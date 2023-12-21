Jackie Robinson All-Star Maçı sopası 1,08 milyon dolara satıldı

1947'de Major League Baseball'un (MLB) renk bariyerini yıkan Robinson, Ulusal Lig En Değerli Oyuncu Ödülü'nü kazandığı yıl, kendi parkı olan Brooklyn'deki Ebbetts Field'da Mid-Summer Classic oynadı.

Goldin, sopanın Robinson için oyun için yapılan iki sopadan biri olduğunu ve "hafif oyun kullanımı" gösterdiğini söyledi.

Müzayedeyi düzenleyen firmanın sözcüsü alıcının kimliği hakkında bilgi veremeyeceğini söyledi.

Robinson'un dul eşi Rachel, Goldin tarafından yapılan açıklamada "Bu sopa Jackie tarafından ilk kullanıldığı günden bu yana Robinson ailesinin arşivinde bulunuyor ve %100 orijinal olduğunu garanti ediyorum" dedi. Sopa daha önce Robinson ailesinin evinde asılıydı.

Yedi rakamlı satışı onu spor hatıralarının en pahalı parçaları arasına yerleştirirken, Guinness Rekorlar Kitabı'na göre açık artırmada satılan en pahalı beyzbol sopası Babe Ruth tarafından 1923'te Yankee Stadyumu'nda ilk sayı vuruşunu yapmak için kullanılan sopadır.

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Kaynak: edition.cnn.com