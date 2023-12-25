Ja Morant, Grizzlies'i Warriors karşısında 'tek iyi gözle' zafere taşırken Kerr 'kirli' oyunu kınadı

Morant devreye girdiğinde maç dördüncü çeyreğe 77-77 eşitlikle giriyordu. 22 yaşındaki oyuncu Memphis'in son 15 sayısına imza atarak oyunun kontrolünü ele geçirdi ve maça damgasını vurdu.

Ancak üçüncü çeyrekte gözüne aldığı darbenin ardından maçı bulanık görerek tamamladı. Televizyon yayınında Morant'ın "Göremiyorum" dediği görüldü.

Maçtan sonra hala görme sorunu yaşadığını açıkladı. Morant medyaya "Hala [göremiyorum]," dedi. "Ortayı görebiliyorum. Dışarıyı göremiyorum. Ribaundu almaya çalışırken yumruk yedim."

Morant şunları ekledi: "Burada iyi bir gözüm daha var - 20-20 görüş. Sağ gözüm için Tanrı'ya şükürler olsun."

Steph Curry 27 sayı, dokuz ribaunt ve sekiz asistle oynarken Jordan Poole 20 sayı üretti ama Golden State'in Memphis'in genç süper yıldızını yenmesi için yeterli olmadı.

Morant'ın performansı tüm dünyayı şaşkına çevirirken, Warriors koçu Steve Kerr 2. maçın başlarında yaşanan bir olaya odaklanmıştı.

Kerr, Grizzlies forveti Dillon Brooks'un maçın bitimine üç dakikadan az bir süre kala Payton II turnikeye çıkarken Gary Payton II'nin kafasına arkadan vurarak "kuralları çiğnediği" konusunda ısrar etti. Warriors guardının olaydan sonra dirseği kırıldı.

Brooks daha sonra Payton II'ye NBA kural kitabında "gereksiz ve aşırı" olduğu düşünülen temaslar için tanımlanan 2. faul ile cezalandırılarak oyundan atıldı.

Kerr maç ortasında verdiği bir röportajda oyunun fiziksel doğası sorulduğunda oyunu "kirli" olarak nitelendirdi.

Kerr, "Hayır, bu fiziksel değildi, kirliydi," dedi.

Kerr daha sonra "Kasıtlı olup olmadığını bilmiyorum ama çok çirkindi" dedi. "Playoff basketbolunun fiziksel olması gerekir. Herkes rekabet edecek, herkes her şey için savaşacak. Ama bu ligin bir kuralı var.

"Oyuncuların uyması gereken bir kural var; birini havada tutup kafasına vurarak ve Gary'nin dirseğini kırarak asla bir adamın sezonluk kariyerini tehlikeye atamazsınız."

Brooks'un oyundan atılması, Warriors forveti Draymond Green'in serinin 1. Maçında yine 2. faulden oyundan atılmasının ardından geldi.

Taraflar Cumartesi günü Kaliforniya'da oynanacak 3. Maçta karşı karşıya gelecek ve yedi maçlık seri 1-1 eşitlikle sona erecek.

Celtics 2. Maçta geri dönerek Bucks karşısında seriyi eşitledi

Bu arada Doğu Konferansında Boston Celtics, Milwaukee Bucks'ı 2. Maçta rahat bir şekilde 109-86 yenerek seriyi bir maça eşitledi.

Jaylen Brown 25'i ilk yarıda olmak üzere maçı 30 sayıyla tamamlarken beş ribaund ve altı asistle oynadı.

Brown maç sonrası "Sahaya çıkıp sezonumuz tehlikedeymiş gibi oynamamız gerektiğini biliyorduk ve bunu yaptık" dedi.

"Bu playofflar. En güçlü olanın hayatta kalması. Her maç önemli."

Jayson Tatum 29 sayı ve sekiz asistle playofflardaki harika oyununu sürdürürken, Grant Williams da benchten gelerek Boston adına 21 sayı ve beş ribaundla oynadı.

İki kez MVP seçilen Giannis Antetokounmpo ilk yarıda zorlandı - maçı saha içinden 11'e 27 ile bitirdi - Bucks ateşli Celtics takımını durduramadı, ancak 'Greek Freak' maçı 28 sayı, dokuz ribaunt ve yedi asist ile tamamladı.

Antetokounmpo maçtan sonra karşılaştığı sert Celtics savunması hakkında "Bu playofflar," dedi. "Daha fiziksel olacaklar. Çok fazla faul çalmayacaklar, daha aktif olacaklar, daha disiplinli olacaklar ama günün sonunda aynı zihniyet... Ne yaparlarsa yapsınlar, benim ve takımın zihniyeti değişmeyecek."

İki takım arasındaki 3. maç Cumartesi günü Milwaukee'de oynanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com