İtfaiye müdürü, yangının Miami Dolphins'in yıldızı Tyreek Hill'in evine büyük zarar verdiğini söyledi

Davie Fire Rescue İtfaiye Şefi Robert Taylor CNN'e yaptığı açıklamada, yangının söndürüldüğünü ve yetkililerin yangının nedenini belirlemek için bir soruşturma yürütmeyi beklediklerini söyledi.

Taylor, ekiplerin Çarşamba günü saat 13:53 civarında Southwest Ranches kasabasındaki eve 911'den gelen bir çağrı üzerine müdahale ettiğini söyledi.

İtfaiyeciler geldiğinde içerideki herkesin tahliye edilmiş olduğunu söyledi. Taylor evin Hill'e ait olduğunu doğruladı.

Davie İtfaiye Kurtarma, Southwest Ranches İtfaiye Departmanı ve Broward County Şerif Ofisi İtfaiye Kurtarma'dan en az 20 birim olay yerine intikal etti. Taylor, evin ağır hasar gördüğünü de sözlerine ekledi.

Miami Dolphins'ten Tyreek Hill.

Birçok habere göre Hill, yangından haberdar olduktan sonra antrenmanı erken terk etti. Herhangi bir yaralanma rapor edilmedi ve yangının nedeni bilinmiyor.

CNN'e bağlı WSVN tarafından daha önce çekilen helikopter videosunda Hill, itfaiyeciler alevleri söndürmeye çalışırken dışarıda dururken görülebiliyordu.

Miami Dolphins WSVN'ye yaptığı açıklamada, "Tyreek ailesiyle iletişim halinde. Şu anda herkes evin dışında ve güvende. Kendisi de durumla ilgilenmek üzere antrenmandan ayrıldı."

Southwest Ranches, Fort Lauderdale'in yaklaşık 23 mil batısında yer almaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com