J.R.R. Tolkien'in Orta Dünya üzerine daha önce görülmemiş denemelerinden oluşan 'hazine' 2021 yazında geliyor

Yayıncı Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Orta Dünya'nın Doğası" başlıklı koleksiyonun "okuyucuları 'Silmarillion', 'Bitmemiş Öyküler' ve 'Yüzüklerin Efendisi' dünyasına geri götüreceğini" söyledi.

Tolkien'in sevilen kitapları "Yüzüklerin Efendisi" ve "Hobbit" 70'ten fazla dilde uluslararası en çok satanlar listesinde yer alıyor ve milyarlarca dolarlık film üçlemelerine dönüştürüldü.

"J.R.R. Tolkien'in 'Hobbit'i 1937'de, 'Yüzüklerin Efendisi'ni ise 1954-5'te yayınladığı iyi bilinir. Daha az bilinen ise Tolkien'in 1973'teki ölümünden önceki yıllara kadar Orta Dünya hakkında yazmaya devam ettiğidir," diyor HarperCollins yayın direktör yardımcısı Chris Smith yaptığı açıklamada.

Smith, "Onun için Orta Dünya, keşfedilmesi gereken bütün bir dünyanın parçasıydı ve 'Orta Dünya'nın Doğası'ndaki yazılar, eşsiz yaratımını daha iyi anlamaya çalışırken çıktığı yolculukları gözler önüne seriyor" diye ekledi.

Smith, koleksiyonun Elf ölümsüzlüğü ve reenkarnasyon ile Tolkien'in en ünlü fantastik destanlarından bazılarının geçtiği coğrafyalar da dahil olmak üzere bir dizi fantastik temayı keşfedeceğini de sözlerine ekledi.

"Bu yeni koleksiyon, okuyuculara Profesör Tolkien'in omzunun üzerinden keşif anına bakma şansı sunan gerçek bir hazine: ve her sayfada Orta Dünya bir kez daha olağanüstü bir hayata kavuşuyor" dedi.

Koleksiyonun editörlüğünü, önde gelen bir Tolkien uzmanı, Elf Dilbilim Kardeşliği başkanı ve NASA bilgisayar mühendisi olan Carl F. Hostetter yapacak.

Kitap 24 Haziran'da satışa sunulacak ve İngiltere'de HarperCollins, Kuzey Amerika'da ise Houghton Mifflin Harcourt tarafından yayınlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com