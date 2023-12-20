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Japonya Grand Prix'si Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Yarış organizatörleri Çarşamba günü yaptıkları açıklamada, 2021 Japonya Formula 1 Grand Prix'sinin Covid-19 salgını nedeniyle üst üste ikinci kez iptal edildiğini duyurdu.

 and  John Stellmacher
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Bir meşale taşıyıcısı, Tokyo Olimpiyat meşalesi rölesinin bir parçası olarak 7 Nisan 2021'de Suzuka....aussiedlerbote.de
Bir meşale taşıyıcısı, Tokyo Olimpiyat meşalesi rölesinin bir parçası olarak 7 Nisan 2021'de Suzuka Pisti'nde Olimpiyat ateşiyle koşuyor..aussiedlerbote.de

Japonya Grand Prix'si Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi

Suzuka pistinde 8-10 Ekim hafta sonu yapılması planlanan yarışın iptali, Singapur'da 1-3 Ekim tarihlerinde yapılacak gece yarışının iptal edilmesinin ardından geldi.

Formula 1'den yapılan açıklamada, "Organizatör ve Japonya'daki yetkililerle devam eden görüşmelerin ardından, Japon hükümeti tarafından ülkedeki pandeminin devam eden karmaşıklığı nedeniyle bu sezon yarışın iptal edilmesine karar verildi" denildi.

"Formula 1 şu anda revize edilmiş takvimin ayrıntıları üzerinde çalışıyor ve önümüzdeki haftalarda nihai ayrıntıları açıklayacak."

Japonya kısa bir süre önce Tokyo'daki Olimpiyat Oyunlarına seyirci olmadan ev sahipliği yaptı. 24 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan Paralimpik yarışmaları da seyirci olmadan gerçekleştirilecek.

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Kaynak: edition.cnn.com

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