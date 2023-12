İsviçre'nin küçük bir köşesinde 3,4 milyar dolar değerinde sanat eseri

Beş kıtadan 300 kadar uluslararası galerinin katıldığı fuarda 3,4 milyar dolar değerinde sanat eseri sergileneceği bildiriliyor. Ve eğer geçen yılki gibi bir şey olursa, bir hafta sürecek etkinlik boyunca 92.000'den fazla kişiyi çekecek.

İçeridekiler, kapılar halka açıldığında eserlerin çoğunun çoktan satılmış olduğunu bileceklerdir; resmi açılıştan önceki günlerde, VIP rozetleri taşıyan sadık koleksiyoncular yüz bin ila milyonlarca dolarlık sanat eserlerini şeker gibi kapışırlar. Diğer herkes için, sergilenen stantlar modern ve çağdaş sanatın en iyi örneklerini gözler önüne seriyor.

Herzog & de Meuron tasarımı sergi mekânına girdiğinizde ilk göreceğiniz şey (kendi içinde bir alüminyum kaplama harikası) Art Basel'in "klasik bir sanat fuarı standının sınırlarını aşan projeler için bir platform" olarak tanımladığı Unlimited sektörüdür. Başka bir deyişle, şu anda devasa, sürükleyici ve Instagram'a layık olan her şeyi bulabileceğiniz yer burası.

Girişin hemen ilerisinde, Berlin'de yaşayan sanatçı Julius von Bismarck derme çatma bir yatak odasında dolaşıyor, kendini yatağa atıyor, zaman zaman kalkıp masasına oturuyor ve bir kadeh kırmızı şarap içiyor. Bu sıradan performansın sanatsal yanı, mobilyaları yerinde tutan tek şeyin merkezkaç kuvvetleri olduğu, dönen dev bir beton çanağın yamaçlarında gerçekleşiyor olması.

Sanatçıya "Hareket hastalığı için tedaviniz nedir?" diye sorduk.

"Gözlerinizi tek bir yere odaklamak en iyisi" dedi. "Tercihen kasenin içindeki bir şeye."

Unlimited sergi salonunun diğer katlarında Ed Atkins, Sarah Morris ve Wu Tsang gibi sanatçıların film gösterimleri yer alıyor. Fotoğrafçı Ryan McGinley, bir odanın duvarlarına ve tavanlarına 500 resim yapıştırarak çıplak seksi gençlerin her şeyi kapsayan, pop renkli bir kolajı olan "YEARBOOK "u yaptı.

İskoç sanatçı David Shrigley, ziyaretçilerin bir koltuk çekip üç metre boyunda, Pinokyo benzeri çıplak bir heykel olan ve aralıklı olarak göz kırpan ve işeyen "Life Model "i çizebilmeleri için sandalye ve şövalelerden oluşan bir çember kurdu.

Unlimited'in etkileyici yelpazesine rağmen, Art Basel'in en önemli dayanak noktası, 223 katılımcının 20. ve 21. yüzyıldan resim ve heykelden video ve dijitale uzanan eserlerini sergilediği Galeriler sektörüdür. Burada, çağdaş sanatçıların daha mütevazı boyutlardaki eserlerini, Picasso'ları, Giacometti'leri ve diğer en çok satanları bulabilirsiniz.

Diğer sektörler arasında tarihi Münsterplatz'ın etrafına yerleştirilen büyük ölçekli, mekâna özgü eserler olan Parcours; yeni sanatçılar için bir alan olan Statements ve stantların tek bir sanatçı veya tema üzerine küratörlü sunumlar olduğu Feature yer alıyor.

Fuar dışında da Basel'de sanat bolca var.

Şehrin saygıdeğer kalıcı kurumlarına ek olarak ( Fondation Beyeler'deki Paul Gaugin ve Marlene Dumas ile Kunsthalle Basel 'deki Anicka Yi ve Bernard Tschumi mutlaka görülmeli), şehir genelinde filizlenen sayısız uydu fuar ve enstalasyon var. Art Basel'in kardeş fuarı Design Miami/Basel'den bahsetmeye gerek bile yok; Volta ve Liste, yeni ve gelişmekte olan sanata adanmış iki fuar. Burada odak noktası işlevsel sanat.

Zemin katta, ikonik Jean Prouvé ve çağdaş Atelier Van Lieshout'un eserlerini içeren tarihi ve avangart konutların mimari bir incelemesi olan Design at Large yer alıyor. Üst katta, yüzyıl ortası Fransız ve İskandinav tasarım klasiklerinin yanı sıra yeni bilim kurgu icatları da yer alıyor. Swarovski'nin ilk Designer of the Future sunumunda, çalışmaları ışık ve uzay temalarını işleyen genç yetenekler Studio Swine, Tomás Alonso ve Elaine Yan Ling Ng yer alıyor.

İsviçreli lüks saat üreticisi Audemars Piguet, her art Basel'de yer alacak yeni bir sanatçı komisyonu serisini başlattı. Hibrit bir besteci-sanatçı olan Robin Meier, Volkshaus galerisinin arka tarafına kurulan, sıkıca kapatılmış bir çadırda yanıp sönen LED'ler, bitkiler ve bilimsel aletlerden oluşan bir ekosistemden oluşan bir yaşam ortamı sundu. Ardından gelen ışık ve ses senfonisi - kriket kayıtları, metronomlar ve ince titreşimler - iç mekanda ruhani bir şekilde dolaşan ateş böceklerini uyararak izleyici için gerçeküstü bir deneyim yaratıyor. Aşırı duyusal yüklemenin yaşandığı yüksek etkili bir haftanın ardından, bir anlık huzur ve sessizlik için mükemmel bir yer olabilir.

