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Japonya GP: Vettel'in mücadelesi başarısızlıkla sonuçlanırken Hamilton şampiyonluk liderliğini sürdürüyor

Lewis Hamilton Japonya GP'yi kazandı

F1 şampiyonluk yarışında 59 puan fark

Buji teklemesi Sebastian Vettel'i raydan çıkardı

Suzuka'daki 53 turluk yarışın başlarında bujinin ateş almasıyla hayal kırıklığına uğrayan Vettel, Ferrari'sini yarış dışı bırakarak pole pozisyonundaki Hamilton'a Mercedes adına sezonun sekizinci zaferini kazanma yolunu açtı.

Sadece altı hafta önce Vettel şampiyona lideriydi, ancak Singapur'daki ilk viraj kazası, ardından Malezya'daki teknik sorunlar ve Japonya'daki 16. tur Hamilton'ı dördüncü dünya şampiyonluğunu kazanmak için güçlü bir konumda bıraktı.

Vettel'in kenara çekilmesiyle Malezya galibi Max Verstappen , Hamilton için en büyük tehdit olarak ortaya çıktı ve yarışı ikinci sırada tamamlarken Red Bull takım arkadaşı Daniel Ricciardo podyumu tamamladı.

Hamilton'ın Mercedes'i de teknik bir sorun yaşadı ve Hollandalı Verstappen'in hızla yaklaşmasıyla geç bir korkuyu atlatmak zorunda kaldı, ancak kariyerinin 61., son yedi yarıştaki beşinci zaferini elde etmek için dayandı ve onu şampiyonluk yarışında kutu koltuğuna oturttu.

" Böyle bir farka sahip olmayı ancak hayal edebilirdim" dedi. "Ferrari tüm yıl boyunca çok büyük bir mücadele verdi."

Ne yazık ki Vettel için bu mücadele sona erdi ve emekli olduktan sonra üzgün bir görüntü çizdi.

"Güvenilirlik sorunlarıyla geçen son iki yarış için üzgünüm ama bazen böyle oluyor," diye itiraf etti.

"Bu yıl hâlâ bir şansımız var. İnsanların düşündüğünden çok daha fazla yol aldık, bu yüzden bazı olumlu yönlerimiz var."

Ancak en fazla 100 puana sahip olan Vettel, Red Bull ile kazandığı dört dünya şampiyonluğuna yenilerini eklemek için zorlu bir mücadele verirken, Hamilton'ın da iki hafta sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde şampiyonluk için matematiksel bir şansı bulunuyor.

Mercedes ayrıca Valtteri Bottas'ın Japonya'da Kimi Raikkonen'in ikinci Ferrari'sinin önünde elde ettiği dördüncülükle bir başka dünya yapıcılar şampiyonluğunu da mengene gibi ele geçirdi.

Bitime dört tur kala Ferrari'nin 145 puan önünde yer alan Red Bull takımı ise üçüncü sırada yer alıyor.

Red Bull takım müdürü Christian Horner, pilot ikilisinin çifte podyum elde etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

"BBC Radio Five'a verdiği demeçte "Bugün Sebastian için öldürücü bir darbe oldu. "Lewis'in şampiyonluğu kazanamayacağını hayal etmek zor ama her şey olabilir."

Öndeki yarışçıların arkasında, Esteban Ocon ve Sergio Perez'den oluşan Force India ikilisi altıncı ve yedinci olurken, Haas takım arkadaşları Kevin Magnussen ve Romain Grosjean sekizinci ve dokuzuncu oldular.

Felipe Massa Williams adına puanları tamamlarken, iki kez şampiyon olan Fernando Alonso da McLaren takımı adına 11. sırada start aldı.

Britanyalı Jolyon Palmer Renault'daki son yarışında 12. olurken, yerine geçen Carlos Sainz Toro Rosso'suyla spin atarak erken bir güvenlik aracı getirdi.

Arazide kaymaya başlayan Vettel de kısa bir süre sonra emekli oldu. Yarış telsizinden "Box Sebastian, box," mesajı geldi. "Korkarım aracı emekli edeceğiz."

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Kaynak: edition.cnn.com