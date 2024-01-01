Japonya'nın batısını vuran 7,5 büyüklüğündeki deprem tsunami uyarısını tetikledi

Jimmy Butler 41 sayı, dokuz ribaunt, beş asist, dört top çalma ve üç şut engelleme ile daha önce hiçbir NBA playoff maçında görülmemiş rakamlara imza atarak Miami Heat'i Doğu Konferansı Finalleri 1. Maçında Boston Celtics karşısında 118-107'lik bir geri dönüş galibiyetine taşıdı.