Japonya'da depremden kurtulanlar, ısıtması ve akan suyu olmayan barınaklarda palto ve şapkalarla uyuyor

"Şimdi bunu düşünmek beni hala titretiyor. Kalbim çarpıyordu, zihnim karardı, sadece çırpındık" diyen Akiyama, Pazartesi günü meydana gelen 7.5 büyüklüğ ündeki ölümcül depremin ardından ailesiyle birlikte kaldığı Nanao kentindeki bir sığınaktan CNN'e konuştu.

Akiyama, deprem sırasında bir masanın altına sığındığını ve hayatta kalmak için dua ettiğini, ardından da gerekli malzemeleri alıp dışarı koştuğunu anlattı. Deprem sonrasında annesinin evinden gelen fotoğraflarda dolapların devrildiği, yiyecek ve mutfak aletlerinin yerlere saçıldığı görülüyor.

Aile zarar görmemiş ama iki gün sonra, sığınakta yardım beklerken ve sık sık meydana gelen artçı sarsıntılara katlanırken depremin acısı hâlâ taze. Barınakta bile binanın çimento sütunlarından bazılarının etrafını saran molozlar görülebiliyor.

Akiyama, "Şu anda bile binanın sallandığını hissediyorum," dedi. "Ne zaman bir artçı sarsıntı olsa, ana depremi düşünüyorum ve vücudum titriyor."

Valiliğin resmi internet sitesine göre, yeni yılın ilk günü olan Pazartesi günkü depremde en az 62 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer enkaz altında ya da enkazın kesildiği bölgelerde mahsur kalanları aramaya devam ederken bilinmeyen sayıda kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Salı günü erken saatlerde Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi 120 kişinin hala kurtarılmayı beklediğini söylemişti.

Orta Japonya'nın batı ve daha kırsal kesiminde yer alan Noto Yarımadasını sarsan deprem, tsunami uyarılarını, yangınları ve çöken binaları tetikledi. Bölgedeki fotoğraflar çok katlı binaların tamamının yan yattığını, yanmış yapıları, hasar görmüş yolları ve bir zamanlar evlerin bulunduğu yerdeki molozları gösterdi.

Bazıları için deprem, Fukuşima santralinde nükleer erimeyi tetikleyen 9.0 büyüklüğündeki 2011 Tōhoku depremi ve tsunamisinin anılarını canlandırdı. Çoğu tsunami dalgalarından olmak üzere 22,000'den fazla ölü ya da kayıp bırakan depremin uzun vadeli etkileri bugün de hissedilmektedir.

Pazartesi günkü depremin yol açtığı hasarın boyutları hala değerlendiriliyor olsa da, uzun süredir depremlere alışkın olan ve daha uzak bölgelerde bile inşaat kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınan bir ülkede ölü sayısı ve yıkım seviyeleri 2011'deki felaketin yol açtığından çok uzak görünüyor.

Şu anda Nanao'da ikamet eden 28 yaşındaki Kouki Takahashi, 2011 depremi vurduğunda Tokyo'da ortaokul öğrencisiydi. Tokyo o zaman da sallanmıştı ama merkez üssü başkentten yüzlerce kilometre uzaktaydı.

Bu kez Takahashi için çok daha yakındı. "Daha önce de büyük depremler yaşadım ama bu seferki daha kötü hissettirdi" dedi.

Yine de, Pazartesi günkü deprem deneyiminin Tōhoku'yu tekrar akla getirdiğini söyledi. "Benzer şeyler hissettim" dedi. "O zamanlar (2011'de) hafif sarsıntılarla başlayıp giderek şiddetlenen benzer bir deprem olmuştu."

Pazartesi günü sarsıntılar başladığında evde banyo yapıyormuş. "Kelimenin tam anlamıyla çıplaktım, kıyafetlerimi aldım, dışarı çıktım ve arabama koştum," dedi ve binaların ve telefon direklerinin dramatik bir şekilde sallandığını anlattı.

Pazartesi gecesini arabasında uyuyarak geçirdiğini, bir arkadaşına ait bir otoparkta kaldığını, sık sık yaşanan artçı sarsıntılar ve askeri helikopter ve araçların geçmesi nedeniyle buranın en güvenli yer olduğunu düşündüğünü söyledi.

Dairesi hala sağlam, ancak duvardaki çatlaklar nedeniyle hasar görmüş. Bazı arkadaşlarının şansının daha kötü olduğunu ve evlerini tamamen kaybettiklerini söyledi.

Hayatta kalanların çoğu şu anda Akiyama ve ailesinin kaldığı gibi barınaklarda kalıyor - ancak yardım sınırlı.

CNN Salı akşamı ziyaret ettiğinde bir çatıdan başka çok az şey mevcuttu; ısıtma yoktu, bu yüzden insanlar kalın battaniyelerle yerdeki hasırlarda uyudular, 4 santigrat derece (40 derece Fahrenheit) gece sıcaklıklarında sıcak kalmak için paltolarını, şapkalarını ve eldivenlerini giydiler.

Başbakan Fumio Kishida Çarşamba günü yaptığı açıklamada, akan su olmadığı için insanların Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'nden su almak için dışarıda sıraya girmek zorunda kaldıklarını ve bu kuvvetin şu anda arama ve kurtarma operasyonlarını koordine etmek için yerel yönetimler, polis ve itfaiye birimleriyle birlikte çalıştığını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com