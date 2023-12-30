James Bond ve Tom Brady Aston Martin'in F1'e dönüşünü memnuniyetle karşılarken, Sebastian Vettel neredeyse spordan uzaklaştığını itiraf etti

NFL süperstarı Tom Brady ve James Bond rolünde sık sık Aston Martin'lerle gezerken görülen Daniel Craig'in iyi niyet mesajları da tüm ihtişam ve gösteriye dahildi.

Bu önemli anın bir parçası olma fırsatını asla yakalayamayacak olanlardan biri de, geçen yıl sporu bırakmayı düşündüğünü itiraf eden yeni takım pilotu Sebastian Vettel'di.

CNN Sport' tan Amanda Davies'e konuşan Vettel, "Geçen yıl bunu kesinlikle düşündüğüm bir nokta vardı" dedi. "Eğer bunu düşünüyorsanız, sanırım gridde olmama ihtimaliniz de var demektir. Ama işte buradayım."

Dört kez F1 dünya şampiyonu olan Vettel, İngiliz otomobil üreticisi 1960'tan bu yana ilk kez yarış pistlerine dönerken Aston Martin ile işbirliği yaptı.

"Farklı bir renkte ve farklı bir ortamda olmak ve farklı bir araba kullanmak kesinlikle heyecan verici" dedi. "Bu hala olağanüstü."

Yeni otomobil bu hafta düzenlenen tanıtım törenine getirilirken, Aston Martin de duyuruyu kutlamak için büyük isimleri sahneye çıkardı.

Aston Martin'in öldürme ehliyetine sahip casusu James Bond'u canlandıran aktör Craig, markayı tebrik ederek onları "ikonik Aston Martin yarış yeşiliyle" pistlerde görmekten ne kadar heyecan duyduğunu vurguladı.

Milyarder sahibi Lawrence Stroll'un oğlu 22 yaşındaki Lance Stroll'un da yer aldığı yeni ekip, yedi kez NFL Super Bowl'u kazanan Brady'den de iyi dileklerini aldı.

Sürücülere yönelik bir Instagram paylaşımında 43 yaşındaki Brady şunları söyledi: "Aracınız nihayet burada" diyerek yeni AMR21 aracının "inanılmaz ve hızlı göründüğünü" ilan etti!

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Hiçbir şeyi kanıtlamanıza gerek yok

Ferrari'de geçirdiği altı yılın ardından beş F1 şampiyonluğu kazanamayan Vettel, "çok heyecanlı" ve "daha fazlasını sunmaya hevesli" ancak kendisinden başka kimseye bir şey kanıtlaması gerekmediğini söylüyor.

"Benim için, evet, arabaya her adım attığımda her zaman [teslim etmek] zorundayım," diyor 33 yaşındaki pilot. "Ama başkalarına bir şey kanıtlamam gerektiğini düşünmüyorum.

"Bu benim motivasyonumu hiçbir zaman etkilemedi, sadece kendimle ilgili."

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Ünlü İtalyan yarış takımıyla geçirdiği son yılında Vettel, vasatın altında bir araçla hız mücadelesi verdi, tüm sezon boyunca sadece bir kez podyuma çıktı ve sonunda dünya şampiyonası sıralamasında 13. oldu.

Dünya çapında zor geçen bir yılın ve spor yıldızları için altüst olan bir programın ardından Vettel, seyircilerin geri dönmesini ummadan önce yeni bir takımla yarışmanın potansiyeline bakıyor.

"Pek çok nedenden ötürü zor bir sezondu," dedi. "Bu yüzden, evet, takımla bir araya gelmeyi, piste çıkmayı ve neler yapabileceğimizi kendimize kanıtlamayı dört gözle bekliyorum.

"Umarım çok da uzak olmayan bir gelecekte, taraftarlarımızı piste geri getirebilir ve iyi bir gösteri sunabiliriz."

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Kaynak: edition.cnn.com