksek bir boyuttaymışım gibi hissediyorum. Bu duyguyu başkalarıyla paylaşmak istedim ve 18 yıl önce burada kendi hula okulumu açtım" dedi.

Bir ilişkinin kökleri

Tokyo Üniversitesi Disiplinlerarası Çalışmalar Enstitüsü'nde profesör olan Yujin Yaguchi, Hawaii ve ABD-Japonya kültürel ilişkileri üzerine yoğunlaşıyor.

Yaguchi, 19. yüzyılın başında çok sayıda Japon'un Hawaii'ye göç ettiğini ve bunun da burayı Japon turistler için tanıdık ve seyahat etmesi kolay bir yer haline getirdiğini belirtiyor.

Birçoğunun ziyaret ettikleri akrabaları vardı ve bu durum dil bariyerinin aşılmasına da yardımcı oldu.

ABD Nüfus Sayım Bürosu tarafından yapılan Amerikan Toplum Araştırması'ndan elde edilen verilere göre 2016-2020 yılları arasında Hawaii'de yaşayanların %22,3'ü kendilerini Japon ya da yarı Japon olarak tanımlamıştır.

"Bugün (Hawaii'de) insanların iş amacıyla Japonca konuştuğunu düşünüyorum. Japonca konuşmasa da anlayabilen insanlara erişmek çok kolay ve duyurular, tabelalar ve her şey Japonca" diye açıklıyor Yaguchi.

İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra yaklaşık 20 yıl boyunca, Japonya'da yurt dışı eğitim programları veya iş gezileri için ara sıra istisnalar dışında, yurt dışına eğlence amaçlı seyahatler yasaklandı.

"Savaşın sona ermesinden sonra neredeyse yirmi yıl boyunca eğlence amaçlı seyahatlere izin verilmedi. Savaş 1945'te sona erdi ve 1964'e kadar yurtdışı seyahatleri büyük ölçüde kısıtlandı, ancak seyahat yasağı kalktıktan sonra Hawaii Japonlar için ziyaret edilecek en popüler yerlerden biri oldu," diye ekliyor Yaguchi.

Gidemeseler bile Hawaii'yi hayal ediyorlardı.

Spa Resort Hawaiians, Fukushima Eyaleti'nin Joban bölgesinde bulunan bir kaplıca tema parkıdır ve yasaktan sonraki yıllarda simüle edilmiş bir Hawaii'nin özeti olmuştur.

1960'larda kömür endüstrisi kötüye giderken, yerel madencilik şirketi işleri kurtarmak ve yerel ekonomiyi canlandırmak için turizme geçiş yaptı ve ısıtmalı yüzme havuzu, palmiye ağaçları ve hatta Hawaii'den gelen şovmenlerle Japonya'daki ilk tatil tesisini yarattı.

1980'lerde Japon ekonomisiyle birlikte yenin değerinin yükselmesi, Japonların 1990'larda, balon ekonomisinin zirvesindeyken Hawaii'yi ziyaret edebilmelerini sağladı.

Yaguchi, "Hawaii 1990'larda Japonlar için bir tür plaj cenneti ve aynı zamanda bir alışveriş cenneti haline geldi," dedi. "Daha sonra Hawaii'nin bir alışveriş cennetinden ziyade bir tür iyashi yeri olarak yeniden formüle edilmesi ya da yeniden kavramsallaştırılması söz konusu oldu."

Bir tabakta barış

Tabakta öğle yemeği Hawaii'nin çok kültürlü geçmişinin bir ürünüdür. Genellikle iki kaşık beyaz pirinç, bol mayonezli bir makarna salatası ve seçtiğiniz proteinden oluşur ve genellikle yoğun tuzlu sosla ıslatılır.

"Hawaii'ye gittiğimde ve tabak yemeklerini gördüğümde bunu büyüleyici buldum. Amerikan, Japon ve sadece Asya (kültürlerinin) bir füzyonuydu. Bu benim için gerçekten ilginçti ve bu da beni tabak yemeklerine bağımlı hale getirdi. Japonya'da Hawaii'de yediklerime yakın çok fazla tabak yemeği restoranı olmadığını fark ettim," diyor geçen yıl Sakura, Chiba Prefecture'de Da Plate Lunch 808 adlı tabak yemeği restoranını açan Akihiro Misono.

Honolulu merkezli KSSK-FM radyo istasyonu Hawaii'den restorana yayın yapıyor. Müşteriler genellikle ABD'de Hawaii tişörtü olarak adlandırılan "aloha tişörtleri" giyiyor.

Hawaii merkezli bir kahvaltı kafe ve restoran zinciri olan Eggs 'n Things'in Japonya'da sadece denizaşırı lokasyonları bulunuyor. İlki 2010 yılında Harajuku'da açıldı.

Eggs 'n Things Japonya CEO'su Kota Matsuda, markanın Hawaii'yi ziyaret eden Japon gezginler arasındaki popülaritesinden bahsetti.

"Özellikle Covid'in bu zor zamanlarında, birçok insan için denizaşırı seyahat etmenin önündeki engeller hala yüksek. Hawaii'ye seyahat etmek isteyen ama henüz gidemeyen müşterilerimize orada olmaya en yakın deneyimi yaşatıyoruz. İnsanlar buraya sadece Hawaii tarzı yemekler için değil, aynı zamanda eşsiz 'Hawaii Havası' için de geliyorlar" dedi.

Hayranlığınızı giyin

Aloha tişörtü meraklısı ve şoför Yosuke "Yo-chan" Seki, her hafta sonu sörf yapıyor ve Hawaii'ye gitmekten hiç bıkmıyor - 2011'den beri her yıl gidiyor.

"Aloha tişörtleri giymeye başladığımdan beri çoğunlukla günlük hayatımda giyiyorum," diyor 47 yaşındaki Seki. "Umarım insanlar bana bunları giyerken bakar ve kendilerinin de giymeyi denemek istediklerini düşünürler. Şu anda, yaklaşık birkaç milyona mal olabilen pahalı tasarımlardan birinin bir kopyasını giyiyorum. Benim giydiğim ise 20.000 ila 30.000 yen civarında."

Kendisi de bir aloha gömleği meraklısı olan kırk yaşındaki Asami Seki, 82 of aloha adlı bir aksesuar işletmesinin sahibi. Bir yıl önce, insanların sörf yaparken takabilecekleri hipoalerjenik aksesuarlar üretmeye başladı.

"Hawaii'ye sadece bir kez gittim, ancak bu süre zarfında, pandemi nedeniyle gidemediğim zamanlarda bile, Hawaii'yi giderek daha çok sevmeye başladım," dedi.

"Her zaman Hawaii'ye gitmek istemiştim ve ilk ziyaretimden önce bile oraya hep hayranlık duymuştum. İlk seyahatimden döndükten sonra Hawaii'nin bazı yönlerini yaşam tarzıma dahil etmeye başladım."

Kocası Yosuke de bu düşünceye katılıyor: "Bu benim için bir tür statü haline geldi."

"Şık giyinmek istediğimde aloha tişörtleri giyiyorum. Onları giydiğimde kendimi keskin giyinmiş gibi hissediyorum ve gün için bir tema seçmek ve diğerleriyle buna göre koordine olmak gerçekten heyecan verici" diye ekliyor Asami.

Gömlekler büyük ölçüde Japon sanatından ve tasarımlarından etkileniyor.

Toyo Enterprise bünyesinde yaklaşık 50 yıldır faaliyet gösteren bir aloha gömlek markası olan Sun Surf, 1930-1950'li yılların aloha gömleklerini yeniden üretmeye odaklanıyor. Marka direktörü 47 yaşındaki Yoshihiro Nakano, gençliğinde bu gömlekleri toplamaya başlayan bir aloha gömleği araştırmacısı.

Nakano'ya göre aloha gömlekleri Hawaii'deki Japon göçmenlerle başlamış.

"Hawaii'de bile Japon tarzı kıyafetler giyiyorlardı. 1800'lerin ikinci yarısında Japonya'ya göç eden insanlar vardı ve bundan kısa bir süre sonra aralarında Japon kıyafetlerinin de bulunduğu kumaş rulolarını ithal etmeye başladılar. Yerel halk bunu gördü ve bunları kullanarak gömlek yapmanın ilginç olacağını düşündü, böylece Japon desenleriyle aloha gömlekleri yapmaya başladılar" diyor Nakano.

Seri pazar üretimi bundan sonra başladı. Hawaii'deki mağazalar Japonya'dan Japon giysileri için rulo kumaş ithal etmek yerine, sadece aloha gömlekleri için çok çeşitli baskılı kumaş ithal etti.

Bugün bu aloha gömlekleri aynı zamanda koleksiyon parçası olarak da görülüyor.

Nakano, "(Gömlekleri) hiç giymeyen ve sadece onları biriktiren ya da çerçeveleten pek çok (müşteri) var" dedi.

Her şey iyashi ruhuna uygun.

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Kaynak: edition.cnn.com