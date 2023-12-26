Japonya'nın 'Ay Keskin Nişancısı' tarihi iniş girişimi öncesinde Ay yörüngesinde

İniş aracı şu anki rotasında Ay'ın etrafında yaklaşık her 6,4 saatte bir tur atıyor. Ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde araç yörüngesini yavaşça daraltacak ve Ocak ayı ortalarında planlanan tarihi iniş denemesine hazırlanırken Ay'ın yüzeyine daha da yaklaşacak.

Başarılı olması halinde Japonya böyle bir başarıya imza atan sadece beşinci ülke ve 21. yüzyılda bunu başaran sadece üçüncü ülke olacak.

Çin ve Hindistan şu anda bu yüzyılda Ay'a bir aracı güvenli bir şekilde indiren tek ülkelerdir ve bu durum Ay yüzeyi için yeni bir yarışın başlangıcına işaret etmekte olup, bu yarış kısmen gelecekteki uzun süreli mürettebatlı görevler için Ay'ın doğal kaynaklarını belirleme ve kullanma çabalarıyla karakterize edilmektedir.

Japonya'nın robot kaşifi "nokta atışı" bir iniş gerçekleştirerek son derece hassas bir iniş yapmayı ve bilim insanlarının Ay'ın oluşumunu daha iyi anlamalarına yardımcı olabilecek Ay kayaları hakkında veri toplamayı hedefliyor.

İniş için ilerliyor

Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı (JAXA) 25 Aralık'ta yaptığı açıklamada Ay'a iniş aracının eliptik bir yörüngeye yerleştirildiğini ve Ay'ın kuzey ve güney kutuplarından yaklaşık 370 mil (600 kilometre) ile 2.500 mil (4.000 kilometre) arasında değişen yüksekliklerde geçen bir yola gönderildiğini duyurdu.

Önümüzdeki 3,1⁄2 hafta boyunca uzay aracının yörüngesi, son inişine başlarken onu yüzeyin 9 mil (15 kilometre) kadar yakınına götürecek.

SLIM ya da Smart Lander for Investigating Moon olarak da adlandırılan Moon Sniper iniş aracı yumuşak inişini 19 Ocak ET saatiyle 10:20'de ya da 20 Ocak Japonya Standart Saatiyle 12:20'de gerçekleştirecek.

SLIM, diğer adıyla Ay Keskin Nişancısı hakkında

SLIM hafif iniş aracı, tipik kilometre aralığından ziyade yaklaşık 328 fit (100 metre) uzanan bir iniş bölgesini hedefleyecek.

Bu hassasiyet görevin Ay Keskin Nişancısı lakabını almasına yol açtı.

Ay yüzeyine ulaşması halinde SLIM'in, NASA astronotlarının 1969'da ilk kez indiği Apollo 11 iniş alanının yakınındaki Shioli adlı küçük bir çarpma kraterinin yakınındaki bir bölgeyi keşfetmesi bekleniyor.

Ay için yarış

Amerika Birleşik Devletleri Ay'a insan indiren tek ülke olmaya devam ediyor, ancak NASA 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana Ay yüzeyine astronot veya robotik araç indirmedi.

Hem Japonya merkezli bir şirket olan Ispace tarafından özel olarak geliştirilen bir uzay aracı hem de Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos tarafından fırlatılan bir Ay aracı 2023 yılında başarısızlıkla sonuçlanan bir iniş denemesi yaptı.

Her iki robotik araç da navigasyon sorunları yaşadıktan sonra yere çakıldı.

Hindistan'ın uzay ajansı Hindistan Uzay Araştırma Örgütü tarafından geliştirilen Ay'a iniş aracı Ağustos ayında başarılı bir iniş gerçekleştirerek ABD, Çin ve eski Sovyetler Birliği'nin ardından bunu başaran dördüncü ülke oldu.

Hindistan'ın uzay aracı, bilim insanlarının değerli su buzu depoları olduğuna inandıkları Ay'ın güney kutbuna yakın bir yere iniş yaparak bölgeye yakın bir yere araç gönderen ilk ülke oldu.

Ay'a iniş görevlerinin bir yılı

Japonya'nın Moon Sniper uzay aracının iniş denemesini gerçekleştirmesinin ardından, ABD önümüzdeki yıl Ay yüzeyine üç robotik araç fırlatmayı hedefliyor.

NASA ise 2024'ün sonlarında Ay'ın yörüngesine astronot göndermeyi planlıyor.

Başarılı olması halinde Artemis II görevi, bu on yılın sonlarında Ay'a insan indirebilecek başka bir görevin önünü açacaktır.

Mürettebatlı NASA görevi, astronotların 1970'lerden bu yana ilk kez Ay yüzeyine geri dönüşüne işaret edebilir.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com