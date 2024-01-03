İzlanda golf dünyasını nasıl yeniden şekillendirebilir?

Kısa yazları ve sert kışları ile Kuzey Atlantik Okyanusu'ndaki bu ada, bakımlı çim sahalar ve yeşillikler için en belirgin yer değildir.

Ancak İzlanda'da dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bir golf patlaması yaşanıyor ve buradaki golf kültürü bildiğimiz golf sporunun yeniden şekillenmesine yardımcı olabilir.

Başkent Reykjavik'in kuzeyinde arabayla yarım saatlik mesafede Brautarholt Golf Sahası yer almaktadır. Uçurumlarla çevrili dramatik bir yarımada üzerinde yer alan Brautarholt, kurucusu Gunnar Palsson'un buluşu.

CNN Sport'a konuşan Palsson, "Burası eskiden tarım arazisiydi ama giderek azalıyordu," diyor. "Bu arazi yüzlerce yıldır aileye aitti ve bazı kuşak değişimleri oldu ve biz de bir golf sahası inşa etmeye karar verdik."

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İzlanda golf dünyasını nasıl yeniden şekillendirebilir?

Kursların 18 delikli olması gerekir mi?

İlk olarak 2011 yılında dokuz delikli bir saha olarak açılan ve daha sonra 12 deliğe çıkarılan Brautarholt, ünlü İzlandalı mimar Edwin Roald tarafından tasarlanmıştır.

Roald son yıllarda " neden 18 delik?" hareketiyle dikkatleri üzerine çekti; bu hareket, mimarların her sahanın 18 delik uzunluğunda olması gerektiği şeklindeki "modası geçmiş" düşünceye tutunmak yerine, sahip oldukları alan için en iyi sahayı yaratmaya çalışmaları halinde golf sahası tasarımının gelişeceğini öne süren bir felsefedir.

Roald 2017 yılında Links dergisine verdiği demeçte, "Sınırlı kaynaklara sahip olduğunuzda, doğanın size verdiklerini kullanmak zorunda kalırsınız" dedi. "Keşke başka birinin size kaç delik inşa etmeniz gerektiğini söylemesi kısıtlamasından kurtulabilseydiniz.

"Bu kitap yazmak ya da film yapmakla aynı şey. Tüm kitapların tam olarak 200 sayfa olması gerektiğini ya da bir filmin 95 dakika sürmesi gerektiğini düşünün. O kadar iyi olurlar mıydı?"

Sadece 12 delikten oluşmasına rağmen Brautarholt, uluslararası alanda dünyanın en iyi parkurlarından biri olarak kabul görmüştür. Golfscape tarafından 2020 yılında hazırlanan Dünyanın En İyi 100 Sahası listesinde Pebble Beach ve St Andrews gibi sahalarla birlikte 64. sırada yer almıştır.

Bir plan mı?

İzlanda'da golf sezonunun kısa olması ve kışların uzun sürmesi nedeniyle ülkedeki golf kulüpleri sezonu uzatmanın ve golfü genç oyuncular için tüm yıl boyunca erişilebilir kılmanın yenilikçi yollarını arıyor.

İzlanda erkek futbol takımı 2016 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek ve 2018'deki ilk Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanarak dünya çapında manşetlere çıktı. Kadın takımı da 2009'dan 2017'ye kadar üst üste üç Avrupa şampiyonasına katılmış ve daha önce hiçbir büyük turnuvaya katılamamıştı.

Milli takımın kayda değer başarısının büyük bir kısmı, ülkenin son teknoloji kapalı alan tesislerine ve mükemmel antrenörlüğe yaptığı yatırıma bağlanıyor.

Reykjavik'teki GKG Club, İzlanda'nın en büyük golf kulüplerinden biridir ve 18 delikli bir sahanın yanı sıra dokuz delikli, par-3 bir sahadan oluşmaktadır. Gelişen bir genç programı ve aktif üyeliğe sahip olan kulüp, kısa bir süre önce üyelerin yıl boyunca pratik yapabilmelerini sağlamak için 10 milyon dolarlık son teknoloji bir kapalı tesise yatırım yaptı.

Kulüp binasının altında yer alan kapalı tesis, green, chipping alanı ve 16 Track Man golf simülatöründen oluşmakta ve kullanıcıların dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 sahada oynamasına olanak sağlamaktadır.

Ulfar Jonsson GKG'nin Sportif Direktörü ve tesisin yarattığı etkiyi ilk elden gördü. "Genç oyuncularımızın teknik olarak daha gelişmiş ve daha iyi olduklarını görüyoruz. Bu yüzden daha iyi vuruşlar görüyoruz.

"Açıkçası tüm oyuncularımızı yaz boyunca sahada oynayabildikleri kadar çok oynamaya teşvik ediyoruz, ancak daha sonra buraya gelip kış boyunca teknik üzerinde çalışabilirler."

Dünyanın en büyük turlarında sınırlı başarı elde etmiş olan İzlanda Golf Birliği ve Avrupa Golf Birliği Başkanı Haukur Orn Birgisson, GKG'deki gibi tesislere yapılacak yatırımların İzlandalı oyuncular için en üst düzeyde sonuçlar doğurabileceğine inanıyor.

"Düşündüğünüzde, yaklaşık beş, altı ay süren bir golf sezonumuz var. Dolayısıyla kapalı antrenman tesislerine sahip olmak çok şey ifade ediyor ve yeni teknolojiyle birlikte bu tesisler çok gelişti. GKG bunun mükemmel bir örneği. Artık kulüp üyeleri kışın da golf oynayabiliyor, her ne kadar kapalı alanda ve simülatörlerde de olsa, ama bu onların gelişimi için önemli.

"Gençlerin gelişimi için de önemli. Örneğin futbola bakabilirsiniz. On beş yıl önce bu kapalı futbol tesislerine sahip olmaya başladılar ve birkaç yıl sonra milli takımlarımız Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı. İşte bu çok önemli" diyor.

GKG'deki tesis aynı zamanda kulübe değerli bir sosyal unsur da sağladı. "Artık tüm yıla yayılan bir tesisimiz var - eskiden golf ağırlıklı olarak yaz sporuydu ... Şimdi tüm golfçüler geliyor ve simülatörlerde arkadaşlarıyla oynuyorlar, sonrasında da yemek yiyip bir şeyler içiyorlar. Bu da kulübün morali için harika oldu," diye açıklıyor Jonsson.

Sürdürülebilirlik

Brautarholt, oynanabilecek en iyi sahalardan biri olarak kabul edilmesinin yanı sıra, gezegendeki en sürdürülebilir golf sahası olmayı da hedefliyor.

Palsson şöyle açıklıyor: "İzlanda'da aşağı yukarı tüm enerjimiz yenilenebilir, dolayısıyla burada da bu yönde ilerlemenin iyi bir fikir olacağını düşündük."

Hidro ve jeotermal enerjiyi benimseyen İzlanda'nın elektriğinin neredeyse %100'ü yenilenebilir kaynaklardan geliyor. Ülkenin temiz enerjisinden yararlanmak isteyen Palsson, 30 adet otomatik elektrikli çim biçme makinesinden oluşan bir filoya yatırım yaptı.

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Palsson, "Şu anda elektrikle çalışan çim biçme makinelerinin golf sahasının yaklaşık %98'inin bakımını üstlendiği bir noktadayız" diyor.

Küçük, turuncu çim biçme makineleri filosunu yönetmek saha müdürü ve baş yeşil bekçisi Einar Jonasson'un işi. "Evet, küçük dostlarımız. Onlar sadece çimleri kesmeyi düşünmenin farklı bir yolu."

Sahanın etrafına döşenen bir dizi kabloyla çim biçme makineleri çim yollarında kalacak şekilde programlanıyor ve günün her saati çalışabiliyor. Çevresel bir fayda sağlamanın yanı sıra, Jonasson'un saha bakımının diğer unsurlarına konsantre olmasını da sağladılar.

Sıfıra yakın bir karbon ayak izinin yanı sıra Brautarholt'un bakımı da kimyasal kullanılmadan yapılıyor ve İzlanda'nın yıl boyunca yağış alması nedeniyle sulamaya çok az ihtiyaç duyuluyor.

"Golf sahamız muhteşem bir konumda ve ziyaretçiler buraya doğanın tadını çıkarmak için geliyor. Çevreye mümkün olan hiçbir şekilde zarar vermek istemiyoruz, bu nedenle çim sahada yabani ot görmeniz umurumuzda değil, hiçbir şeye zarar vermek istemiyoruz" diye açıklıyor Jonasson.

Kısa bir süre önce tişörtler ve yeşillikler için son teknoloji ürünü elektrikli bir çim biçme makinesine yatırım yapan Brautarholt, golf sahası yönetiminde yeni ve sürdürülebilir bir standart belirlemeye çalışıyor.

Palsson gururla, "Bence dünyanın en yeşil golf sahası biziz," diyor.

Türünün tek örneği

İzlanda'nın 400.000'den az olan nüfusuna rağmen, ülke 65 golf sahasına ev sahipliği yapıyor ve bunların arasında dünyanın herhangi bir yerinde bulabileceğiniz en muhteşem sahalardan bazıları var.

"Herkesi buraya gelip oynamaya teşvik ediyorum" diyor Birgisson.

"Buradaki doğanın eşi benzeri yok ... İzlanda'da golf oynadığınızda bu doğayı da deneyimlemiş oluyorsunuz. Lav tarlalarında golf oynayabilirsiniz, volkanik kraterlerde, buzul nehirlerinin kıyısında, hemen yanı başınızda Geysir gibi patlayan sıcak su kaynakları ve kaynar sudan oluşan su tehlikeleriyle golf oynayabilirsiniz. Golf oynarken doğaya daha fazla yaklaşamazsınız."

ABD ve Avrupa'ya neredeyse eşit uzaklıkta bulunan ülkede, golfün büyük turlarından birinin gelecekte İzlanda'da bir turnuva düzenleme şansı var mı?

"Bir gün bu mümkün olabilir. Haziran ve Temmuz aylarında burada sahip olduğumuz gece yarısı güneşinde oynanan bir PGA Tour etkinliği hayal edin, harika olurdu" diyor Birgisson.

Parlak gelecek

İzlanda'daki sahaların standardı göz önüne alındığında, golfün ülkede büyük bir büyüme yaşaması ve şu anda en popüler sporlardan biri olması şaşırtıcı değil.

Birgisson, "Golf son 10-15 yılda muazzam bir artış gösterdi ve aslında son yirmi yılda sayılarımızı neredeyse üçe katladık" diyor ve ekliyor: "Ancak son iki yılda patlama yaşandı ve şu anda bir golf kulübüne üye olan tüm nüfusun %6'sından fazlasına sahibiz.

"Ama aynı zamanda yaklaşık 40.000 kişi de gerçekten golf oynuyor. Yani nüfusun %12'si golf oynuyor ve bence bu bir dünya rekoru olmalı."

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"Bu süre zarfında kadınların katılım oranının %10'dan %33'e yükseldiğini de belirtmek gerekir" diye ekliyor.

Katılımın artmaya devam etmesi ve yenilikçi yeni sahalar ve tesislerle İzlanda hızla dünyanın en heyecan verici golf destinasyonlarından biri haline geliyor. Bu ivme karşısında Birgisson her şeyin daha yeni başladığından emin.

"Daha mutlu olamazdık, İzlanda golfünün geleceğinin çok parlak göründüğünü rahatlıkla söyleyebiliriz."

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Kaynak: edition.cnn.com