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Japonya havayolları uçağı Tokyo Haneda havaalanında alevler içinde görüldü: NHK

Ulusal yayın kuruluşu NHK'ya göre Salı günü Tokyo Haneda havaalanında bir Japon havayolları uçağı alevler içinde görüldü.

 and  Michael Bootcampf
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.aussiedlerbote.de
.aussiedlerbote.de

Japonya havayolları uçağı Tokyo Haneda havaalanında alevler içinde görüldü: NHK

Görüntülerde uçağın hareket ettiği ve ardından büyük bir alev topuyla tutuştuğu görülüyor. Uçak daha sonra acil durum slide'ları açık bir şekilde dururken ve itfaiyeciler alevleri söndürmeye çalışırken insanlar dışarı koşarken görülüyor.

Bu bir son dakika haberidir. Daha fazlası gelecek.

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Kaynak: edition.cnn.com

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