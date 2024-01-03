İtfaiyeciler Miami Dolphins'in yıldızı Tyreek Hill'in evindeki yangını söndürmeye çalışıyor

Davie İtfaiye Kurtarma ekipleri Çarşamba günü öğleden sonra Southwest Ranches kasabasındaki eve müdahale ettiklerini söyledi.

Hill, CNN'e bağlı WSVN tarafından çekilen helikopter videosunda itfaiyeciler alevleri söndürmeye çalışırken dışarıda dururken görülebiliyordu.

Miami Dolphins'ten Tyreek Hill.

Birçok habere göre Hill, yangından haberdar olduktan sonra antrenmanı erken terk etti. Herhangi bir yaralanma rapor edilmedi ve yangının nedeni bilinmiyor.

Miami Dolphins WSVN'ye yaptığı açıklamada, "Tyreek ailesiyle iletişim halinde. Şu anda herkes evin dışında ve güvende. Kendisi de durumla ilgilenmek üzere antrenmandan ayrıldı."

CNN yorum için Miami Dolphins'e ulaştı.

Southwest Ranches, Fort Lauderdale'in yaklaşık 23 mil batısında yer almaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com