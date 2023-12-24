İtalya'nın 1 Avroluk evleri tatil için geri döndü

Evet, bir ay daha, bir dizi pastoral İtalyan köy evi daha satışa çıktı - ve evet, bunların hepsi sessizce ölmekte olan uzak kırsal bölgelere yeni bir soluk getirme teklifinin bir parçası.

Ancak, yeni sakinleri çekmek isteyen ve onları ikna etmek için düşük fiyatlı evler veya sübvansiyonlu yaşam sunan kasaba yetkilileri gibi alışılmış modele alışkınsanız, bu biraz farklı.

Normal programlarda, alıcıların genellikle mülkle ne yapacaklarına dair bir teklif hazırlamaları ve yalnızca belirli bir süre içinde tadilatı bitirmeleri halinde iade edilecek bir depozito yatırmaları gerekir. İtalya'da bir evi yenilemenin zorlukları da yok değil - özellikle de kırsal bölgelerdeki mülkleri restore etmek için sunulan cömert vergi indirimlerinden yararlanmak söz konusu olduğunda.

Nicolò Bolla ve Alessandro Barba'ya gelelim. Sırasıyla Emilia-Romagna ve Sicilya'dan gelen iş ortakları, ülkenin dört bir yanından 1 Avro'dan (1,20 $) başlayan fiyatlarla evleri listelemeyi amaçlayan yeni bir site kurdular.

Tek durak noktası

Bolla, "Asıl önemli olan, sadece teknolojiyle değil, tüm olası vergi indirimleri ve göçmenlikle süreci basitleştirmeye çalışıyoruz" diyor.

"İnsanların bir anlaşmaya sıkışıp kalmalarını istemiyoruz, bir evleri var ama oraya gitmek için belgeleri yok. Göçmenlik yardımına ya da İtalya'da bir iş kurma desteğine ihtiyaçları olabilir - tek duraklı bir mağaza yaratmak istiyoruz."

Bunu yapmak için de kendi mesleklerini bir araya getiriyorlar - Bolla bir muhasebeci, Barba ise bir göçmenlik ve yer değiştirme uzmanı - ve ister hayallerindeki ikinci evi yenilemek ister İtalya'ya taşınmak olsun, alıcılara tüm süreç boyunca yardımcı oluyorlar.

Ve Covid-19 çağına uygun olarak, amaçları her şeyi çevrimiçi yapmak (diğer bazı şehirlerde bir gereklilik, teklif sahiplerinin tekliflerini şahsen yapmaları veya yerel bir avukat gibi atanmış bir temsilci tutmalarıdır).

"Covid başladığında, turlar yapabilir ve mülkü önceden görebiliriz, ancak şu anda her şey çevrimiçi olarak yapılabilir" diyen Bolla, "eski moda prosedürün artık işe yaramadığına" inanıyor.

Dahası, yeni hizmetlerinin, kasaba liderliğindeki projelerde ortaya çıkabilecek "sürtüşmeleri" önemli ölçüde azaltacağını söylüyor. "Bürokrasi ile başa çıkabiliriz" diye söz veriyor.

Auctions2Italy adlı web siteleri yaz boyunca yayına girdikten sonra, şimdi üç yerde altı ev ile ilk açık artırmalarını başlattı: Emilia Romagna'nın kuzey-orta bölgesindeki Vetto ve Sicilya'daki Mussomeli ve Campofelice di Fitalia. Her ikisi de çiftin kalbine yakın: Bolla Vetto'lu olmasına rağmen şimdi bir saat uzaklıktaki Parma şehrinde yaşıyor, Barba'nın babası ise Mussomeli'de büyümüş.

"Vetto'ya çok bağlıyım ama çalışmak için başka bir yere gitmem gerekti" diyen Bolla'nın ailesinin eskiden köyün yakınlarında bir oteli vardı ama şu anda boş duruyor (Bolla burayı dijital göçebelerin uzun süre kalabileceği bir yer haline getirmeyi hayal ediyor).

"Ne zaman geri dönsem, eski halime geri dönüyorum. Bu küçük kasabalar - 2.000 veya daha az kişiden oluşan - gerçekten büyük bir topluluk duygusuna sahip ve ben de bunun bir parçası olmak istiyorum. Bu bölgeleri yeniden nüfuslandırmak, topluluk duygusunu korumak istiyoruz".

İtalya'da satın alma söz konusu olduğunda elbette bir de maliyet meselesi var. Büyük bir şehirde ya da Toskana gibi popüler kırsal bölgelerde asla 1 Avro'ya satılık bir ev bulamazsınız. Ancak, İtalya'nın daha az moda olan kırsal bölgelerindeki küçük tepe kasabaları, İkinci Dünya Savaşı sonrası göçten asla kurtulamadı. Birçoğunun nüfusu azalmakta ve çoğunlukla emekli sakinlerden oluşmaktadır. Yetkililer, kasabaların yok olmasını engellemek için yeni kan çekmeye hevesli.

Fiyatlar kasıtlı olarak düşük

Elbette, hangi planı seçerseniz seçin, evin maliyeti bir avrodan çok daha fazla olacaktır - tadilatlar, ihtiyaç duyulan işe bağlı olarak on binlerce dolara kadar çıkabilir.

Bolla ve Barba'nın sitesi süreç hakkında şeffaf olmayı amaçlıyor. Başlangıç olarak belirledikleri altı ev arasında (hizmeti genişletmeyi planlıyorlar), Mussomeli'deki iki evin rezerv fiyatı yok - yani onları gerçekten 1 Avro'ya kapabilirsiniz. Diğerlerinin rezervi 3.000 ila 5.000 Avro (3.700-6.100 $) arasında - satıcının tercihine bağlı. Bununla birlikte, tüm açık artırmalar yaklaşık 10.000 € (12.250 $) ile sınırlandırılmıştır, bu nedenle size karşı teklif veren kaç kişi olursa olsun asla bundan fazlasını ödemezsiniz.

Bolla, "Bizim fikrimiz, insanların piyasa fiyatını elde etmek için savaşmaması gerektiği yönünde" diyor. "İnsanların açık artırmada, serbest piyasada satın alabileceklerinden daha fazla para harcamalarının bir anlamı yok.

"Fiyatların düşük kalmasını istiyoruz - aksi takdirde malikane de satabiliriz. Bunu yapmak istemiyoruz - amacımız belediyelerin canlanmasına yardımcı olmak.

"Evlerin 50.000 Avro'ya satılmasını istemiyoruz. Daha az öderseniz, yenileme için daha fazla teşvikiniz ve İtalya'daki projelerinizi geliştirmek için daha fazla bütçeniz olur.

"Birçok insanın Vetto'yu terk ettiğini gördüm ve yardım etmenin en iyi yolu yeni insanlar getirmektir. Eğer ev fiyatları çok yüksek olursa, gelmezler. Yani bu bir nevi gelmeleri için bir davet."

'Ücretsiz' tadilat

Case1Euro web sitesi aracılığıyla kendi programını başlatan Mussomeli de dahil olmak üzere daha önce başka kentler de web siteleri açmıştı. Ancak Bolla ve Barba'nın web sitesi, topluluk tarafından işletilen sitelerden biraz farklı.

Web sitesi, satış fiyatından pay almadan alıcı ve satıcı arasında bir aracı olarak işlev görüyor. Kayıt olmak ya da teklif vermek için herhangi bir ücret alınmıyor. Bolla ve Barba'nın tek kazancı, alıcının göçmenlik veya vergi yardımı gibi ek hizmetler için onları istihdam etmeye karar vermesi durumunda olacak.

İtalya'da mülklerini yenileyenler için cömert vergi teşvikleri var: şu anda, bir evi daha enerji verimli hale getirmek için yaptığınız yenilemeler için ödediğinizin %110'unu, bir binanın dış cephesini onarmak için %90'ını ve normal yenilemeler için harcadığınızın %60'ına kadarını iade alabilirsiniz.

Normalde bu "geri ödemeler" beş yıla yayılan vergi kredileri şeklinde olur. Ancak Bolla, vergi mükellefi olmayanların bu kredileri, işi ücretsiz olarak yapan bir inşaat firmasıyla ya da krediyi nakit parayla takas edebilecekleri ve bu süreçte bir miktar para kazanabilecekleri finans kurumlarıyla "takas" edebileceklerini söylüyor.

Ve eğer İtalya'ya taşınmak istiyorsanız, Barba sadece göçmenlik sürecinde yardımcı olmakla kalmaz, Bolla ülkenin meşhur karmaşık vergi sürecinde de size yol gösterebilir.

"Vergi rejimleri yeni gelenlerin lehinedir" diyor. "İtalya'dan uzaktan çalışırsanız, ilk beş yıl için %70 vergi indirimi alabilirsiniz. Güneye taşınırsanız muafiyet %90'a çıkıyor. Ya da güneye taşınan bir emekliyseniz, ilk 10 yıl boyunca yabancı geliriniz üzerinden sadece %7 ödersiniz.

"Aşılması gereken bürokrasi var ama kesinlikle yardımcı olabiliriz".

Evler neden bu kadar ucuz

Belirli bir süre içinde tadilatı tamamlamanız halinde iade edilebilen bir depozito ödemeniz gereken birçok yetkili kurum tarafından yürütülen programın aksine, burada herhangi bir ceza yoktur. Ancak ikinci bir eviniz varsa emlak vergisi ödemeniz gerekecektir. Bolla, işin püf noktasının ne olduğunu merak ettiyseniz - bir insan neden evini bir fincan kahve fiyatına satar - bunun nedeninin asla yenilemeyecekleri bir evin vergisini ödemekle uğraşmak istememeleri olduğunu söylüyor.

"Satıcılar için faydası basit. Evler bir süredir orada duruyor, sahipleri emlak vergisi ödüyor, kimse satın almak istemiyor, bu yüzden bir acente aracılığıyla gitmeleri gerekiyor.

"Acentenin evi tanıtması pek olası değil - 20.000 dolarlık bir satışta komisyonları ne olur?

"Evler genellikle büyükanne ve büyükbabalarından miras kalan beş kişiye ait. Uzakta yaşıyor olabilirler, halihazırda iki evleri olabilir, ki bu kırsal bölgelerde yaygındır. Yenileme yapmak istemiyorlar."

Bu gibi durumlarda, yeni gelen birinin bu zahmetten kurtulmayı teklif etmesi çok caziptir.

"[Kırsal köylerde] o kadar çok mülk yıkılıyor ki, biri gelip bunlarla ilgilense daha iyi olmaz mı?" diye soruyor.

Dijital göçebe dostu

Auctions2Italy, iki kurucunun kasabalarla olan kişisel bağları nedeniyle Vetto ve Mussomeli ile başladı. Özellikle Vetto'daki yetkililer yeni bir kan çekmek istediklerini ve evrak işlerini hızlandırmayı hedeflediklerini belirttiler.

Ancak Bolla, işler yolunda giderse diğer belediyelerin ve özel mülk sahiplerinin de bu işe dahil olacağını umuyor.

"Diğer bazı projelerin sahip olduğu kısıtlamaları istemiyoruz" diyor. "Daha özgür bir süreç istiyoruz - kasabalara, hey, yeni sakinleriniz, yeni anlaşmalarınız var, bu iyi bir şey diyen bir süreç."

Unutulmaması gereken bir şey var - dijital göçebeleri çekmek için sadece süper hızlı W-Fi'ye sahip kasabalarla çalışıyorlar. Yani kırsalda olsanız da tamamen bağlantınız kesilmeyecek.

Önce en hızlı parmak

Peki açık artırmada neler var? İlk altı mülk şu anda açık artırmaya sunuldu ve ilk açık artırmalar 20 Aralık'ta sona erecek.

Apenin Dağları'nın yeşil eteklerinde, sanat şehri Parma'ya bir saatten az mesafede, Reggio Emilia'da (İtalya'nın yüksek hızlı tren hattı üzerinde) ve Romanesk katedraliyle ünlü Modena'ya arabayla yaklaşık 80 dakika uzaklıkta 2.000 nüfuslu küçük bir kasaba olan Vetto'da iki ev var.

Bologna iki saat, Milano ise iki buçuk saat kuzeybatıdadır.

İki evi daha bulunanMussomeli, Sicilya'nın merkezinde, kışın bile güneşli olan yaklaşık 11.000 nüfuslu daha büyük bir kasabadır.

Son olarak, Sicilya'nın merkezinde, daha iyi bilinen Corleone'den çok da uzak olmayan bir köy olan Campofelice di Fitalia'da iki tane bulunmaktadır.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com