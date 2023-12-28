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Jacy Nittolo nişanlısı Ray Liotta ile yaşadığı 'derin aşkı' hatırlıyor

Ray Liotta'nın nişanlısı Jacy Nittolo, Dominik Cumhuriyeti'ndeki ölümünden günler sonra merhum aktör için duygusal bir övgü kaleme aldı.

 and  Ann Bradley
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Jacy Nittolo ve Ray Liotta 22 Eylül'de New York'ta Beacon Theatre'da düzenlenen "The Many Saints Of....aussiedlerbote.de
Jacy Nittolo ve Ray Liotta 22 Eylül'de New York'ta Beacon Theatre'da düzenlenen "The Many Saints Of Newark" Tribeca Sonbahar Ön Gösterimine katıldı. Liotta 26 Mayıs'ta hayatını kaybetti..aussiedlerbote.de

Jacy Nittolo nişanlısı Ray Liotta ile yaşadığı 'derin aşkı' hatırlıyor

Nittolo, Cumartesi günü yayınlanan bir Instagram gönderisinde "Son birkaç yıldır hayatım gerçekten büyülü olmaktan başka bir şey değildi" diye yazdı. "Ray ve ben sonsuza dek kalbimde yaşatacağım derin bir aşkı paylaşıyoruz."

"Her gün güldük ve birbirimizden ayrılamazdık. Aramızdaki kimya en iyi şekilde vahşiydi" dedi. "O benim için dünyadaki her şeydi ve birbirimize doyamıyorduk. İnsanın hayalini kurduğu türden gerçek bir aşktı."

"İçi ve dışıyla tanıdığım en güzel insandı... ve bu bile yetersiz bir ifade."

Nittolo ayrıca "Goodfellas" yıldızıyla birlikte çekilmiş birkaç fotoğrafını da paylaştı.

Liotta, Aralık 2020'de Instagram'da çiftin nişanlandığını duyurdu ve "hayatımın aşkına benimle evlenmesini istedim ve Tanrı'ya şükür o da evet dedi!" diye yazdı.

Reklamcısına göre Liotta, Perşembe günü "Dangerous Waters" adlı bir film üzerinde çalışırken uykusunda 67 yaşında öldü.

Nittolo'nun yanı sıra, aktris Michelle Grace ile yedi yıllık evliliğinden olan kızı Karsen de hayatta.

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Kaynak: edition.cnn.com

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