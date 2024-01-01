Japonya'nın batısını vuran 7,5 büyüklüğündeki deprem tsunami uyarısını tetikledi
USGS'ye göre, derinliği 10 kilometre (6 mil) olan deprem yerel saatle 16:10'da Ishikawa vilayetindeki Anamizu'nun yaklaşık 42 kilometre (26 mil) kuzeydoğusunda meydana geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, batı Japonya'nın kıyı bölgeleri boyunca tsunami uyarısı yayınladı.
Bu bir son dakika gelişmesidir. Güncellemeler gelecek.
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Kaynak: edition.cnn.com