Ivan Fedotov: Rus hokey oyuncusu askerlikten kaçtığı iddiasıyla Rusya'da gözaltına alındı

Rus haber kaynağı Fontanka'ya göre, askeri savcılık Fedotov'un "ordudan kaçtığını düşünmek" için gerekçeler olduğuna inanıyor.

Rus devlet medyası RIA Novosti'ye konuşan avukatı Alexey Ponomarev ise Fedotov'un askerlikten kaçtığı iddialarını yalanladı.

25 yaşındaki Finlandiya doğumlu Rus oyuncu, Rusya ve Çin hokey ligi KHL'de CSKA Moskova'ya Gagarin Kupası'nı kazandırdığı sezonun tamamlanmasının ardından 7 Mayıs'ta NHL takımlarından Philadelphia Flyers ile bir yıllık giriş seviyesi sözleşme imzalamıştı.

Petersburg'daki Ice Arena Kupchino'nun dışında gözaltına alınan Fedotov, askerlik şubesine götürülürken rahatsızlandı ve Fontanka'nın bildirdiğine göre hastaneye nakledilmek zorunda kaldı.

"Raporların farkındayız ve durumu araştırıyoruz. Flyers Hokey Operasyonları Başkanı Chuck Fletcher CNN'e gönderdiği açıklamada şu anda başka bir yorumumuz yok" dedi.

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Ponomarev Cumartesi günü Rus haber kuruluşu Match.TV'ye verdiği röportajda kendisinin ve Fedotov'un ailesinin kaleciyi hastanede görmelerinin yasak olduğunu söyledi.

"Şu anda durumun tam olarak nasıl olduğunu söyleyemeyiz. En azından aslında hastanedeydi, ancak bazı nedenlerden dolayı diğer hastalar gibi listede yer almadı," dedi.

"Kısa süre önce askeri polis hastane bölgesine girdi. Onlara kendimi tanıttım, avukat olduğumu söyledim ve hangi konu için geldiklerini sordum. Arkalarını döndüler, arabaya bindiler ve hastane arazisine girmelerine izin verilene kadar başka bir yorumda bulunmadılar.

"O zamandan beri hiçbir haber alamadık. Anladığım kadarıyla durumu ağır olduğu için onu bir tür askeri soruşturma kurumuna sevk etmek istiyorlar. Elinden geldiğince bunun gerekli olmadığını savunsa da olaylar hızla gelişiyor, şimdi de iletişime geçmiyor."

Rusya'da 18-27 yaş arasındaki tüm erkeklerin, bazı muafiyetlerle birlikte, bir yıllık askerlik hizmetini tamamlamaları gerekmektedir. Askerlikten kaçmak, ağır para cezaları ve iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilir."

Ponomarev, "Onun akıbetini tahmin etmek zor," diye ekledi. "Şehirdeki askerlik şubesinin bölgesindeydi ama Moskova'daki orduya kayıtlı. Kayıt belgesini buldular ama Vsevolozhsk'ta yaşıyor. Yani, şehir askerlik şubesi ile hiçbir ilgisi yok.

"Dün de, bir telefonu olmasına ve akrabalarına orada olduğunu bildirmesine rağmen, orada bulunduğuna dair bilgi mümkün olan her şekilde gizlendi. Askeri komiserlik çalışanlarına mahkemeye şikayette bulunulduğu ve kararın askıya alındığı bilgisi verildi.

"Mahkeme bu sorunu çözmeli, ancak zorunlu askerlik prosedürü ihlal edildi. Kanunda kesin bir şekilde tanımlanmıştır. Olayın bu kadar basit olmadığı açık. Kendisiyle son görüşmemize bakılırsa, kendini pek iyi hissetmiyor," diyen Ponomarev sözlerini şöyle tamamladı

CNN NHL, CSKA Moskova, Rusya Buz Hokeyi Federasyonu ve Ponomarev'e ulaştı ancak hemen geri dönüş alamadı.

Takımının 2022 Kış Olimpiyat Oyunlarında erkekler buz hokeyinde gümüş madalya kazanmasına yardımcı olan Rus Olimpiyat Komitesi kalecisinin, iki kez ABD Olimpiyatlarında altın madalya kazanan Brittney Griner'in 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilen uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla Moskova yakınlarında yargılanmaya başladığı gün gözaltına alındığı bildirildi.

Griner'ın destekçileri ve ABD'li yetkililer, Griner'ın haksız yere gözaltında tutulduğunu söylüyor ve Rusya ile ABD arasında artan gerilimin ortasında siyasi bir piyon olarak kullanıldığına dair endişeler arttıkça serbest bırakılması çağrısında bulunuyorlar.

Duruşmada Griner bir savcı tarafından bagajında ve el çantasında bir gramdan daha az esrar yağı kaçırmakla suçlandı. Davanın ikinci duruşması 7 Temmuz'da görülecek.

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Kaynak: edition.cnn.com