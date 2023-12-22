İtalya'nın talebi üzerine Birleşik Krallık vatandaşlarının Ukrayna-İngiltere maçı biletleri iptal edildi

UEFA'dan Perşembe günü yapılan açıklamada, İtalyan yetkililerin UEFA'dan "28 Haziran itibariyle Birleşik Krallık'ta ikamet edenlere satılan biletlerin iptal edilmesini ve bu akşam saat 21:00 itibariyle satış ve transferlerin durdurulmasını özellikle istedikleri" belirtildi.

Önlemler kapsamında, biletlerini 28 Haziran'dan önce satın alan Birleşik Krallık vatandaşlarına, biletlerini İtalyan vatandaşlarına devretmeleri ya da UEFA'ya iade etmeleri için bir saat süre verildi.

Perşembe günü İtalya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bilet satışlarının engellenmesine "Kamu Güvenliği Departmanı'nın önerisi üzerine" karar verildiği belirtildi.

Euro 2020 Şampiyonası şu ana kadar İskoçya ve Finlandiya gibi ülkelere dönen taraftarların Covid-19 enfeksiyonlarında önemli artışları tetikledi.

Dünya Sağlık Örgütü Perşembe günü yaptığı açıklamada, kısıtlamaların gevşetilmesi, bulaşıcı bir Covid-19 varyantının yayılması ve düşük aşılama kapsamı nedeniyle Avrupa'nın Ağustos ayında yeni bir dalga riski taşıdığı konusunda uyardı . Agence France Presse'nin haberine göre, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, şampiyona maçlarının süper yayılma olayları olarak hareket etmemesini umduğunu, ancak bu olasılığın "göz ardı edilemeyeceğini" söyledi.

İtalyan yetkililer maç için ülkeye girmeye çalışan Birleşik Krallık kökenli taraftarlar üzerinde önemli kontroller uygulamaya başlamış, 18 Haziran'dan itibaren son 14 gün içinde Birleşik Krallık'ta kalmış ya da seyahat etmiş olan herkesin İtalya'ya girişine beş günlük karantina süresi koymuştu.

UEFA, taraftarların biletlerinin iptal edilmesi kararının "Birleşik Krallık'ta ikamet edenlerin İtalya'ya girerken uygulanan karantina gerekliliklerini atlatmamalarını sağlamak" amacıyla alındığını söyledi.

Londra'daki İtalyan Büyükelçiliği Perşembe günü yaptığı açıklamada taraftarlara "son 14 gün içinde Birleşik Krallık'ta bulunmuş olan hiç kimsenin, uyruğu ya da ikametgahı ne olursa olsun, bileti olsa bile stadyuma alınmayacağını" hatırlattı.

"Sadece İtalya'ya en az altı gün önce geldiklerini, beş günlük karantinaya uyduklarını ve karantina sonrası Covid-19 testi yaptırıp negatif sonuç aldıklarını kanıtlayabilenlerin Stadio Olimpico'ya girmelerine izin verilecektir."

İtalya Başbakanı Mario Draghi daha önce İngiltere'nin şampiyonaya katılımının etkileri konusunda uyarıda bulunmuştu.

Draghi, 21 Haziran'da Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile yaptığı ortak açıklamada, Euro 2020 finalinin "bulaşıcı hastalıkların hızla arttığı" Londra'da yapılmasına karşı olduğunu dile getirmişti.

Cuma günü UEFA'dan yapılan ayrı bir açıklamada, "UEFA EURO 2020'nin kalan tüm maçlarının planlandığı gibi maç programına göre devam edeceği" belirtilerek, "ev sahibi ülkelerden herhangi birine ve ev sahibi stadyumlara giriş koşullarına ilişkin nihai kararların yetkili yerel makamların sorumluluğunda olduğu" ifade edildi.

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Kaynak: edition.cnn.com