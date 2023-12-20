Öne çıkan hikayeler

Jack Nicklaus: Tiger Woods için bile büyük başarı dokunulmaz mı?

Jack Nicklaus Ocak 2017'de 77 yaşına giriyor

18 ana daldaki rekor tartışmasız devam ediyor

Tiger Woods 14'te en yakın rakibi

Jack Nicklaus'un 18 majör şampiyonluğu, parlaklığın ölçütüdür ve her geçen yıl daha da zaptedilemez görünmektedir.

Tiger Woods bir zamanlar Nicklaus'u geçmeye aday görünüyordu ancak yıllarca sakatlık ve kişisel skandallarla mücadele ettikten sonra 14 büyük şampiyonlukta mahsur kaldı.

Aslında, herhangi bir golfçünün Nicklaus'un kilometre taşını geçmesi artık gereksiz olabilir.

CNN'de yayınlanan Living Golf programının sunucusu Shane O'Donoghue, "Bırakın Jack'e yaklaşmayı, Tiger'ın bile yanına yaklaşabilecek bir golfçü göremiyorum," diyor.

Getty Images

Son büyükler mi? Jack Nicklaus, Tiger Woods'a karşı

'En Büyük'

Woods'un son dönüşü dillere destan oldu ama bir zamanların yılmaz dünya 1 numarası, Ocak ayında 77 yaşına basacak olan Nicklaus'u geçebilmek için hala beş majöre daha ihtiyaç duyuyor.

İyileşme sürecinin bu aşamasında, birden fazla sırt ameliyatının ardından 16 ay sahalardan uzak kalan Woods için PGA Tour'u kazanmak bile çarpıcı bir başarı olacaktır.

2008'den bu yana ilk büyük şampiyonluğunu kazanması da olağanüstü olurdu. Ama beş mi? Bu başlı başına bir Hall of Fame kariyeri. Ve hepsi 41 yaşından sonra mı?

Elbette, Woods için durum güçlü. Dört büyük turnuvayı da aynı anda elinde tuttu, bazılarını büyük farklarla kazandı, 683 hafta dünya 1 numarası olarak rekor kırdı, Nicklaus'tan daha fazla PGA Tour etkinliği kazandı (79'a 73).

Ancak O'Donoghue'ya göre "Altın Ayı" hala Tiger'ı gölgede bırakıyor.

"Tiger Woods'u istediğiniz kadar savunabilirsiniz, ben de büyük bir hayranıyım ve daha fazlası olduğunu düşünüyorum" diyor.

"Ancak kariyeri açısından Jack Nicklaus'u kimsenin geçmesi mümkün değil. O tüm zamanların en iyi oyuncusu unvanını hak ediyor."

'Sıra dışı'

Nicklaus'u diğerlerinden ayıran sadece rekor sayıdaki büyük zaferler değildir.

İlk beşte bitirdiği 56 yarışın 19'unda ikinci olarak rekor kırdı. Woods ise Major'larda 31 kez ilk beşe girerken altı kez de ikincilik elde etti.

"Nicklaus'un oldukça kısıtlı bir programda başardıklarını görmezden gelemezsiniz. O bir aile babasıydı, nicelikten çok niteliğe önem verirdi," diyor O'Donoghue.

"Hepimiz 18 büyük turnuvayı biliyoruz ama 19 ikincilik ve dokuz üçüncülük, büyük turnuvalardaki tutarlılık açısından alışılmışın dışında.

"Jack Nicklaus'un yaptığı gibi, bu kadar sık işin ucunda olmak neredeyse akıl almaz bir şey.

"Bu düzeyde bir başarıya, arzuya ve kendinden en iyisini ortaya koyma ve en iyisini hazırlama becerisine sahip olmak, onun karakteri ve nasıl biri olduğu hakkında çok şey söylüyor. Bugün de hâlâ böyle.

"Son derece disiplinli ve çok az israf yapıyor. 77 yaşına girmek üzere ve iş için enerji seviyesi çok yüksek."

Getty Images

O zaman ve şimdi: Tiger Woods, 1997'den 2016'ya

Uzun Ömür

Nicklaus son üç majör şampiyonluğunu 40 yaşının üzerinde, son şampiyonluğu olan 1986 Masters'ı ise 46 yaşında kazandı.

"Bitti, tükendi, bitti" diyen bir gazete makalesi motivasyonu sağladı ve Augusta'daki büyüleyici son gün hücumu Nicklaus'a 24 yıllık büyük zaferler dönemine altın bir veda verdi.

Bu temelde, 1997'den itibaren 11 yılda 14 büyük şampiyonluk kazanan Woods'un 2021'e kadar ya da doğru bir değerlendirme yapılabilmesi için yaklaşık 20 büyük şampiyonluk daha kazanması gerekiyor.

Nicklaus BBC Sport'a verdiği demeçte, "Her zaman, sağlıklı ve yetenekli olduğu sürece önünde en az 10 yıl daha iyi bir rekabetçi golf olduğunu düşünmüşümdür" dedi.

Nicklaus yine de Arnold Palmer, Gary Player, Lee Trevino ve Tom Watson gibi isimlerle mücadele etmek zorunda kalsa da, günümüzde sahalar tartışmasız daha derin.

Ayrıca gençlere ve atletik yeteneklere daha fazla prim veriliyor. İronik bir şekilde, Woods'un öncülük ettiği fitness devrimi onun çöküşü olabilir.

Kariyerinin başlarında bir zamanlar "Şişko Jack" olarak alay edilen Nicklaus, sakatlanmadan kaldı ve büyüklerde üst üste 146 kez start aldı. Woods'un en uzun serisi 46'ydı.

Peki Woods değilse, Nicklaus'un üstünlüğüne başka kim meydan okuyabilir?

OKU: Woods 'her şeyin başladığı yere' dönüyor

OKU: Woods geri dönüş hatalarına rağmen 'hala gülümsüyor'

OKU: Tiger Nicklaus'un rekoruyla dalga geçiyor

OKU: Tiger, ABD Ryder Kupası'nın harika bir kaptanı olacak - Davis Love

OKUYUN: Tiger Woods - 20 yıl ya da doğru ve yanlış gittiği yerler

'İnanılmaz yetenek'

Aktif oyuncular arasında Rory McIlroy ve Jordan Spieth, Nicklaus ve Woods'a benzer bir yörüngede büyük başarılarına başladılar ve bu unvanı devralmaları en muhtemel oyuncular olarak görünüyorlar.

McIlroy, Nicklaus ve Woods'un ardından 25 yaşına kadar üç büyük şampiyonluk kazanan üçüncü oyuncu oldu. Sadece birkaç hafta sonra da 2014 US PGA'da dördüncü oldu.

Kuzey İrlandalı oyuncunun, Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Nicklaus ve Woods'tan oluşan beş kişilik seçkin gruba katılarak kariyerinde dört büyük şampiyonluğun tamamını kazanması için Masters'ta zafere ulaşması gerekiyor. Ancak bu sadece başlangıç - Nicklaus ve Woods'un her biri üç grand slam kazandı.

Nicklaus 2014 yılında "Rory'nin inanılmaz bir yetenek olduğunu düşünüyorum," demişti. "Vuruşunu seviyorum, ritmini seviyorum, azmini seviyorum. Oynamaya devam etmek isterse 15 ya da 20 büyük şampiyona ya da ne isterse kazanma fırsatı var.

"Ama bundan 10 yıl sonra adamın hayattaki önceliklerinin ne olacağını bilemezsiniz."

Yine de iki yıldır büyük şampiyonluklarına bir yenisini ekleyemedi.

'Bir dönemin sonu'

Spieth'in 2015'te Masters ve Amerika Açık'ta 21 yaşında yaptığı çifte büyük atılım Nicklaus ve Woods'la kıyaslanmasına neden oldu ancak bu yıl Augusta 'da yaşadığı kötü şöhretli çöküş bu heyecanı azalttı.

Bu arada, dünya 1 numarası Jason Day aynı yıl tek büyük şampiyonluğunu elde etti, ancak ara verdiği dönemde Woods'tan tavsiye alan 29 yaşındaki sporcu, zirveye anlamlı bir teklifte bulunmak için çok geç kalmış olabilir.

Şu anki oyuncular arasında Woods'a en yakın isim beş majör ile Phil Mickelson. Ayrıca kariyer grand slam'inden bir ABD Açık zaferi uzakta.

Ancak 46 yaşındaki oyuncunun yaşı ona karşı ve altı ikincilikle Amerika Açık onun baş düşmanı haline geldi.

Facebook sayfamızda görüşlerinizi bildirin

Aslında, O'Donoghue'ya göre Woods ya da Nicklaus'a bir sonraki gerçek rakip bir nesil boyunca ortaya çıkmayabilir.

"Önümüzdeki 15 ila 20 yıl içinde bu pek olası değil" diyor. "Golfte daha yeni ulusların ortaya çıktığını göreceksiniz ve muhteşem olacak bazı Asyalı oyuncular göreceksiniz, ancak şu anda herhangi birinin ciddi bir süre zirvede olma arzusundan şüphe duyuyorum. Zenginlik çok büyük.

"Jack Nicklaus'un devri gerçekten de kapandı. Onun gibi birinin bir daha asla geleceğini sanmıyorum."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com