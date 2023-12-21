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SporHaberler

Jackie Robinson All-Star Maçı sopası 1,08 milyon dolara satıldı

New Jersey merkezli Goldin Auctions, beyzbol kahramanı Jackie Robinson tarafından 1949 All-Star maçında kullanılan bir sopanın Cumartesi günü yapılan açık artırmada 1,08 milyon dolara satıldığını açıkladı.

 and  John Stellmacher
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Jackie Robinson (solda) 1949 yılında All-Star Maçı öncesinde resmedilmiştir..aussiedlerbote.de
Jackie Robinson (solda) 1949 yılında All-Star Maçı öncesinde resmedilmiştir..aussiedlerbote.de

Jackie Robinson All-Star Maçı sopası 1,08 milyon dolara satıldı

1947'de Major League Baseball'un (MLB) renk bariyerini yıkan Robinson, Ulusal Lig En Değerli Oyuncu Ödülü'nü kazandığı yıl, kendi parkı olan Brooklyn'deki Ebbetts Field'da Mid-Summer Classic oynadı.

Goldin, sopanın Robinson için oyun için yapılan iki sopadan biri olduğunu ve "hafif oyun kullanımı" gösterdiğini söyledi.

Müzayedeyi düzenleyen firmanın sözcüsü alıcının kimliği hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi.

Robinson'un dul eşi Rachel, Goldin tarafından yapılan açıklamada "Bu sopa Jackie tarafından ilk kullanıldığı günden bu yana Robinson ailesinin arşivinde bulunuyor ve %100 orijinal olduğunu garanti ediyorum" dedi. Sopa daha önce Robinson ailesinin evinde asılıydı.

Yedi rakamlı satışı onu spor hatıralarının en pahalı parçaları arasına yerleştirirken, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre açık artırmada satılan en pahalı beyzbol sopası Babe Ruth tarafından 1923'te Yankee Stadyumu'nda ilk sayı vuruşunu yapmak için kullanılan sopadır.

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Kaynak: edition.cnn.com

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