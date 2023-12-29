İyi şansın işareti mi? Dünya Serisi maçının üzerinde bir gökkuşağı parlıyor

Bazı Red Sox taraftarları bu doğa olayını takımları için iyi şansla ilişkilendiriyor. Salı günü Boston, serinin 1. maçında Los Angeles Dodgers'ı 8-4 yendi.

Çarşamba günü, 2. maç başlamadan önce, stadyumun üzerindeki bulutların arasından bir gökkuşağı daha çıktı.

CNN'e bağlı WBZ'nin muhabiri Steve Burton, "Bu hepsinden daha iyi bir işaret" diye yazdı.

Bu renkli fenomen Red Sox taraftarlarına takımlarının St. Louis Cardinals karşısında kazandığı 2013 Dünya Serisi'ni hatırlattı. CNN'e bağlı WCVB'ye göre o yıl 1. maçta da basketbol sahasının üzerinde bir gökkuşağı belirmişti.

Gökkuşağının sonunda ne var?

Altın küpü bir kenara bırakın, Sox taraftarları bunun Dünya Serisi kupasına götürmesini umuyor.

MLB, "Bu gökkuşağının sonunda ciddi bir hazine var" diye tweet attı.

Bu yıl Red Sox'a uğurlu gelip gelmeyeceğini zaman gösterecek.

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Kaynak: edition.cnn.com