Japonya'da iktidar partisi belgesiz siyasi fon skandalıyla sarsıldı

Kurulduğu 1955 yılından bu yana neredeyse kesintisiz olarak iktidarı elinde tutan LDP'nin en etkili iki fraksiyonu, gelir ve giderlerini düzgün bir şekilde beyan etmemek ve bazı durumlarda siyasi fonları milletvekillerine rüşvet olarak aktarmakla suçlanıyor.

Tokyo savcıları Salı günü partinin Abe ve Nikai gruplarının ofislerinde arama yapmak üzere bir düzineden fazla müfettiş gönderdi.

Kamu yayıncısı NHK'ya göre, daha önce eski Başbakan Shinzo Abe tarafından yönetilen Abe fraksiyonunun beş yıl boyunca 500 milyon yen (3,5 milyon dolar) kadar beyanda bulunmadığından şüpheleniliyor.

Nikai grubunun 100 milyon yenden (690.000 $) fazla bağışı bildirmediği iddia ediliyor.

NHK'nın haberine göre bu ihmaller ülkenin siyasi fonları kontrol yasasının ihlali anlamına gelebilir.

Ulusal yayın kuruluşu, kaynaklarına atıfta bulunarak, iki grubun, düzgün bir şekilde kaydedilmeyen bağış toplama satışlarından elde edilen gelirlerden bazı üye milletvekillerine komisyon ödediğinin iddia edildiğini söyledi.

Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında Başbakan Fumio Kishida'nın hesap verebilirliği sağlamak için "gerekli önlemleri alacağını" söyledi.

Hayashi, "Hükümet, iç ve dış politika konularını ele almak ve ulusal politikada gecikme yaşanmaması için teker teker sonuç üretmek için elinden geleni yapacaktır" dedi.

Kishida, hasarı kontrol altına almak amacıyla kabinedeki dört bakanı değiştirdi, ancak son anketler bu hamlenin kamuoyu desteğini geri kazanmak için çok az işe yaradığını gösteriyor.

Mainichi Shimbun gazetesi tarafından yapılan bir ankete göre kabineyi onaylamama oranı %79 ile aylık anketlerin başladığı 1947 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Diğer anketler de benzer bir tablo çizdi.

Tokyo'daki Tsuda Üniversitesi'nden Profesör Masaru Nishikawa "NHK verilerine göre Kishida yönetiminin onaylanma oranı keskin bir düşüşle %23'e gerileyerek 2012'den bu yana en düşük seviyeye indi" dedi. "Bu skandalın kabineyi önemli ölçüde etkilemesi muhtemel."

Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2022 Yolsuzluk Algılama Endeksi'nde Japonya 180 ülke arasında 18. sırada yer alırken, hükümet üyelerinin adının karıştığı mali skandallar ülkede nadir görülen bir durum değil. 1980'lerin sonunda ülkenin yönetimine gölge düşüren bir başka yüksek profilli skandal, siyasetçilerin bir insan kaynakları şirketinin yan kuruluşundan hisse ve iltimas almasını içeriyordu.

Temple Üniversitesi'nin Tokyo kampüsünde Japon siyaseti üzerine uzmanlaşan yardımcı doçent Paul Nadeau'ya göre, yine de bu skandal "işin içindeki para miktarı ve komisyonların bu kadar sistematik ve rutin olmasıyla öne çıkıyor".

Nadeau ayrıca, olaya karışan yetkililerin sadece arka plandaki kişiler ya da küçük oyuncular değil, bir zamanlar en yüksek makamlara gelmeye aday görünen önemli isimler olmasının da dikkat çektiğini söyledi.

Ancak Nadeau, skandalın LDP üzerindeki etkisini ölçmek için henüz çok erken olduğunu belirterek, muhalefet partilerinin yıllar içindeki sınırlı başarısına dikkat çekti. LDP, 1993-1994 ve 2009-2012 yılları arasındaki iki kısa dönem dışında kesintisiz olarak iktidarda kalmıştır.

"Halk, skandaldan açıkça mutsuz olan ancak siyasi sınıflarından daha iyisini beklemeyen veya ummayan ve herhangi bir alternatifin çok fazla bir gelişme olabileceğine dair çok az iyimserlikle, istifa etmiş bir öfkeyle tepki veriyor gibi görünüyor" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com