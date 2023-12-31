Jacksonville Jaguars'ın eski golcüsü, eski koç Urban Meyer'in düşmanca bir çalışma ortamı yarattığını iddia ederek takıma dava açtı

Salı günü Florida, Duval County'deki Dördüncü Adli Devre Mahkemesinde açılan davada Lambo, Ağustos ayındaki bir antrenman sırasında Meyer'in "bacağına tekme attığını ve [kendisine] hakaret etmek ve tekmelerini atması konusunda uyarmak için küfür kullandığını" iddia etti. Özellikle, [Meyer'in] [Lambo'ya] 'Hey Dips**t, lanet olası vuruşlarını yap!" diye bağırdığı iddia edildi.

Davaya göre Lambo Meyer'e karşılık vererek koça "'Bir daha sakın bana tekme atma!" dedi. [Meyer ise "Ben baş top koçuyum, seni ne zaman istersem o zaman tekmelerim" diye karşılık verdi.

Aralık ayında Tampa Bay Times'a göre Meyer, Lambo'nun söylediklerinin doğru olduğunu reddetti.

Meyer gazeteye verdiği demeçte "Josh'un beni ve bu olayı nitelendirmesi tamamen yanlış ve anlattıklarını yalanlayan görgü tanıkları var" dedi. "(Genel menajer) Trent (Baalke) ve ben performansını teşvik etmek için kendisiyle birçok kez bir araya geldik ve bu konu hiç gündeme gelmedi. Josh'a takımda geçirdiği süre boyunca tam destek verdim ve onun için en iyisini diliyorum."

Dava Lambo'nun menajeri Richard Irvin aracılığıyla Jaguars'ı olay hakkında bilgilendirdiğini ancak takımın "bir soruşturma başlatmadığını" ya da ikili arasındaki "yakın çalışma koşullarına müdahale etmediğini" iddia ediyor.

Davada Meyer'in "bir taciz örüntüsü başlattığı ve düşmanca bir çalışma ortamı yarattığı" iddia ediliyor. Dava dilekçesinde, eski koçun Lambo'yu "davranışlarına itiraz etmesi ya da otoritesine bir daha meydan okuması halinde" işten çıkarmakla tehdit ettiği ileri sürülüyor.

Şikayette Meyer'in vurucuyu sözlü olarak taciz etmeye devam ettiği ve "vuruş antrenmanı yaparken dikkatini dağıtmak için yıldırma taktikleri" kullandığı belirtildi. Şikayete göre Lambo, koçun "misilleme eylemlerinin stresini hissetti" ve bu da [Lambo'nun] önceki sezonlarda farklı koçlar altında olduğu gibi uyuma, antrenman yapma ve işini yapma yeteneğini etkiledi".

CNN yorum için Meyer ve Jaguars'a ulaştı.

Jacksonville, 2021 sezonunun ilk üç haftasında golcü oyuncunun üç saha golü denemesini de kaçırmasının ardından Ekim ayında Lambo'nun görevine son vermişti. Davada, kaçırdığı saha gollerinin "Jaguars için herhangi bir kayba neden olmadığı" belirtildi.

Dava dosyasına göre, Lambo'nun serbest bırakılmasının "bir işverenin çıkarları doğrultusunda saldırı, darp ve işyeri şiddetine ilişkin" Florida Özel Sektör Muhbir Yasasını ihlal ettiği iddia ediliyor.

Lambo'nun işten çıkarılmasının ardından, dava Lambo'nun "Jaguars'ın taciz, düşmanca iş ortamı ve misillemesi nedeniyle aşırı duygusal ve zihinsel sıkıntıların yanı sıra ücret, sosyal haklar ve diğer ücretlerin kaybı da dahil olmak üzere mesleki sonuçlara maruz kaldığını" iddia ediyor.

Lambo "geri ödeme" tazminatı talep ediyor. Spotrac'a göre Lambo'nun 2021 sezonu için maaşı 3,5 milyon dolardı.

Jaguars, Meyer'i ilk NFL koçluk sezonunda sadece 13 maç (2-11) oynattıktan sonra Aralık ayında kovmuştu.

Kovulduğu sırada takım sahibi Shad Kahn yaptığı açıklamada, "Urban'ın takımımızdaki görev süresinin tamamını kapsamlı bir şekilde analiz ettiğimde, herkes için acil bir değişikliğin zorunlu olduğu sonucuna varmak beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Bu akşam Urban'ı değişiklik konusunda bilgilendirdim. Ekim ayında da ifade ettiğim gibi, güvenimizi ve saygımızı yeniden kazanmak çok önemliydi. Ne yazık ki bu gerçekleşmedi."

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Kaynak: edition.cnn.com