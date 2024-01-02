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Jamaika Panama'yı yenerek Kadınlar Dünya Kupasındaki ilk galibiyetini alarak tarih yazdı

Jamaika, Cumartesi günü Panama'yı kaptan Allyson Swaby'nin golüyle 1-0 mağlup ederek Kadınlar Dünya Kupası'nda tarihi bir galibiyet elde etti.

 and  Katherine Bradley
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Allyson Swaby attığı golü kutluyor..aussiedlerbote.de
Allyson Swaby attığı golü kutluyor..aussiedlerbote.de

Jamaika Panama'yı yenerek Kadınlar Dünya Kupasındaki ilk galibiyetini alarak tarih yazdı

Reggae Girlz için çığır açan bir turnuva oldu; açılış maçında Fransa ile berabere kalarak Kadınlar Dünya Kupası'nda ilk puanlarını aldılar ve bu galibiyetle grup lideri Fransa ile puanlarını eşitleyerek ilk kez eleme aşamalarına ulaşmayı ciddi bir şekilde düşünebilirler.

Her iki takım için de tarihin tehlikede olduğu -Panama da ilk Dünya Kupası galibiyetini arıyordu-, Jamaika'nın üst direğin üzerinden şut üstüne şut attığı ve Panama'nın arkadan oynamaktan memnun göründüğü, golsüz bir ilk yarı oldu.

Ancak sonunda Jamaika'nın üstünlüğü ortaya çıktı ve Swaby 56. dakikada bir korner kullandı, kafayla vurduğu top ağlarla buluştu ve iki takım arasındaki farkı ortaya koydu.

Jamaika ilk Kadınlar Dünya Kupası zaferini elde etti.

Jamaika grup aşamasındaki son maçında Brezilya ile karşılaşacak ve yıldız forvet oyuncusu Khadija 'Bunny' Shaw, Fransa karşısında gördüğü kırmızı kart nedeniyle aldığı bir maçlık cezanın ardından takıma geri dönecek.

Reggae Girlz, Perth'deki açılış karşılaşmalarında kalabalık bir orta sahada ilerleyerek daha iyi bir performans sergiledi ancak bir dizi korner atışına ve kaleyi yoklayan şutlara rağmen kaleyi bulamadı.

Drew Spence'in 33. dakikada göz kamaştırıcı bir koşunun ardından topu Panama savunmasının etrafından dolaştırmaya çalışırken yaptığı vuruş sadece yan ağlarda kalırken, iki dakika önce Vyan Sampson'ın ceza sahası dışından yaptığı güçlü vuruşu Panama kalecisi Yenith Bailey yumruklayarak uzaklaştırmak zorunda kaldı.

Bu arada Panama oyunda tutunmak için mücadele etti, zaman zaman Jamaika'nın arka hattını zorlarken kendi savunması da Reggae Girlz'ü uzak tutmak için iyi mücadele etti.

Ancak Jamaika'nın ağları bulması an meselesiydi ve Swaby sonunda takımını öne geçirerek sahada coşkulu kutlamalara yol açtı.

Uzatmalar oynanırken, Reggae Girlz'e el topu nedeniyle bir penaltı verildi, bu da zaferlerini mühürleyebilirdi ancak Video Yardımcı Hakem (VAR) kararı geçersiz kılarak Panama'nın geç bir atak yapmasına ve maçın gergin bir şekilde sona ermesine neden oldu, ancak Jamaika ünlü bir zafer için tutundu.

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Kaynak: edition.cnn.com

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