Japonya Grand Prix'si Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Suzuka pistinde 8-10 Ekim hafta sonu yapılması planlanan yarışın iptali, Singapur'da 1-3 Ekim tarihlerinde yapılacak gece yarışının iptal edilmesinin ardından geldi.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Organizatör ve Japonya'daki yetkililerle devam eden görüşmelerin ardından, Japon hükümeti tarafından ülkedeki pandeminin devam eden karmaşıklığı nedeniyle bu sezon yarışın iptal edilmesine karar verildi" denildi.

"Formula 1 şu anda revize edilmiş takvimin ayrıntıları üzerinde çalışıyor ve önümüzdeki haftalarda nihai ayrıntıları açıklayacak."

Japonya kısa bir süre önce Tokyo'daki Olimpiyat Oyunlarına seyirci olmadan ev sahipliği yaptı. 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Paralimpik yarışmaları da seyirci olmadan gerçekleştirilecek.

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Kaynak: edition.cnn.com