Japon animeleri: 'Doğu'nun Disney'inden milyarlarca dolarlık küresel bir endüstriye

Bu, 1982 yılında Japon sanatçı Katsuhiro Otomo tarafından yaratılan ve çalışmaları kısa sürede ABD'de küçük bir hayran kitlesine yayılan popüler bir bilim-kurgu mangası (Japon çizgi romanı ya da grafik romanı) olan "Akira "nın açılışı.

Tufts Üniversitesi'nde Japon çalışmaları profesörü olan Susan Napier bir telefon röportajında "Amerikalılar daha önce hiç böyle bir şey görmemişlerdi" dedi. "'Akira' psikolojik derinliği ve görselliği olan inanılmaz bir post-apokaliptik hikayeydi. O zamanlar ABD çizgi romanlarının yapmadığı bir şekilde sınırları zorluyordu."

DC Comics ve Marvel ile karşılaştırıldığında, "Akira" yıkıcı ve farklı hissettiriyordu. Hikaye, motorcu çetesi lideri Shotaro Kaneda'nın arkadaşını psişik çocuklar üzerinde testler yapan gizli bir hükümet programından kurtarmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Otomo 1988'de "Akira "yı anime olarak yayınladı; film o kadar detaylı ve karmaşıktı ki hikayeye hayat vermek için kullanılan tek tek karelerin her birini elle boyamak animatörlerin yıllarını aldı. Film artık yaygın olarak, ABD ve Avrupa'da animenin erişim alanını genişleten bir kült klasik olarak kabul ediliyor.

Seks, ölüm, bilim kurgu ve romantizm gibi birbirinden farklı temalara değinen manga ve anime her yaşa ve zevke hitap ediyordu. Bu arada "Pokémon" ve "Dragon Ball Z" gibi ticari hitler dünyaya yeni bir Japonya imajı yansıttı.

Tokyo'daki Meiji Üniversitesi'nden anime uzmanı Kaichiro Morikawa bir telefon röportajında, "Batı'daki Japonya imajı (1980'lerde ve 1990'ların başında) iki uç noktadan oluşuyordu: samuray filmlerinde tasvir edilen, ninjalar ve kılıç dövüşleriyle oryantalize edilmiş, feodal Japonya ve ekonomik hayvanların trenlere tıkıştırıldığı ve dünyaya Walkman ve Toyota pompalayan hipermodern Japonya" dedi.

"Japon manga, anime ve oyunlarının popülerliği dünyaya Japonya ve Japonlar hakkında daha insani ve ilişkilendirilebilir bir imaj aşıladı."

Yedi yıllık art arda büyümenin ardından anime endüstrisi, büyük ölçüde denizaşırı ülkelerden gelen taleple 2017 yılında 2,15 trilyon Yen (19,8 milyar $) ile yeni bir satış rekorukırdı. Anime dizi ve filmlerinin ihracatı 2014'ten bu yana - kısmen Netflix ve Amazon gibi yayın devlerine yapılan satışların da yardımıyla - üç katına çıktı ve şu ana kadar herhangi bir yavaşlama belirtisi göstermedi.

Resim merkezli bir ülke

Japonya zengin, detay odaklı bir görsel geleneğe sahip bir ülkedir.

Ünlü tahta baskı sanatçısı Katsushika Hokusai, hem doğaüstü hem de sıradan olanı tasvir eden eskizlere atıfta bulunarak manga terimini kullanan ilk sanatçılardan biriydi ("Hokusai Manga" adlı koleksiyonunda, ilk kez 1814'te yayınlandı)." Bugün bildiğimiz şekliyle Manga, 20. yüzyılın başlarında Japon dergi ve gazetelerindeki seri karikatür şeritlerinde ortaya çıkmıştır.

Anime ise 1900'lerin başında Oten Shimokawa gibi Japon sanatçıların deneme yanılma yoluyla kısa animasyon filmler yaratmaya başlamasıyla ortaya çıktı. Ancak o zamanlar animasyonları üretmek maliyetliydi ve Japonya'dan çıkan eserler Disney'in başarısının gölgesinde kalıyordu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Japonya'nın askeri hükümetinin animatörlere kitleleri etkilemek için propaganda filmleri yapmalarını emretmesiyle bu tür genişledi. Japonya'nın savaştaki yenilgisinin ardından manga ve anime endüstrileri yeniden vites değiştirdi.

1952 yılında, ilk Disney animasyonlarını izleyerek büyüyen sanatçı Osamu Tezuka, X-ışını görüşü ve süper güçleri olan barışsever bir robot çocuk hakkında bir manga olan "Astro Boy "u yayınladı.

"Astro Boy "a olan ilgi o kadar yüksekti ki Tezuka'ya "manganın babası" unvanını kazandırdı ve 1963 yılında robot çocuk hakkında bir anime filminin yolunu açtı.

"Anime." kitabının yazarı Ian Condry'ye göre Japonya'nın animasyon endüstrisinin gücü manga ve anime arasındaki örtüşmeden kaynaklanıyor: Japonya'nın Ruhu" kitabının yazarı Ian Condry'ye göre.

"Yaratıcılar çizgi romanları hikayeleri ve karakterleri için bir test alanı olarak kullandılar. Animenin başarısının sırrı da çoğu zaman bu olmuştur," diyor Condry bir telefon röportajında.

Tezuka'nın yükselişi Japon animasyon endüstrisinin yurtdışına açılmasına paralel oldu.

1950'lerde Toei Animation stüdyosu (Tezuka'nın 1961'de rakip bir şirket olan Mushi Productions'ı kurmadan önce çalıştığı yer), "Doğu'nun Disney'i" olmayı hedefledi ve Amerika'ya animasyon filmleri ihraç etmeye başladı.

Morikawa, "İlk günlerdeki bu ihracat hevesi, Disney'in animasyon filmlerinin dünya çapındaki başarısının yanı sıra, animasyon filmlerinin Batı'da başarılı olma şansının Asyalı oyuncuların yer aldığı canlı aksiyon filmlerinden daha yüksek olacağı varsayımına dayanıyordu" diyor.

Ancak "Astro Boy" Japonya'da yüzyılın ortasında bir anime patlamasına yol açarken, bu türün Amerika'yı kasıp kavurması birkaç on yıl daha alacaktı.

Tabandan gelen fenomen

"Fandom Unbound" kitabının editörü Mizuko Ito'ya göre, 1980'lerin başında Japonya'da yaşayan asker ve göçmen ailelerin Amerikalı ve Avrupalı çocukları, kendi yaşıtlarına kaçak anime video kasetleri dağıtıyordu: Bağlantılı Bir Dünyada Otaku Kültürü" kitabının editörü Mizuko Ito'ya göre.

"Cowboy Bebop" ve "One Punch Man" gibi fütüristik başlıklar da gelişmekte olan bilgisayar ve internet endüstrilerinde yer alan teknoloji meraklısı yabancıların hayal gücünü yakaladı. Japon animelerini tercüme edip korsan kopyalarını internette dolaşıma soktukça haber yayıldı.

Napier, "Diğer pek çok kültürel modanın (Pokémon gibi) aksine, anime dev bir şirket tarafından itilmedi," dedi. "Ağızdan ağıza yayılan popüler bir kültürdü."

Japonya ekonomisi 1980'lerde dünyanın en büyük ikinci ekonomisi haline geldikçe, Batı'da Japonca dil dersleri verilmeye başlandı ve anime ve manga eğitim araçları olarak sınıflara girdi.

Aynı zamanda, "otaku" (geek) kültürü Japonya'da daha yaygın hale geliyordu ve internet bağlantısı olan hayranlar bunun dünya çapında yayılmasına yardımcı oldu.

Genç Amerikalılar yeni perspektifler sunan kültürel ürünler arıyordu ve onlara göre Japonya, siberpunk manzarası ve tartışmalı konusu ile farklı bir estetik ve psikolojik evrene açılan bir kapı sunan "Akira" kadar heyecan verici bir yerdi.

Napier, "Japon kültürü, ABD ve Avrupa'nın benimsemede daha yavaş kaldığı bir şekilde daha karanlık ve heyecan verici temalarla yüzleşiyordu," dedi. "(Anime) Batı'daki entelektüel boşluğu doldurmanın bir yolu haline geldi."

Değişen tutumlar

1990'ların sonunda, Nintendo, Game Freak ve Creatures arasındaki bir Japon konsorsiyumu, yüzlerce kurgusal çizgi film benzeri yaratık içeren bir video oyunu serisi olan Pokémon'u ana akıma itti. Japonya dışında daha büyük bir anime dalgası başlattı.

Pokémon ateşi tüm dünyayı sardı ve sakız sarısı Pikachu Amerikan televizyonlarının vazgeçilmezi haline gelirken anime, peluş ve ticari kartlardan oluşan bir franchise patlamasını tetikledi. Nintendo, 1996 tarihli "Pokémon Red/Green/Blue" oyununun 31 milyondan fazla kopyasını sattı ve televizyon dizisi 100'den fazla ülkede yayınlandı.

Tokyo'daki Ulusal Sanat Merkezi'nde küratör olan Takako Masumi'ye göre, dünyanın animeye olan ilgisi kendi ülkesinde de bu türe yönelik tutumları değiştirdi.

Masumi, Japonya'da animenin artan popülaritesini ukiyo-e'nin (tahta baskı sanatı) düşük bir sanat formundan yüksek bir sanat formuna geçişine benzetiyor. Ukiyo-e başlangıçta, 19. yüzyılın sonlarına doğru yurtdışına ihraç edildiklerinde kırılmalarını önlemek için seramikleri sarmak için kullanıldı.

İlk başlarda süslü kâğıtlar kâğıt israfından başka bir şey olarak görülmüyordu. Ancak yurtdışındaki insanlar seramikleri satın aldıkça ve ambalaj olarak kullanılan güzel resimleri toplamaya ve değer vermeye başladıkça Japonların ukiyo-e'ye karşı tutumları değişti. Bunu sanat olarak yeniden değerlendirdiler.

Masumi, bu tür bir görsel kültürden kaynaklanan Anime'nin de benzer bir değişim geçirdiğini söylüyor. Başlangıçta animasyon stüdyoları tarafından yurtdışında ucuza satılan anime, sessiz ve hızlı bir şekilde yayıldı. Masumi, "Satışı ucuzdu ama içeriği oldukça çekici olduğu için çocukların kalbini fethetti" dedi.

Sonunda Japon hükümeti bile bir fırsat gördü.

Japonya'nın imajını şekillendirmek

Japonya'nın bir zamanlar mucizevi olan ekonomisi 1990'larda iflas ettikten sonra, ülke kendini küresel bir ticari süper güçten eşsiz bir sanatsal kültürün ihracatçısı olarak yeniden markalaştırmaya çalıştı.

Ülke, yüksek teknoloji ürünlerini kitlesel olarak pazarlamaktan Hello Kitty'den suşiye kadar her şeyi yaymaya yöneldi.

1997 yılında Japonya Kültür İşleri Ajansı manga, anime, video oyunları ve medya sanatı sergilerini desteklemeye başladı.

Amerikalı gazeteci Douglas McGray bu değişimi 2002 tarihli Foreign Policy makalesinde ele aldı ve Japonya'nın "brüt ulusal havalı" terimini ortaya attı. McGray bunu "ticari trendlerin ve ürünlerin ve bir ülkenin bunları ortaya çıkarma becerisinin siyasi ve ekonomik amaçlara hizmet edebileceğini hatırlatan bir fikir" olarak tanımladı.

Yumuşak güç - bir ülkenin kamuoyunu ve uluslararası görüşleri ve değerleri etkilemesinin bir yolu - günün düzeni haline gelmişti. Ancak o zamana kadar anime kültürü çoktan kendi hayatını kurmuştu.

Stüdyonun kurucularından Hayao Miyazaki'nin yönettiği Studio Ghibli'nin "Ruhların Kaçışı" gibi filmler 2001 yılında tüm dünyayı büyülediği için izleyici sayısı artıyordu.

Film gişede 277 milyon dolar hasılat elde etti ve Makoto Shinkai'nin "Your Name" filmi 2016'da 357 milyon dolarlık küresel hasılatla onu ikinci sıraya düşürene kadar en çok hasılat elde eden anime filmi oldu.

Ülkenin kültürünü korumaya yardımcı olan bireyleri takdir eden bir hükümet ödülü olan "Yaşayan Ulusal Hazine" olarak adlandırılan Miyazaki, Japon geleneklerinden ve doğaya olan saygısından yararlandı, ancak evrensel bir insan sinirine dokundu.

Hong Kong'daki M+ müzesinin müdür yardımcısı ve baş küratörü Doryun Chong'a göre anime, rock 'n' roll müzik ve Hollywood sinemasına benzer bir takipçi kitlesine sahip. Telefonda "Muhtemelen hem ilk hem de en kapsamlı küreselleşmiş kültürlerden biri" dedi.

Ve anime yurtdışına açılmaya devam ettikçe, sektör artık sadece Japonlara ait olmayabilir.

Chong, "Bence Japonya dışındaki mecraların, satış noktalarının ve üretim merkezlerinin daha da çeşitlendiğini görebiliriz," dedi. "Anime inanılmaz bir anlatı hayal gücüne sahip - küresel başarının özü de bu."

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Kaynak: edition.cnn.com