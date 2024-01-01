Jake Daniels: Blackpool oyuncusunun eşcinsel olduğunu açıklama kararı neden önemli?

17 yaşındaki Jake Daniels Pazartesi günü eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıkladığında, Birleşik Krallık medyası haber alarmı vermek için birbiriyle yarışırken telefonlar kilitlendi. Bu büyük bir hikaye.

Genç futbolcu 24 saatten kısa bir süre içinde herkesin tanıdığı bir isim haline geldi; ön sayfalarda yazıldı, sabah televizyonlarında tartışıldı, sosyal medyada sayısız kez bahsedildi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından övüldü.

İngiliz futbolcu yaptığı açıklamada, "Hayatım boyunca eşcinsel olduğumu biliyordum ve artık açılmaya ve kendim olmaya hazır olduğumu hissediyorum" dedi.

Pazartesi gününe kadar, Adelaide United'dan Josh Cavallo dünyadaki tek açık eşcinsel üst düzey profesyonel erkek futbolcuydu.

İngiliz LGBTQ savunuculuk grubu Stonewall , Daniels'ın son 30 yılda İngiltere'de eşcinsel olduğunu açıklayan ilk profesyonel erkek oyuncu olduğunu söylüyor.

Justin Fashanu, Birleşik Krallık'ta eşcinsel olduğunu açıklayan ilk ve şimdiye kadar da tek aktif profesyonel erkek futbolcuydu. Bu 32 yıl önceydi. Fashanu yedi yıl boyunca oynadı ama 37 yaşında intihar etti.

Daniels'ın cesareti hafife alınmamalıdır. Erkek futbolu toplumun geri kalanına ayak uydurmakta zorlandı ve ne yazık ki 2022'de Birleşik Krallık'taki oyunun bir öncüye ihtiyacı vardı ve Blackpool formasıyla ilk maçına iki hafta önce çıkan bir genç bu öncü oldu.

Daniels yaptığı açıklamada "Kendim olmaya hazırım" dedi ve bunun "bilinmeyene doğru bir adım" olduğunu ekledi.

Dikkat çekici bir şekilde, Daniels tecrübeli bir profesyonel, oyunda kendini kanıtlamış bir oyuncu değil. İngiliz futbolunun ikinci kademesinde oynayan ve ilk profesyonel sözleşmesini henüz yeni imzalamış 17 yaşında bir oyuncu.

Yaşına yakışmayan bir liderlik ve güç sergilemiş olsa da, kendisini toplumun bağnazları için kolay bir hedef haline getirdiğini de kabul ediyor.

Daha geçen ay bir futbol taraftarı, Ekim 2021'de Brighton and Hove Albion ile Arsenal arasında oynanan Premier Lig maçında homofobik küfürler ettiği için bir İngiliz mahkemesi tarafından üç yıl boyunca canlı futbol izlemekten men edildi.

"İstediğinizi bağırın," dedi Daniels, "bu bir fark yaratmayacak."

Liderlik

Daniels, annesi ve kız kardeşine söyledikten bir gün sonra bir altyapı maçında dört gol atan oyuncu. Ne de olsa sırlar bir yük olabilir, bu yüzden saha dışında kendisi olma özgürlüğü ona saha içinde kendini ifade etme özgürlüğü verdi.

Daniels'ın açıklamasına gelen tepkiler olumlu oldu. Futbol dünyası, en azından oyuncular, uzmanlar ve yönetim organları birleşti.

Emekli olduktan sonra eşcinselliğini açıklayan Thomas Hitzlsperger Twitter'da Daniels'a "aferin" derken, Manchester United'ın eski savunma oyuncusu Rio Ferdinand da bir tweet attı: "Bu cesur karara büyük saygı duyuyorum."

Guardian muhabiri Barney Ronay "Liderliğiniz için teşekkürler" diye yazarken, İngiltere'nin eski forveti Gary Lineker BBC'ye verdiği demeçte başkalarının da Daniels'ın yolunu izleyeceğini söyledi, Daily Mail ise şöyle yazdı: "... uzun süre yalnız kalacağını hayal etmek zor."

Hayatı gerçek kimliğinizle yaşamak herkesin sahip olduğu bir ayrıcalık değildir, özellikle de göz önünde yaşarken. Bu nedenle Daniels'ın duyurusuna verilen tepki önemlidir çünkü sadece oyuncunun kendisine yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda başkalarını da hikayelerini paylaşmaya teşvik edebilir.

Daniels sayesinde futbol bugün biraz daha kapsayıcı hissediyor çünkü temsil gerçekten de önemli.

Tek bir kişinin kendisi olma kararlılığıyla ele alınamayacak sorunlar elbette sporda varlığını sürdürüyor. Daniels tek başına bunu değiştiremez.

Profesyonel erkek futbolu hâlâ kadın futbolunun - 2019 Kadınlar Dünya Kupası'nda 40 açık gey, lezbiyen ve biseksüel oyuncu vardı - ve diğer sporların gerisinde.

Beş ya da altı yaşından beri eşcinsel olduğunu bildiğini söyleyen Daniels, açıklamasını yapmadan önce kulübünden ve Stonewall'dan destek aldı ve bunun devam etmesine ihtiyacı olacak çünkü öncü olmak taşınması ağır bir yük olabilir. O kariyerinin başında genç bir adam. Pazartesi gününden önce adını çok az kişinin duymuş olabileceği genç bir adam.

Daha fazla manşet, daha fazla röportaj olacak ama onu bizim için tanımlayan şey cinselliği olmamalı.

İngiltere'nin eski kadın millî oyuncusu Casey Stoney bunu çok güzel özetledi: "Birinin kendisi olarak rahat olmasını tanımlamak için 'cesaret ve yüreklilik' kelimelerini kullanmak zorunda kalmadığımız bir yere ulaşsak harika olmaz mıydı?"

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Kaynak: edition.cnn.com