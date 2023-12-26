İtalyan mücevher markası Veschetti 'la dolce vita'ya modern bir makyaj yapıyor

Bu yılki Doha Mücevher ve Saat Fuarı öncesinde Laura Veschetti, İtalyan estetiğini mücevherler aracılığıyla nasıl yaydığı konusunda CNN'e konuştu.

CNN: İlham almak için nereye bakıyorsunuz?

Laura Veschetti: İtalyan güzelliğinden ilham alıyoruz. Biz bir aile şirketiyiz - 49'da başladık - ve babamız bize mücevher yapmayı öğretmeden önce etrafımızdaki güzelliği görmeyi öğretti.

Ayrıca geçmişe bakıyoruz, örneğin Cartier, Van Cleef & Arpels ve Bulgari gibi çok büyük kuyumcuların vintage mücevherlerinden ilham alıyoruz. İlhamı çağımızın hanımlarına aktarmaya çalışıyoruz.

Kendiniz ne tür mücevherler takıyorsunuz ve ne kadar takıyorsunuz?

Elimden geldiğince çok takmaya çalışıyorum - ama tabii ki her şeyi bir arada değil. Ruh halime, kıyafetime göre (parçalarımı) sık sık değiştirmeye çalışıyorum.

Hangi parça olmadan yaşayamazsınız?

Her zaman markiz pırlanta yüzük takarım. Önemli ama her durumda takabilirim. Tenis ayakkabılarımla giyebilirim.

Parçalarınızdan birini takan kişinin nasıl hissetmesini umuyorsunuz?

Bence takılarımızdan ilham alan kadınlar taktıkları takıların içinde kendilerini çok rahat hissediyorlar. Takılarımızı günün her anında takabilirler. Bazı (parçalar) çok önemli olsa da, gerçekten çok giyilebilirler.

(Kadınlar) kendilerine çok güvenmeli ve takılarımızı takmadan önce oldukları gibi kendilerini gerçekten güzel hissetmeliler.

En çok hangi dönemden etkileniyorsunuz?

İtalya'da la dolce vita'nın yaşandığı ve her şeyin gerçekten ülkenin güzelliğine hitap ettiği 60'lar ve 70'lerden ilham alıyoruz: zarafet, çok iyi giyimli (insanlar), partiler. Bizim kadınlarımız her gün çalışabilen ama geceleri prenses olabilen kadınlardır...

Değerli taşların zaman içinde bu kadar çok kültüre hitap etmesinin sebebi nedir?

Onlar birer sembol. Her şeyden önce güzellik sembolüdürler ama aynı zamanda zenginlik sembolüdürler. Bir tür statü sembolü.

Mücevher yapımını daha çok sanat olarak mı yoksa bir zanaat olarak mı tanımlarsınız?

Mücevherlerimiz için bu ikisinin bir karışımı çünkü her şeyi elle üretiyoruz. Biz (tasarımcılar) ilham alıyoruz ama sonra mücevherleri yapan adamın işi oluyor.

Takılarınızı en çok kimin - yaşayan ya da ölmüş - takmasını isterdiniz?

Kesinlikle vefat eden annemiz. Her şeyden önce, o bize bu güçlü tutkuyu veren kişi ve tutku olmadan hiçbir şey yapamazsınız.

Mücevher sektörünün hangi konuyu daha ciddiye alması gerektiğini düşünüyorsunuz?

Bence hepimiz sattığımız şeylerden, özellikle de taşlardan sorumlu olmalıyız. Her taşın arkasında güçlü bir tarih vardır, bu nedenle kanlı taşları seçmemek için elimizden geleni yapıyoruz.

Hızlı ateş: Altın mı gümüş mü?

Kesinlikle altın. Altının sıcak rengini seviyorum.

Elmas mı inci mi?

Sonsuza kadar elmas.

Minimalizm mi maksimalizm mi?

Maksimalizm.

Çağdaş mı, vintage mi?

Çağdaş bir havaya sahip vintage tarzı.

Bu röportaj, bu yıl 21-28 Şubat 2018 tarihleri arasında düzenlenenDoha Mücevher ve Saat Fuarı'nda yer alankuyumcuları tanıtan bir serinin parçasıdır .

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Kaynak: edition.cnn.com