Japon sanatçının New York'ta bir bara çizdiği on yıllık karalamanın değeri fırladı

Bu karalamalar, 10 yıl önce keçeli kalemiyle şehrin East Village semtinde sık sık gittiği Niagara adlı barın duvarlarına çizimler yapan Japon sanatçı Yoshitomo Nara'ya ait. Bir Sotheby's temsilcisine göre Nara'nın "Knife Behind Back" adlı tablosu geçtiğimiz hafta sonu Sotheby's Hong Kong'da 24,9 milyon dolara satıldı ve şimdi on yıllık çizimleri yüz binlerce dolar değerinde olabilir.

1994'ten beri Nara'yı temsil eden sanatçı menajeri Tim Blum, 2009'da Nara ile barda birlikte olduğunu söylüyor. Blum, bir gösteri hazırlamanın stresinden sonra kutlama yapmak için dışarı çıktıklarını söylüyor. Birkaç kadehten sonra Nara bir keçeli kalem çıkarmış.

"Kalemi duvara doğru tuttu ve herkes buna bayıldı. O sırada her şey bulanıktı çünkü kimse bunu 10 yıl sonra hatırlamamız gerektiğini düşünmüyordu" diyen Blum, "gecenin kapanışının" Nara'nın bir metro istasyonuna grafiti çizdikten sonra NYPD tarafından tutuklanması olduğunu sözlerine ekledi.

Ve duvara kalemle bir şeyler çizdi. Sonuç mu? Bar tezgahının tam karşısında Nara-vari figürlerden oluşan bir duvar resmi. Kapıya en yakın figür, üzerinde "Hey! Ho!" yazan bir konuşma balonuyla dans ederken görülebilir. Hadi gidelim!" Bu ifade, New York'lu punk grubu The Ramones'un "Blitzkrieg Bop" şarkısının açılış cümlesine bir göndermedir.

Çıkış tabelasının yanında Nara'nın kurduğu grubun solisti var. Niagara bar gezginlerine mesajı mı? "Hey NYC Mutlu musun?"

Ama hepsi bu değil. Nara, kadınlar tuvaletinin yanına bir kız, erkekler tuvaletinin yanına da bir erkek çizerek tüm "havalı" kız ve erkekleri Niagara'nın tuvaletlerine davet ediyor.

Blum çizimler için "Bu çok tipik bir Nara," diyor. "Bunlar çok müzik odaklı figürler, kesinlikle barın müziğinden ilham almış."

Nara'nın çalışmalarına bir kez bakan izleyiciler East Village karalamaları ile resimleri arasındaki benzerlikleri görebilirler. Örneğin, 1,16 milyon dolara satılan "One Foot in the Groove" adlı eserde, barda görülenlere benzer saç, uzuv ve kıyafete sahip bir figür yer alıyor.

Ancak Nara'nın resimlerinin aksine, East Village barındaki çizimler çok gösterişsizdi ve ancak rekor kıran satışından sonra sanat meraklılarının radarına girdi.

Peki bu çizimler Nara'nın milyon dolarlık tablolarının yanında nasıl kalıyor?

Sotheby's özel satışlar müdürü David Schrader, "İmgelerin kendisi onun tarzına oldukça uygun," dedi. "Benim tahminim muhtemelen yüz binlerce dolar değerinde olduğu yönünde. Elbette, bir sanatçı rekor bir satış fiyatı elde ettiğinde, bu onu piyasada yükseltir. İçimden bir ses kesinlikle buna ya da birden fazla parçaya ayrı ayrı sahip olmak isteyecek insanlar olduğunu söylüyor."

Ancak Schrader, çizimlerin sertifikasız olmasının ve Nara'nın profesyonel portföyünde yer almamasının fiyatlandırmayı etkileyeceğini söyledi.

"İnsanların bunu onun yaptığını ve imzaladığını görmek için orada olduğunu bilmek faydalı, ancak Nara'nın en çok arzu edilen eserleri tuval üzerine büyük figürler. Kullanılan malzeme azaldıkça, değerinde de büyük bir düşüş olacaktır," diyen Schrader, bu sanat eserinin bulunduğu yere özgü olduğunu ve "satılmak için yapılmadığını" sözlerine ekledi.

Niagara'nın yönetimi yorum yapmayı reddetti, ancak bir barmen CNN'e sanat eserinin "uzun zamandır barın bir parçası olduğunu ve öyle kalacağını" söyledi. Çizimler, barın sahibi tarafından yerleştirilen ince bir plastik tabaka ile korunuyor.

Blum'a göre Nara çizimlerin satıldığını görmek istemiyor.

Blum, "O anın ruhuna uygun olarak yapıldı," dedi. "Nara herhangi bir para kazanma tartışmasıyla ilgilenmiyor, ama kesinlikle biraz para eder."

