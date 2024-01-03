Japonya sahil güvenlik uçağına ölümcül pist kazasından önce kalkış izni verilmedi, hava trafik kontrol transkriptine göre

Ölümle sonuçlanan kazada Japan Airlines'a ait 516 sefer sayılı uçak Salı günü piste teker koyduktan sonra sahil güvenlik uçağına çarparak korkunç bir alev topuna dönüştü.

Japan Airlines (JAL) uçağında bulunan 379 kişinin tamamı güvenli bir şekilde tahliye edildi. Japonya Ulaştırma Bakanı Tetsuo Saito'ya göre daha küçük olan sahil güvenlik uçağındaki altı mürettebattan beşi hayatını kaybetti.

Saito Çarşamba günü, kazadan hemen önce hava trafik kontrolörleri ile iki uçak arasında gerçekleşen ve Japan Airlines uçağına iniş izni verildiğini gösteren dört dakikadan fazla süren iletişimin dökümünü yayınladı.

Transkripte göre hava trafik kontrolü JAL yolcu uçağına yerel saatle 17:43:26'da (TSİ 03:43:26) C pistine iniş izni verdi.

Ancak tutanakta sahil güvenlik uçağı için açık bir kalkış onayı görünmüyor, bunun yerine 5:45:11'de (3:45:11 ET) "bekleme noktasına taksi yapması" söyleniyor. Tutanağa göre, sahil güvenlik uçağının mürettebatı talimatı saniyeler sonra onaylamıştır.

Havaalanı güvenlik kamerasındaki zaman damgasına göre, yaklaşık iki dakika sonra JAL uçağı pistte sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı.

Ulaştırma Bakanı Saito Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada olayın "halen soruşturulduğunu" ve bir sonraki adımın sahil güvenlik pilotu ile uçuş kontrol kulesi arasındaki konuşmanın ses kaydını dinlemek olacağını söyledi.

Ulaştırma Bakanlığı'nın böyle bir kazanın bir daha meydana gelmemesi için her türlü tedbiri aldığını da sözlerine ekleyen Saito, bakanlığın "havayolu şirketlerine ve hava trafik kontrol kuruluşlarına temel operasyon ve prosedürleri eksiksiz bir şekilde uygulamalarını söylediğini" ifade etti.

Saito'nun basın toplantısının ardından bir brifing veren Japonya Ulaştırma Güvenliği Kurulu (JTSB) yetkilileri, sahil güvenlik uçağının uçuş ve ses kayıt cihazlarını geri aldıklarını söyledi. Ancak JAL uçağının kayıt cihazlarını hala aradıklarını da sözlerine eklediler.

Bir JTBS yetkilisi gazetecilere yaptığı açıklamada, hava trafik kontrolörünün JAL uçağına C pistine iniş izni verdiğini ve sahil güvenlik uçağına "bekleme noktası" talimatı verdiğini söyledi.

Transkriptin yayınlanması, Japan Airlines'ın Salı günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, mürettebatına çarpışmadan önce hava trafik kontrolü tarafından iniş izni verildiğini söylemesinin ardından geldi.

LiveATC.net'ten alınan ses kaydında mürettebatın 34 numaralı pist için "34 sağa iniş izni verildi" şeklinde bir iniş izni emrini okuduğu görülüyor.

Japan Airlines, ölümcül kazanın sorumluluğunu belirlemek üzere yürütülen soruşturmada tam işbirliği sözü verdi.

Japan Airlines'a ait Airbus A350 tipi uçakta bulunan yolcular ve çarpışmaya tanık olanlar, uçaktaki herkesin kurtulduğunun anlaşılmasıyla birlikte dehşetin yerini rahatlamaya bıraktığını ifade ettiler.

İnanılmaz bir şekilde, Japan Airlines uçağındaki sadece bir kişide morluklar oluştuğunu, ancak 13 kişinin "fiziksel rahatsızlık nedeniyle tıbbi konsültasyon talep ettiğini" söyledi.

İngiltere'deki Cranfield Üniversitesi'nde güvenlik ve kaza inceleme profesörü olan Graham Braithwaite'e göre, bu tür kazalar "nadir görülse de felakete yol açabilir".

CNN'den Helen Regan, Pete Muntean ve Lauren Koenig haberleriyle katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com