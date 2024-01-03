İtalya yeni ananaslı pizza konusunda ikiye bölündü

Ancak 2024 yılı, pizzanın dünya başkentindeki en ünlü pizza caddesi olan Via dei Tribunali'deki menüsüne korkunç "ananas "ı ekleyen ünlü Napoli pizzacısı (pizza ustası) Gino Sorbillo sayesinde ananaslı pizzanın İtalya'yı kırdığı yıl olabilir.

Sorbillo'nun "Margherita con Ananas" adlı eserinin fiyatı 7 Avro (7,70 Dolar). Ancak bu sıradan bir Hawaii pizzası değil: domates tabakası çıkarılmış, üzerine en az üç çeşit peynir serpilmiş, ananasın karamelize bir his vermesi için iki kez pişirildiği bir pizza bianca.

Üçüncü nesil bir pizzacı olan Sorbillo, CNN'e verdiği demeçte bu lezzeti "gıda önyargılarıyla mücadele etmek" için yarattığını söyledi.

"Ne yazık ki insanlar kalabalığı takip ediyor ve kendilerini diğer insanların görüşlerine ya da duyduklarına göre şartlandırıyor" dedi.

"Son birkaç yıldır pek çok insanın sırf geçmişte çoğu insan bunları bilmediği için malzemeleri ya da yemek hazırlama yöntemlerini kınadığını fark ettim, ben de zehir muamelesi gören bu tartışmalı malzemeleri Napoliten bir pizzaya koyarak onları lezzetli hale getirmek istedim."

Bunu 3.000 yıllık tarihi olan Napoli'nin tarihi merkezinde yapmak - Sorbillo'nun Miami, Tokyo ve İbiza da dahil olmak üzere dünya çapında 21 satış noktası var - aynı zamanda önemli bir noktaya işaret ediyordu.

Ananas önceden fırında pişiriliyor ve ardından soğutuluyor. Ardından füme provola (Campania'dan yerel bir inek sütü peyniri), sızma zeytinyağı ve taze fesleğen ekleyerek pizzayı odun fırınına atıyor.

Fırından çıktığında, kabuğun etrafına iki tür tütsülenmiş cacioricotta peynirinden "mikro talaşlar" serpiştiriyor: biri Sardunya keçilerinden, diğeri ise yakındaki Cilento bölgesindeki bufalodan elde ediliyor.

"Bu onu gerçekten lezzetli yapıyor" dedi.

Kargaşa başlıyor

Lezzetli olsun ya da olmasın, pizzanın üzerindeki ananas çoğu İtalyan için nefret edilen bir şeydir ve Sorbillo'nun bu hafta sosyal medyada lanse ettiği pizzası pek çok kişi tarafından beğenilmedi. Sorbillo'nun söylediğine göre, sosyal medyada hakaretlerle birlikte "kargaşa" başladı ve pizzası ulusal televizyonda bile tartışıldı.

Ancak pizzayı deneyecek kadar merak edenlerin olumlu yaklaştığını söylüyor.

"Sosyal medyada lanse etmeden önce, birkaç hafta boyunca hiçbir şey söylemeden menüye koydum ve Napolililer de dahil olmak üzere pek çok insan sipariş verdi" dedi.

"Ama İtalya bu konuda ikiye bölünmüş durumda. Sadece İtalya da değil. Bu konuda açılmış bir sürü tartışma var. Bence insanlar genel olarak meraklı değil. Farklı olan her şeye karşı güvensizler."

Denemek için doğruca Napoli'ye giden yemek gazetecisiBarbara Politi ise olumluydu.

"Güzel, taze, ben bundan yanayım," dedi. "Ananasın, Kristof Kolomb'un 1493'te Guadalupe'de tadına bakıp geri getirmesinden bu yana Avrupa'nın yemek kültürünün bir parçası olduğunu biliyor muydunuz?

"Sorbillo bu ürünü piyasaya sürdüğünde merak edip ananasın Avrupa'da ne zamandan beri kullanıldığını araştırdım ve uzun zamandır Avrupa [yemek] kültürünün bir parçası olduğunu gördüm. Yani aslında bir zihniyet ve tat alışkanlıkları meselesinden bahsediyoruz.

"Hoşuma gitti, bu biraz suşi gibi - başlangıçta sevmeyebilirsiniz ama sonra bir saplantı haline geliyor."

Sorbillo'ya göre pizzadaki ananas, pizzacıların son yıllarda üzerinde çalıştığı daha maceracı malzemelerden farklı değil.

"Son birkaç yıldır insanlar beş, altı yıl önce hiç kullanılmayan malzemeleri kullanıyor. Şimdi Alto Adige'den spek, 10 yıl önce kullanılmayan mortadella, kıyılmış antep fıstığı, toz zeytin, mozzarella köpüğü, hatta reçel kullanıyoruz. Ananası neden yeniden keşfetmeyelim? Pizza son beş altı yıldır yeni bir hayat kazanıyor."

Pizzacı atalarının ananas teklifine "şaşıracaklarını" düşündüğünü söyledi ama ekledi: "Her şey önce tadılmalı, sonra görüşünüzü ifade edersiniz. Eskiden pizzalarda jambon ya da roka bile bulunmazdı, şimdi bunlar normal."

Bununla birlikte, çizgiyi çektiği bir şey domates tabanıyla başlamaktır.

"Bu başka bir meyve - her ikisi de asitli olan iki meyve ile iyi bir ürün olmaz," dedi. "Bunun yerine, üzerine üç füme peynir koyuyorum ve bu pizzayı değiştiriyor, farklı bir tat haline geliyor."

Hawai'nin domates kullanan geçmişinin, "insanların benim yaptığım gibi üzerinde çalışmadan onu kınadığı" anlamına geldiğini söyledi.

"Açıkçası bunu kullanmamanız gerektiğini söyleyen insanlardan polemikler var. Ama neden rahatsız oluyorsunuz? Kimse sizi bunu almaya zorlamıyor.

"Yemekte eşleştirmeler önemlidir. Malzemeleri iyi eşleştirirseniz sonuç iyi olur. Gastronomik olarak meraklı insanlar bunu yiyor, bu da iyi yaptığımız anlamına geliyor."

Aslında Sorbillo eleştirileri başka bir tartışmalı pizza yaratmak için kullandı bile.

"Ananaslı pizza çıktığında birisi 'Bak bakalım ketçaplısını da yapabilecek misin' diye yazdı, ben de yaptım" diyor. "Ve başka bir tartışma başladı."

Ancak bu sıradan bir ketçap değildi; bunun yerine kırmızı ve sarı İtalyan datterino domateslerinden elde edilen ev yapımı sosu, füme provola ile beyaz bir taban üzerinde kullandı. Daha sonra, etrafı ev yapımı ketçap şişeleriyle çevrili bir şekilde zaferle yerken kendini filme aldı ve "iyi" olduğunu söyledi.

"Tek bir malzemeyi ya da tek bir hazırlık adımını değiştirdiğinizde yepyeni bir şey yaratmış oluyorsunuz" dedi.

"Eminim yakında ananaslı pizza Napoli'deki diğer pizzacıların menülerinde de yer alacak - sadece Napoli'de değil."

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Kaynak: edition.cnn.com