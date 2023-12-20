Ja Morant 25 maçlık cezadan dönüşünde maçı kazandıran son saniye vuruşunu yaptı

Grizzlies, yıldız oyun kurucusunun Instagram Live'da iki ay içinde iki kez silah göstermesi nedeniyle NBA tarafından cezalandırılması ve ilk olayda dokuz, ikincisinde ise 25 maç men cezası almasının ardından tüm sezon boyunca Morant'tan yoksun kaldı.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Grizzlies Morant'ın yokluğunda zorlandı ve Salı günkü galibiyetin ardından Batı Konferansı'nda 13. sırada yer alarak 7-19'da kaldı.

Takım arkadaşları tarafından etrafı sarılan Morant TNT Sports'a "Ben bir köpeğim," dedi. "Çok çalıştım, sekiz aydır maç oynamadım, kendimi öğrenmek için çok zaman harcadım, çok zor günler geçirdim ama basketbol benim hayatım ve sevdiğim şey.

"Benim için tedavi edici bir şey ve geri döndüğüm için heyecanlıyım."

Ligin en heyecan verici oyuncularından biri olan Morant maç kazandıran vuruşunu koridorda dönerek, havada asılı kalarak, topu iki rakibinin arasından geçirip potadan çıkardıktan sonra yaptı.

24 yaşındaki oyuncu maçı 34 sayıyla tamamlarken altı ribaund, sekiz asist ve iki top çalmayla oynadı.

Maçtan sonra Morant, takım arkadaşlarının cezalı olduğu süre boyunca kendisini "kardeşleri" gibi desteklediklerini söyledi.

"Birlikte çok çalıştık," dedi. "Sıkı antrenmanlar, hafif antrenmanlar, tedavi, uçuşlar.

"Bu süreçte birlikte çok zaman geçirdik ve bana çok yardımcı oldular, bana olumlu şeyler söylediler, doğru kalmamı, çalışmaya devam etmemi söylediler ve bu bana inandıklarını ve herkesin geri dönmem için ne kadar heyecanlı olduğunu gösterdi."

Grizzlies, Morant'ın dönüşünün, takımın şu anda otomatik playoff noktasından beş buçuk maç geride olmasıyla birlikte, daha iyi bir koşu için katalizör olacağından muhtemelen emin hissedecektir.

Morant'a gecede Jaren Jackson Jr. 24 sayı ve altı ribaund, Desmond Bane ise 21 sayı ve dört asistle destek verdi.

Pelicans'ta Brandon Ingram 34 sayı, altı asist ve dört ribauntla oynadı ama bu Grizzlies'in dört maçlık galibiyet serisini bozmasını engellemeye yetmedi.

Grizzlies bir sonraki maçını Perşembe günü Memphis'te Indiana Pacers'a karşı oynarken, Pelicans aynı gece Cleveland Cavaliers ile karşılaşmak üzere Ohio'ya gidecek.

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Kaynak: edition.cnn.com