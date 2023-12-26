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ToplumHaberlereğlence

Ja Rule, Keke Palmer ve daha birçok yıldız Takeoff'u saygıyla anıyor

Ja Rule, Keke Palmer ve daha birçok yıldız hayatını kaybeden sanatçı Takeoff için saygı duruşunda bulundu.

 and  Katherine Bradley
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Atlanta'da 2021 yılında sahne alırken görülen merhum rapçi Takeoff için övgü mesajları yağmaya....aussiedlerbote.de
Atlanta'da 2021 yılında sahne alırken görülen merhum rapçi Takeoff için övgü mesajları yağmaya başladı..aussiedlerbote.de

Ja Rule, Keke Palmer ve daha birçok yıldız Takeoff'u saygıyla anıyor

Başarılı grup Migos'un bir parçası olan Takeoff, Salı sabahı erken saatlerde Houston, Teksas'taki bir bowling ve bilardo salonunda açılan ateş sonucu hayatını kaybetti. Takeoff 28 yaşındaydı.

Ja Rule, Takeoff'un vahşi ölümüyle ilgili üzüntüsünü Twitter'da dile getirerek, "bu şey DURMALI... arkadaşlara ve aileye sevgiler gönderiyorum" diye yazdı.

Kısa süre önce Takeoff ile "Us vs. Them" adlı parçada işbirliği yapan Gucci Mane, haberi öğrendikten sonra Instagram'da "Bu kalbimi kırdı" diye yazdı.

Övgü ve taziyelerini paylaşan diğer müzik yıldızları arasında "kalbinin kırık olduğunu" tweetleyen Chloe x Halle'den Chloe Bailey ve üç kırık kalp emojisiyle birlikte "Lanet olsun Takeoff" yazan hip-hop ikilisi City Girls'ün yarısı Yung Miami de vardı. Migos'la "Danger" şarkısında birlikte çalışan Kid Cudi de basit bir "RIP Takeoff" tweet 'i attı.

Kelly Rowland, Takeoff'un ölümüyle ilgili bir haber parçacığı üzerine "KELİME YOK" diye haykırdığı bir Instagram Hikayesi paylaştı.

Aktris Keke Palmer ise Instagram'da "Bu korkunç. Ölümün trajedisinden internette bir videosunun bulunmasının trajedisine kadar. Hepsi çok trajik ve tüm ailesi ve dokunduğu herkes için çok üzgünüm. Gerçekten korkunç."

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Kaynak: edition.cnn.com

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