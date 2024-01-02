Japonya havayolları uçağı Tokyo Haneda havaalanında alevler içinde görüldü: NHK
Görüntülerde uçağın hareket ettiği ve ardından büyük bir alev topuyla tutuştuğu görülüyor. Uçak daha sonra acil durum slide'ları açık bir şekilde dururken ve itfaiyeciler alevleri söndürmeye çalışırken insanlar dışarı koşarken görülüyor.
Bu bir son dakika haberidir. Daha fazlası gelecek.
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Kaynak: edition.cnn.com