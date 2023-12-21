İsveç'in Aziz Lucia Günü tatili cinsiyet ayrımı gözetmiyor

İsveç'in Malmö kenti ilk kez "Lucia "yı seçerken cinsiyeti göz önünde bulundurmayacağını açıkladı.

Genellikle kış gündönümüne denk gelen bayramda Aziz Lucia -İngilizce Lucy- beyaz elbiseli, kırmızı kuşaklı ve başında mumlardan bir çelenk olan genç bir kız olarak tasvir edilir.

Lucia'nın seçimi çoğu zaman bir güzellik yarışmasına benzetilmiş ve bazıları yetkilileri soluk benizli, sarışın Lucia'ları tercih ettikleri için eleştirmiştir. Malmö bu yıl Lucia fikrini tamamen yeniden gözden geçiriyor.

"Daha önce hep bir kadın istemiştik ama bu yıl bunu yapmamaya karar verdik. Çünkü artık insanların kendilerini her zaman bir cinsiyetle özdeşleştirmediklerini fark ettik." Malmö'nün St Lucia şenliklerini düzenleyen Viveca Byhr Lindén, oyuncu değişikliği hakkında The Local 'a konuştu.

Artık Lindén ve İsveç'in üçüncü büyük kentindeki ekibi, fotoğraflardan ziyade iyi işler ve sivil katılım temelinde bir Lucia seçecek. Lucia körlerin koruyucu azizi olduğu için bu belki de uygun bir seçim.

Malmö'nün 2018 Lucia'sını belirleyen resmi duyuru 30 Kasım'da yapılacak.

Aziz Lucia'nın seçiminde cinsiyetin göz ardı edilmesi İsveç'in toplumsal cinsiyet eşitliğine ulaşma çabalarının son adımı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Uçurumu Endeksi'ne göre ülke şu anda cinsiyet eşitliği konusunda dünyanın en iyi dördüncü ülkesi konumunda. Ayrıca Birleşmiş Milletler'in Dünya Mutluluk Endeksi'ne göre de dünyanın en mutlu dokuzuncu ülkesi.

Şimdiye kadar en az iki İsveç anaokulu, tüm çocuklara cinsiyetten bağımsız bir "hen" zamiriyle hitap ederek ve bazı oyuncakları kızlar, bazılarını erkekler için etiketlemek yerine tüm oyuncakları karıştırarak çocukları cinsiyetten bağımsız bir şekilde yetiştirmeyi amaçladı.

Ulusal İsveç Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ajansı 1 Ocak 2018 tarihinde Göteborg'da kurulmuştur. Kurumun amacı "kadınların ve erkeklerin toplumu ve kendi yaşamlarını şekillendirmede aynı güce sahip olmalarıdır."

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Kaynak: edition.cnn.com