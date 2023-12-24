James Madison Üniversitesi, öğrenci atlet Lauren Bernett'in ölümünün intihar olduğu gerekçesiyle softbol sezonunun kalanını iptal etti

20 yaşındaki Bernett, 2021 Kadınlar Üniversite Dünya Serisi'nde önemli bir rol oynadı.

25 Nisan'da hayatını kaybetti ve Virginia'daki Batı Bölgesi Adli Tıp Ofisi Salı günü CNN'e intihar ederek öldüğünü söyledi.

JMU baş antrenörü Loren LaPorte Pazartesi günü yaptığı açıklamada sezonun geri kalanının iptal edilmesiyle ilgili olarak "Bu son derece zor bir karardı ve hafife alınacak bir karar değildi," dedi. "Bu süreyi iyileşmeye devam etmek ve akademik dönemi güçlü bir şekilde bitirirken Lauren'in anısını onurlandırmak için kullanacağız."

JMU biyografisinde Bernett'in veterinerlik yan dalıyla biyoloji okumayı planlayan ikinci sınıf öğrencisi olduğu belirtiliyor.

Yakalayıcı kısa bir süre önce Colonial Athletic Association tarafından "Haftanın Oyuncusu" seçilmişti.

Geçen sezon Bernett ve takım arkadaşları, Dukes'un beklenmedik bir şekilde ilk kez Kadınlar Kolej Dünya Serisi ulusal yarı finallerine yükselmesiyle ulusal manşetlere çıktıklarında parladılar. JMU en iyi sezonunu 41-4'lük bir dereceyle tamamladı.

Açıklamaya göre, Bernett'in ölümünün ardından Longwood Üniversitesi'nde oynanacak çift maç ve Delaware ile oynanacak hafta sonu serisi de dahil olmak üzere beş maç iptal edildi.

Kalan maç iptalleri arasında Salı günü Virginia'ya karşı oynanacak bir karşılaşma ve 6 ve 7 Mayıs tarihlerinde Elon'a karşı oynanacak üç maçlık lig serisi de yer alıyor.

LaPorte, iptalin "kariyerleri aniden sona eren" mezun öğrenciler üzerinde yaratabileceği etkiyi kabul ederek, üniversitenin öğrenci sporcular olarak JMU'ya yaptıkları katkılardan dolayı onurlandırılmalarını sağlayacağına söz verdi.

Açıklamada, "JMU sezonu genel olarak 21-21 ve konferans oyunlarında 10-5 ile tamamlıyor" denildi.

Sizin ya da tanıdığınız birinin yardıma ihtiyacı varsa, 1-800-273-TALK (8255) numaralı telefondan Ulusal İntiharı Önleme Yaşam Hattını arayın. Ayrıca bir kriz mesaj hattıda bulunmaktadır. İspanyolca kriz desteği için 1-888-628-9454 numaralı telefonu arayın.

CNN'den David Close bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com