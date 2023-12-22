İtalya İspanya karşısında dramatik penaltı atışlarını kazanarak Euro 2020 finaline yükseldi

Federico Chiesa'nın harika kıvrık vuruşu İtalya'yı bir saat kala öne geçirdi, ancak yedek oyuncu Alvaro Morata güzel bir pas hareketini tamamlayarak İspanya'yı 10 dakikalık normal süre sonunda eşitledi.

Uzatmalarda iki taraf da galibiyet golünü bulamayınca beraberlik penaltılara gitti ve Morata'nın kaçırdığı penaltıyı gole çeviren Jorginho, İtalya'yı Euro 2012'den bu yana ilk büyük uluslararası finaline gönderdi.

Baş antrenör Roberto Mancini, 2018'de Dünya Kupası'na katılma hakkı bile elde edemeyen İtalya için kayda değer bir geri dönüşe başkanlık etti.

İtalya Euro 2020'ye 11 Haziran'da Türkiye karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle başladı ve bazı etkileyici performansların ardından Henri Delaunay Kupası'nı kaldırmak için sürpriz bir rakip olarak ortaya çıktı - şu anki oyuncu kadrosu, ülkenin ikinci ve 1968'den bu yana ilk Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasına sadece bir maç uzaklıkta.

Pazar günkü finalde hangi takımla karşılaşırsa karşılaşsın - Çarşamba günü karşılaşacak olan İngiltere ve Demark - çok az kişi İtalyanlara karşı bahis oynayacaktır.

Sürpriz yarı finalistler

Bir kez daha şık Armani takımıyla göz kamaştıran Mancini yönetimindeki İtalya, yıllar içinde Azzurri'yi tanımlayan organize ve cesur savunma stilinden önemli ölçüde uzaklaştı.

Elbette bu unsurlardan bazıları, özellikle de tecrübeli merkez savunma ikilisi Leonardo Bonucci ve Giorgio Chiellini'nin liderliğinde hala varlığını sürdürüyor ancak Euro 2020, İtalya'nın daha akıcı ve agresif bir hücum tarzı benimsediğini gördü.

Ne yazık ki, takımın şu ana kadarki başarısının kilit bileşenlerinden biri olan Leonardo Spinazzola, Belçika'ya karşı kazanılan çeyrek final maçında geçirdiği Aşil sakatlığının ardından birkaç ay sahalardan uzak kalacak.

Buna karşılık İspanya turnuvaya nispeten durgun bir şekilde başladı ve sadece İsveç ve Polonya ile berabere kalabildi. Luis Enrique'nin takımı bu maçları kesinlikle domine etse de, kale önündeki savurganlığı, sürekli topa sahip olmaya dayalı futbollarının kesici bir kenardan yoksun olduğu anlamına geliyordu.

Tüm bunlar Slovakya ile oynanan üçüncü grup aşaması maçında değişti; kaleci Martin Dubravka'nın kendi kalesine attığı inanılmaz bir golle İspanya'nın önü açıldı ve İspanya sadece iki maçta 10 gol atmayı başardı.

İki taraf arasında Salı günü oynanan yarı final karşılaşması, Birleşik Krallık hükümetinin kısıtlamaların kaldırılmasından önce kapasite artışına izin vermesi nedeniyle Wembley'in ilk kez 60.000 kadar taraftarı ağırlayabildiği (önceki eleme turlarında bu sayı 45.000'di) maç oldu.

Birleşik Krallık'ta bir stadyum bu büyüklükte bir kalabalığı ağırlamayalı bir yıldan fazla olmuştu ve her iki taraftar grubu da takımlarını destekleme fırsatının tadını çıkarıyordu.

İtalyan milli marşı sırasında 90 saniye boyunca gözlerinizi kapatmış olsaydınız, İtalya'nın üç grup aşaması maçını oynadığı Roma'daki Stadio Olimpico'ya geri döndüğünüzü düşündüğünüz için affedilirdiniz.

İspanya'nın sözsüz milli marşı stadyumun diğer ucundaki kırmızı tişörtlü denizden aynı seviyede ses getirmese de, maç başladıktan sonra taraftarları tartışmasız bir şekilde daha gürültülüydü.

Wembley'in üst tribününde oturan bazı İngiliz taraftarlar "It's Coming Home" şarkısını söylemeye başladığında, İspanyol ve İtalyan taraftarlar yuhalayarak onları hemen bastırdı.

İtalya oyuna ağırlığını koymaya başladığında, İspanyol taraftarlar takımları bir sonraki topa sahip olma döneminde her pas yaptığında "Olé" çığlıklarıyla karşılık verdi ve Ferran Torres'in özellikle derli toplu bir beceri gösterisinin ardından çılgınca tezahürat yaptı.

Bu hamle sonunda Pedri'nin Dani Olmo'yu bulmasıyla sona erdi, o da kendi engellenen şutunu aldı ve İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'dan akıllı bir kurtarış yaptı, ancak İspanyol forvet belki de daha iyisini yapmalıydı - Euro 2020'de yaygın bir ifade haline gelen bir şey.

Devre ilerledikçe gözle görülür şekilde gelişen takım kesinlikle İspanya'ydı ancak Mikel Oyarzabal, Jordi Alba tarafından seçildikten sonra çubuğun üzerinden Wembley'in alt çanağının derinliklerine doğru uçarak muhtemelen kendi tarafının en iyi şansını harcadı.

İlk yarıda ilginç bir gelgit yaşandı ve iki taraf da anlamlı bir üstünlük kuramadı.

Bir İtalyan oyuncu İspanyol savunmasının arkasına geçmeyi başardığında ya da küçük bir boşluk bulduğunda, birkaç beyaz gömlekli tarafından çabucak boğuldu.

Mancini'nin takımı nihayet bir fırsat yakaladığında, Emerson dar bir açıdan sadece kalenin dışını bulabildi, ancak Unai Simon'un uzanmış eli belki de şutun hak ettiğinden daha rahattı.

Dramatik son

İkinci yarıya sakin bir başlangıç yapıldıktan sonra, iki takımın karşılıklı hızlı şanslar yakalamasıyla oyun canlandı.

İlk olarak, tamamen boşta kalan Sergio Busquets, Oyarzabal tarafından alanın kenarında bulunduktan sonra daha iyisini yapmalıydı, ancak şutunu sadece üst direğin birkaç santim üzerinden ıslık çalarak gönderebildi, ardından Chiesa diğer uçta Simon'un altından güzel bir kurtarış yaptı.

Ancak, sadece birkaç dakika sonra nihayet atılımı bulan Chiesa olacaktı.

Donnarumma'nın hızlı düşünmesiyle başlayan İtalya'nın hızlı kontra atağı Aymeric Laporte tarafından uzaklaştırılmış gibi görünüyordu ancak Chiesa İspanya'nın durgun savunmasından çok daha hızlı davranarak topu aldı ve uzak köşeye harika bir vuruş yaptı.

Wembley Stadyumu patladı ve tüm akşam boyunca ilk kez Londra'nın bu kısmına ne kadar çok İtalyan taraftarın geldiği belli oldu.

İspanya, taraftarlarının 'si se puede' - 'evet yapabilirsin' - tezahüratlarıyla iyi karşılık verdi, ancak Oyarzabal ve Olmo iyi konumlandıklarında çabalarını direğin dışına koyamadıklarından bunu yapamadılar.

İspanya daha sonra Simon'a kendilerini oyunda tuttuğu için teşekkür etmek zorunda kaldı, kaleci hızlı bir şekilde çıkıp yedek oyuncu Domenico Berardi'nin çabasını bastırdı.

Ancak İspanya çok geçmeden geliştirdiği oyunla hak ettiği eşitliği sağladı.

Bir başka güzel paslaşma hareketinden bu kez yararlanıldı; bu yarışmada zaman zaman çok kötü anılan Morata ve Olmo harika bir ikili oynadı ve Olmo geri pası harika bir şekilde toparlayarak alt köşeye sakince yerleştirdi.

İki taraf da galibiyet golünü bulamayınca beraberlik uzatmalara gitti ve İspanya'nın oynadığı her eleme maçı 120 dakika sürdü.

Bu geç aşamada, bu takımları geride tutan hiçbir sinir belirtisi yoktu.

Özellikle İspanyol taraftarlar bu beraberliği alabileceklerini hissetmişlerdi ve uzatmaların ilk dakikalarında neredeyse bir gol daha bulacaklardı.

Gerard Moreno'nun sert serbest vuruşu Donnarumma tarafından kaleden uzaklaştırıldı ve Marcos Llorente ceza sahası içinde yaşanan karambolün ardından zor bir vuruşu ancak direğin hemen yanından çıkarabildi.

İtalya'nın taraftarları, kendi taraflarının geriye düşmesiyle gergin bir sessizliğe bürünürken, stadyumun diğer ucundaki İspanya taraftarlarının küçük bir bölümü doğaçlama bir 'Macarena' yapmaya başlamıştı.

İtalyanlar bir an için Berardi'nin geç de olsa galibiyeti getirdiğini düşünerek sevinç yaşadı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Penaltı atışlarının hangi uçtan yapılacağına karar vermek için yapılan yazı tura sırasında Chiellini şakayla karışık meslektaşı Jordi Alba'yı penaltıların İtalyan taraftarların önünde atılmasına izin vermesi için ikna etmeye çalışırken gülüyordu.

Chiellini onu kucağına alıp sarılırken bile Alba'nın yüzü asıktı. Donnarumma ve Simon da atışlar başlamadan önce kucaklaştı.

Manuel Locatelli ve Olmo'nun takımlarının ilk penaltı atışlarını kaçırmasının ardından, Morata'nın zayıf vuruşu Donnarumma tarafından kurtarılmadan önce beş penaltı da gole çevrildi.

İspanya baş antrenörü Enrique, Morata'nın bir sakatlıkla mücadele ettiğini öne sürdü.

Maçtan sonra gazetecilere verdiği demeçte "Morata'nın adductor problemi vardı ama yine de penaltıyı kullanmak istedi ve bu onun kişiliği için çok şey söylüyor" dedi.

"Bu turnuvada bizim için devleşti ... profesyonel sporda hepimiz nasıl kazanacağımızı ve nasıl yenilgiyi kabul edeceğimizi öğrenmek zorundayız. Bu yüzden İtalya'yı tebrik etmek istiyorum.

"Bu turnuvadaki en iyi takımlardan biri olduğumuzu bilerek İspanya'ya evimize dönüyoruz."

Sırada Jorginho vardı ve alametifarikası olan küçük kekelemesini soğukkanlılıkla kullanarak Simon'u ters yöne gönderdi ve topu rahatça köşeye yuvarladı.

Binlerce taraftar kahramanlarını kutlamak için öne doğru uzanırken, kalenin arkasındaki mavi formalı kitle dalgalandı.

Finale ulaşmak belki de en ateşli İtalyan taraftarların bile turnuvadan önce güvenle tahmin edemeyeceği bir şeydi, ancak şimdi her şeyi kazanmak çok gerçekçi bir olasılık gibi görünüyor.

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Kaynak: edition.cnn.com