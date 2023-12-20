Jack Grealish: Manchester City, İngiltere transfer rekoru kırarak Aston Villa'dan İngiliz yıldızı kadrosuna kattı

25 yaşındaki Grealish, sekiz sezon boyunca Birmingham kulübünde 213 maça çıkıp 32 gol attıktan sonra Aston Villa'dan City'ye katıldı.

Grealish City'nin internet sitesine yaptığı açıklamada "Manchester City'ye katıldığım için inanılmaz mutluyum" dedi.

City menajeri Pep Guardiola'ya atıfta bulunan Grealish, "City, dünyanın en iyisi olarak kabul edilen bir menajere sahip ülkenin en iyi takımı - bu kulübün bir parçası olmak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi" diye ekledi.

"Geçtiğimiz 10 sezon boyunca sürekli olarak büyük kupalar kazandılar. Pep'in buraya gelmesi onları bir üst seviyeye taşıdı ve bu takımın oynadığı futbol Avrupa'daki en heyecan verici futbol. Pep için oynamak ve ondan bir şeyler öğrenmek çok özel olacak ve bu her üst düzey futbolcunun isteyeceği bir şey."

Ücret ilgili kulüpler tarafından açıklanmasa da İngiliz basınında City'nin Grealish için 100 milyon Sterlin (139 milyon Dolar) değerinde bir teklif yaptığı yazıldı.

"Grealish'i temsil eden ajans ICM Stellar Sports'un yönetim kurulu başkanı David Manasseh CNN'e yaptığı açıklamada "Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in 2013 yılında Gareth Bale ile bir İngiliz oyuncu için transfer rekoru kırdığımızda bana 'böyle bir anlaşmayı hayatında sadece bir kez yapabilirsin' dediğini hep hatırlıyorum.

"Bu yüzden bunu tekrar yaptığımız için memnunum ve başarısını sonuna kadar hak eden Jack için çok mutluyum."

Bildirilen transfer ücreti, Manchester United'ın Ağustos 2016'da orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı kulübe geri getirmek için Juventus'a ödediği 105 milyon € (124 milyon $) ve Real Madrid'in 2013'te Gareth Bale için ödediği 100 milyon €'yu (118 milyon $) gölgede bırakıyor.

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Grealish, Benfica'dan Portekizli orta saha oyuncusu Ruben Dias'ı kadrosuna katmak için kulübün ödediği 68 milyon €'luk (Eylül 2020'de 79,2 milyon $) ücreti geçerek Manchester City'nin rekor transferi oldu.

Grealish, Midlands kulübüne altı yaşında katıldıktan sonra Villa'dan ayrıldı.

Villa formasıyla ilk maçına Mayıs 2014'te Manchester City karşısında çıktı ve Mart 2019'dan bu yana çocukluk kulübünün kaptanlığını yapıyor.

Oyun kurucu, 2018-19 sezonunda Premier Lig'e yükselmelerinde önemli bir rol oynayarak ve 2019-20 sezonunda kulübün Premier Lig'de kalmasını sağlayan belirleyici golü atarak kendisini kulüpte kült bir figür olarak kabul ettirdi.

Grealish ilk üst düzey İngiltere kapmasını Eylül 2020'de kazandı ve bu yaz Euro 2020 finallerinde Gareth Southgate'in İngiltere kadrosunun bir parçası oldu.

Grealish'in Etihad Stadyumu'na gelişi, halihazırda Belçikalı Kevin De Bruyne, İngiliz Raheem Sterling ve Cezayirli Riyad Mahrez'in yer aldığı hücum hattını daha da güçlendirecek.

"Pep onun oyun tarzını çok seviyor ve hepimiz onun Manchester City için ideal bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz. Bizim stilimiz ve onun stili mükemmel bir uyum içinde. Önümüzdeki yıllarda onu izleyeceğim için heyecanlıyım," dedi City Futbol Direktörü Txiki Begiristain City'nin internet sitesine.

City'nin hücum gücü, İngiliz medyasının kulübü İngiliz ve Tottenham Hotspur forveti Harry Kane için bir hamleyle ilişkilendirmesiyle daha da güçlenebilir.

City, yeni sezon 13 Ağustos'ta başladığında İngiltere Premier Ligi şampiyonluğunu korumaya çalışacak.

Guardiola'nın takımı aynı zamanda geçen sezon finalde Chelsea'ye 1-0 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu da kazanmaya çalışacak.

David Close bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com