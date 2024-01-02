Japonya tsunami uyarılarını kaldırırken ve ölü sayısı artarken depremden kurtulanları bulmak için 'zamana karşı savaş'

Pazartesi öğleden sonra Ishikawa vilayetindeki Noto Yarımadasını sarsan deprem, binaların çökmesine, yangınların çıkmasına ve Rusya'nın doğusuna kadar tsunami uyarılarının yapılmasına neden oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı Salı günü ülkenin batı kıyılarındaki tüm tsunami uyarılarını kaldırdı ancak depremin üzerinden neredeyse 24 saat geçmesine rağmen gözlerden uzak Noto Yarımadası'nın kuzey kesimine erişim sınırlı kaldı.

Başbakan Fumio Kishida Salı günü yapılan bir afet acil durum toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada yıkılan bir yolun bölgeye erişimi kestiğini söyledi.

Helikopterlerdeki yetkililerin kıyı manzarası ve kırsal manzaralarıyla bilinen yarımada üzerinde uçtuğunu ve hasarlı yollar, toprak kaymaları ve büyük yangınlar gördüklerini bildirdi.

"Oradaki rotayı güvence altına almak için sadece karadan değil, havadan ve denizden de tüm ulaşım araçlarını seferber edeceğiz. Dün geceden bu yana oraya mal, malzeme ve personel nakletmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

27,000'den fazla insanın yaşadığı merkez şehir Wajima'nın en kötü etkilenenler arasında olduğu görüldü. Wajima şehir yetkilileri CNN'e 15 kişinin öldüğünün teyit edildiğini söyledi.

Kıyı kenti sabah pazarı ve güzel geleneksel lake eşyalarıyla ünlüdür, ancak Salı günü havadan yapılan ilk incelemelerde için için yanan yangınlar ve yıkılan binaların bulunduğu sokakları saran büyük duman bulutları görüldü.

Japon kamu yayın kuruluşu NHK, depremin ardından Pazartesi akşamı Wajima'da çıkan yangının ardından 100'den fazla dükkan ve evin yandığını bildirdi.

NHK'ya göre daha önce şehirde yaklaşık 1,2 metrelik (3,9 feet) tsunami dalgaları görüldü.

Pazartesi günkü depremin yol açtığı hasarın boyutları halen tespit edilmeye çalışılsa da, 2011 yılında meydana gelen ve tsunamiyi tetikleyerek Fukuşima santralinde nükleer erimeye yol açan 9.0 büyüklüğündeki depremin yol açtığı yıkımın boyutlarından çok uzaktır.

Gece boyunca süren kurtarma çalışmaları

Başbakan Kishida Salı günü yaptığı açıklamada Japonya Öz Savunma Kuvvetleri mensuplarının gece boyunca harap olmuş bölgelerden insanları kurtarmak için polis ve itfaiye acil durum ekiplerine katıldığını söyledi.

"Kurtarma çalışmaları zamana karşı bir savaş. Özellikle çöken binaların kurbanları mümkün olan en kısa sürede kurtarılmalıdır" dedi.

NHK'nın haberine göre, Japonya itfaiyesi Pazartesi günü yaptığı açıklamada, hasarlı binaların altında mahsur kalan insanlara ilişkin raporlara yanıt verdiğini söyledi.

NHK'nın Ishikawa'daki polise dayandırdığı habere göre, depremde yıkılan bir evden çıkarılan yaşlı bir adamın daha sonra öldüğü doğrulandı.

Suzu kentindeki sağlık yetkilileri bazı doktorların yaralı hastaları tedavi edemediğini çünkü hasarlı yollar nedeniyle işe gidemediklerini söyledi.

Bu arada, enerji şirketi Hokuriku Electric Power'a göre Ishikawa'da 45.700 hane Salı günü elektriksiz kaldı.

Depremin ardından Japonya Kansai Elektrik ve Kabine Baş Sekreteri Yoshimasa Hayashi, etkilenen bölgelere yakın nükleer santrallerde herhangi bir anormallik rapor edilmediğini söyledi.

NHK'nın Japan Railways West'e dayandırdığı haberine göre, deprem sırasında yüksek hızlı seferleri durdurulan ve yaklaşık 1.400 yolcuyu yaklaşık 11 saat boyunca içeride mahsur bırakan dört hızlı tren Salı sabahı seferlerine yeniden başladı.

Yüksek hızlı trenler 7.5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Japonya'nın orta kesimlerindeki Toyama ve Kanazawa şehirleri arasında mahsur kalmıştı.

Tsunami uyarıları kaldırıldı ancak artçı şok tehdidi sürüyor

Pazartesi günkü güçlü deprem, Japonya Meteoroloji Ajansı'nın Noto için 2011'deki yıkıcı deprem ve tsunamiden bu yana ilk kez "büyük tsunami uyarısı" yayınlamasına neden oldu, ancak daha sonra bunu "tsunami uyarısı" olarak düşürdü.

Tsunami uyarıları daha sonra tsunami dalgaları tehdidinin azalması nedeniyle iptal edildi.

Japonya'nın tsunami uyarı sistemine göre, 1 metreden az beklenen dalgalar "tsunami tavsiyesi" kapsamına girerken, 3 metreye kadar beklenenler "tsunami uyarısı" ve 5 metrenin üzerinde beklenen dalgalar "büyük tsunami uyarısı" kapsamına girmektedir.

İlk dalgaların depremden sadece 10 dakika sonra kıyıya vurduğu bildirildi.

Video, Pazartesi günü batıdaki Suzu kentinde koruyucu bir deniz duvarına çarpan bir dalgayı gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu'na göre, depremin merkez üssü yakınlarında en az 35 küçük artçı sarsıntı rapor edilmiştir.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'ndan sismolog Susan Hough, artçı sarsıntıların aylarca sürebileceği uyarısında bulundu.

Hough, ülkenin o bölgesinde yaşayan insanların daha önce de depremler hissettiğini, ancak bunun "şimdiye kadarki en büyük deprem" olduğuna inandığını söyledi - bu da çoğu bölge sakininin muhtemelen bu ölçekte bir sismik olayla ilgili deneyimi olmadığı anlamına geliyor.

"Bu kadar büyük bir depremin artçıları olmaya devam edecektir. Kolaylıkla 6 büyüklüğünden daha büyük artçı sarsıntılar olabilir, dolayısıyla bu da başlı başına bir tehlike olacaktır" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com