İsveç'te devlet destekli bir sanat projesi, ne isterseniz yapmanız için size para ödeyecek

Başarılı adayın her gün İsveç'in Göteborg kentindeki yeni Korsvägen tren istasyonuna giriş ve çıkış yapması gerekecektir. Bunun dışında, pozisyonun belirlenmiş sorumlulukları veya görevleri yoktur.

Çalışanlar serbestçe hareket edebilecekler ve gün sonunda geri döndükleri sürece işe giriş yaptıktan sonra istasyonda kalmaları bile gerekmeyecek.

"Ebedi İstihdam" başlıklı fikir, İsveçli sanat ikilisi Simon Goldin ve Jakob Senneby'nin buluşu. Kavramsal performans, işgücü piyasasına ilişkin siyasi yorum ve içgörü sunmak üzere tasarlandı.

"Ebedi İstihdam", Göteborg'daki iki yeni tren istasyonu için kamusal sanat fikirlerinin arandığı Chronotopia yarışmasında kazanan eser oldu.

Korsvägen istasyonundaki inşaat çalışmalarının 2026'da bitmesi bekleniyor ve bu tarih aynı zamanda "Ebedi İstihdam" işi için öngörülen başlangıç tarihi. Başvurular 2025 yılında açılacaktır.

İşgücünün amacı

Tren istasyonunda yeni çalışanlar için bir soyunma odası ve işe giriş çıkışlarda kullanılan bir saat bulunacak.

Saat, platformun üzerindeki floresan ışıklara bağlı olacak. Sanatçıların önerisine göre, arketipik ofis ışıklarına benzeyecek şekilde tasarlanacak olan bu "çalışma ışıkları", çalışanın "işte" olduğu zaman sinyal verecek.

Teklifte, "Başlangıçta neredeyse görünmez olsa da, zamanla 'Ebedi İstihdam' söylentiler, şakalar, haber hikayeleri ve diğer ikincil aracılıklardan oluşan zengin bir tarih biriktirme ve Göteborg'un sözlü tarihine girme potansiyeline sahip" deniyor.

Sanatçılara göre proje, sanayi sonrası toplumda giderek artan sayıda insanın geleneksel olmayan işlerde çalıştığı bir dönemde emeğin rolünü keşfetmeyi amaçlıyor.

Goldin ve Senneby, belirli görevleri olmayan bir çalışanın sıkılabileceğini kabul ediyor. Ancak önerileri, başarılı adayın kendi yaratıcı projelerini üretebileceğini ya da "sadece sürekli bir boş zaman durumunu kucaklayabileceğini" de öne sürüyor.

"Ebedi İstihdam sadece farklı bir iş ve işçi anlayışı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda modernitenin özünde yer alan büyüme, üretkenlik ve ilerleme kavramlarını da sorguluyor."

Sanatçılar, "Kitlesel otomasyon ve yapay zeka karşısında, yaklaşan tehdit/vaat, hepimizin üretken bir şekilde gereksiz hale geleceğidir" diye ekliyorlar. "Hepimiz deyim yerindeyse 'Korsvägen'de istihdam edileceğiz."

Eşitsizlik üzerine yorumlar

Sanatçılar, gelişmiş ülkelerde sermaye getirisinin ortalama ücret artışlarından daha hızlı büyüdüğünü savunan ekonomist Thomas Piketty'den ilham aldılar. Sonuç olarak, zenginler daha da zenginleşirken yoksullar mücadele etmeye devam ediyor.

Goldin ve Senneby projenin mali açıdan mümkün olduğunu çünkü "paranın çalışmaktan daha çok kazandırdığı" bir toplumda yaşadığımızı söyledi. Bu nedenle sanatçılar, İsveç Kamu Sanat Ajansı ve İsveç Ulaştırma İdaresi tarafından yarışmanın bir parçası olarak sağlanan para ödülünün toplamı olan 6 milyon İsveç kronunun (yaklaşık 633.000 $) uzun vadeli yatırımını denetlemek için bir vakıf kurmayı planlıyorlar.

Sanatçıların tahminlerine göre, yatırımdan elde edilen sermaye kazançları, çalışanın maaşını en az 120 yıl boyunca finanse edecek.

Teklife göre, pozisyonla birlikte sunulan ücret, emeklilik maaşı ve tatiller, ortalama bir kamu sektörü çalışanınınkilerle eşleşiyor. Paranın bitmesi halinde istihdamın duracağı ve ışıkların bir daha asla yanmayacağı belirtiliyor.

Sanatçılar, "Bu, sermaye getirisi ile ücretler arasındaki ilişkide tarihsel bir değişim anlamına gelecektir" diye yazdılar. "Çalışmanın paradan daha çok kazandırdığı sürekli bir dönem."

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Kaynak: edition.cnn.com