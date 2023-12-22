İtalya Euro 2020'de Belçika'yı devirerek yarı finale yükseldi

Azzurri'nin 2-1'lik galibiyetindeki üç gol de ilk yarıda geldi ve Nicolo Barella ile Lorenzo Insigne'nin harika vuruşları iki gollü bir fark yarattı.

Ancak birkaç dakika sonra Romelu Lukaku'nun, Giovanni Di Lorenzo'nun Belçika'nın daha köklü yıldızları arasında göze çarpan bir performans sergileyen genç Jeremy Doku'ya yaptığı acemice faulü penaltı noktasından gole çevirmesiyle fark yarıya indi.

Lukaku ikinci yarıda eşitliği sağlamak için iki büyük fırsat yakaladı ancak İtalya'nın son hamlelerdeki savunması Inter Milan forvetinin kaleyi net bir şekilde görmesini engelledi.

İtalya maçın büyük bir bölümünde sırtı duvara dönük oynadı ancak Belçika'nın ön tarafta kesici güçten yoksun olması, Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci'den oluşan tecrübeli merkez savunma ikilisinin nadiren sorun yaşaması anlamına geliyordu.

Solan yıldızlar mı?

Belçika bu turnuvaya büyük beklentilerle geldi ve pek çok kişi Euro 2020'yi ülkenin yaşlanan 'altın jenerasyonunun' gümüş madalya kazanması için son şans olarak nitelendirdi.

Kırmızı Şeytanlar, son 16'da son şampiyon Portekiz'i kesin olmasa da etkili bir şekilde eledikten sonra üç grup maçını da kazanarak şu ana kadar beklentileri karşıladı.

Buna karşılık, çok az kişi İtalya'nın Euro 2020'de olduğu kadar parlamasını bekliyordu.

Leonardo Spinazzola ve Manuel Locatelli gibi oyuncuların sınırsız enerjisi bu takıma heyecan verici bir hücum gücü verirken, Marco Verratti'nin sakatlıktan dönmesi orta sahaya daha fazla kontrol kazandırdı.

Belçika bu maça -belki de beklendiği gibi- önde başladı ve Lukaku iki kez İtalyan savunmasının arkasında boşluk buldu. Bu şanslar sonuçsuz kaldı ancak Belçika'nın açılış yarım saatini domine etmesi gelecek şeylerin bir işaretiydi.

İtalya, Leonardo Bonucci'nin Insigne'nin serbest vuruşunu gole çevirmesinin ardından oyunun gidişatına rağmen öne geçtiğini düşündü ancak VAR, savunma oyuncusunun az farkla ofsayta düştüğüne hükmetti.

Eden Hazard'ın yanı sıra Kevin De Bruyne'ün de sakatlığı nedeniyle bu maçı kaçırması ya da en azından yedek kulübesinde oturacak kadar formda olması bekleniyordu ancak teknik direktör Roberto Martinez, Manchester City'nin yıldızını ilk 11'e dahil ederek herkesi şaşırttı.

Bacağındaki sakatlığın orta sahadan oyunu yönlendiren ve kontra atakta patlayıcı görünen De Bruyne'e engel olduğuna dair hiçbir belirti yoktu.

İleriye doğru yaptığı birkaç yağmacı koşudan birinin ardından, sol ayağıyla yaptığı tatlı vuruş İtalya kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın harika bir kurtarış yapmasını sağladı. Genç kaleci kısa bir süre sonra Lukaku'nun alçaktan şutunu direkten döndürerek tekrar sahneye çıktı.

Ancak Belçika bu erken üstünlüğü değerlendiremediği için pişman olacaktı ki İtalya yarım saat kala öne geçti.

Barella ceza sahası içinde boşta kalan topu kaptı ve bir şekilde üç kırmızı formalı oyuncunun arasından sıyrılıp uzak direkten Thibaut Courtois'ya şans tanımayan sert bir vuruş yaptı.

Belçika golden önce kaldığı yerden devam etti, oflayıp pufladı ama İtalya'nın arka hattını pek rahatsız etmedi.

Mancini'nin takımı klasik İtalyan savunma kitabından biraz uzaklaşmış olabilir ama geçmişteki İtalya takımlarını başarılı kılan özelliklerin çoğu, özellikle de tecrübeli Chiellini'nin savunmayı yönetmesi hala devam ediyor.

Ancak golü atan yine İtalya oldu ve Insigne turnuvanın gollerinden birini attı. Napoli'nin ufak tefek forveti sağ ayağıyla içeri kesti ve Courtois'nın uzanmış kolunu geçerek uzak köşeye harika bir vuruş yaptı.

Belçika şoka girmişti, oyuncuları ellerini kalçalarına dayamış, Martinez ise kollarını kavuşturmuş, yüzünde teslimiyet ifadesi olan bir şekilde etrafı izliyordu.

Ancak birkaç saniye sonra hakem Slavko Vincic, Di Lorenzo'nun Doku'yu biraz yumuşak da olsa beceriksizce itmesinin ardından penaltı noktasını gösterdiğinde, Martinez'in tarafı bir can simidi kazandı.

Lukaku penaltı noktasından hata yapmadı ve penaltıyı kalenin ortasına gönderdi.

Eğer açılış 45 dakikası Euro 2020'nin şu ana kadarki en iyi ilk yarısıysa, ikinci devre aynı şekilde başlamadı. Her iki takım da nefes almakla yetiniyor gibiydi ancak Belçika kısa süre sonra eşitliği sağlamak için ileri doğru baskı yapmaya başladı.

İlk fırsat, Doku'nun isabetli koşusu ve De Bruyne'e attığı pasın ardından, De Bruyne'ün topu kaleye doğru göndermesiyle bir saat sonra geldi. Tüm dünya Lukaku'nun uzak direkte basit bir vuruş yapacağını düşünüyordu, ancak Spinazzola'nın ustaca bir saptırması topu forvetin uzanamayacağı bir yere götürdü.

Başta Chiellini olmak üzere İtalya'nın savunma oyuncuları Spinazzola'yı gol atmış gibi kutladı.

Belçika, maçın son korneri için kaleci Courtois da dahil olmak üzere İtalya'ya her şeyi fırlatmaya devam etti ancak gerçekte İtalyan arka hattı hiçbir zaman aşılacak gibi görünmedi.

Belçika'nın 'altın jenerasyonu' için bu yolun sonu olabilir ancak 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı bile kazanamayan İtalya'nın 2006 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk büyük kupasını kazanmak için gerçekçi bir şansı var.

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Kaynak: edition.cnn.com