İzlanda'daki yanardağ patlaması bölge sakinlerinin Noel'i evde geçirme umutlarını suya düşürdü

İzlanda'nın Reykjanes yarımadasındaki yanardağ yerel saatle 22:00 (ET 17:00) sularında patlayarak yaklaşık 2,2 mil (3,5 kilometre) uzunluğundaki bir menfezden atmosfere lav ve devasa duman bulutları püskürttü.

Yanardağın yaklaşık 3 kilometre güneyinde yer alan ve bölgedeki tek kasaba olan Grindavík'in 4.000 sakini, artan sismik faaliyetlerin ortasında geçen ay bir patlama beklentisiyle tahliye edilmişti.

Püskürmenin yavaşlıyor olması, kıyı kasabasındaki mülklerin ciddi serpintilerden korunacağına dair olumlu bir işaret olarak görülüyor.

Ancak kasabanın belediye başkanı Fannar Jónasson Salı gecesi yaptığı açıklamada, kasaba sakinlerinin Noel'i evlerinde geçiremeyeceklerini söyledi.

Jónasson, "Ne yazık ki, Grindavík'te Noel'i evde kutlama olasılığına dair pek çok kişinin kalbinde tutuşan umut, dün patlamanın başlamasıyla birlikte söndü" dedi.

Jónasson ayrıca "barınma krizini" "tam güçle" ele almanın ve önümüzdeki haftalarda ve aylarda güvenli bir barınaktan yoksun kalacak ailelere yardım etmenin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yetkililerin şu anda çeşitli konut çözümleri üzerinde çalıştığını da sözlerine ekledi.

Jónasson, Grindavík'e giden tüm yolların kapalı olduğunu ve önümüzdeki günlerde de kapalı kalacağını, erişimin acil müdahale ekipleri ve koruyucu bariyerler üzerinde çalışan yüklenicilerle sınırlı olduğunu belirtti.

Belediye Başkanı, Grindavík'e giden ana yola atıfta bulunarak, şu anda hiçbir altyapı, yol veya boru hattı risk altında olmasa da, "lavlar batıya doğru akmaya başlarsa, Grindavíkurvegur tehlikeye girebilir" dedi.

Patlama zayıflıyor

Pazartesi günkü patlamanın ilk iki saatinde saniyede yüzlerce metreküp lav açığa çıkıyordu.

Ancak İzlanda Meteoroloji Ofisi'ne göre patlamanın şiddeti ve bölgedeki sismik aktivite seviyesi Salı günü erken saatlerde azaldı. Patlama Salı akşamına kadar sismik aktivite ve lav akışı açısından zayıflamaya devam etti.

Ancak durumun değişkenliğini vurgulayan meteoroloji ofisi, yanardağın orijinal çatlağı boyunca ve "daha kuzeyde veya güneyde" "daha fazla baca açılma olasılığının arttığı" konusunda uyardı.

Yeni bacaların açılması için uyarı süresinin "çok kısa olabileceğini" de ekledi.

Fotoğraflar: İzlanda'nın Reykjanes yarımadasında yanardağ patladı

Kasabadaki deprem hasarı Salı günü sahada bulunan bir CNN ekibi tarafından açıkça görüldü. Bununla birlikte, sakinlerin evleri lav püskürmelerinden daha fazla zarar görmekten kurtulmuş gibi görünüyor.

Meteoroloji ofisine göre, lav akışının şu anda ilk patlamadakinin yaklaşık dörtte biri kadar olduğu tahmin edilirken, volkanik deliğin sadece üçte biri aktif durumda.

Reuters'in haberine göre jeologlar Salı günü erken saatlerde lavların Grindavík'ten uzaklaştığını söyledi.

Uluslararası seyahat için olumlu bir işaret olarak, İzlanda hükümeti Salı günü uluslararası uçuş koridorlarının açık kaldığını söyledi. Hükümet, fissür patlamalarının genellikle büyük patlamalara ya da stratosfere dağılan önemli miktarda kül üretimine yol açmadığını da sözlerine ekledi.

Icelandair Salı sabahı bir açıklama yaparak olayın uçuş programlarını etkilemediğini yineledi.

İzlanda'da daha önce meydana gelen yanardağ patlamaları haftalar, hatta bazen aylar sürmüştü. Fagradalsfjall volkanik sistemi ilk olarak Mart 2021'de patlamış ve toplam altı ay boyunca taze lav yaymaya devam etmişti.

CNN'den Frederik Pleitgen ve Claudia Otto bu habere katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com