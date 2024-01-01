içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
Sıcak KonularHaberlerDünyaASYA

Japonya'nın batısını vuran 7,5 büyüklüğündeki deprem tsunami uyarısını tetikledi

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu ve Japonya Meteoroloji Ajansı'na göre, Pazartesi öğleden sonra Japonya'nın batısını vuran 7.5 büyüklüğündeki deprem tsunami uyarısını tetikledi.

 and  Alex Stellmacher
1 dakikada okunur
.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Japonya'nın batısını vuran 7,5 büyüklüğündeki deprem tsunami uyarısını tetikledi

USGS'ye göre, derinliği 10 kilometre (6 mil) olan deprem yerel saatle 16:10'da Ishikawa vilayetindeki Anamizu'nun yaklaşık 42 kilometre (26 mil) kuzeydoğusunda meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, batı Japonya'nın kıyı bölgeleri boyunca tsunami uyarısı yayınladı.

Bu bir son dakika gelişmesidir. Güncellemeler gelecek.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu