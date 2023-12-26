İşte tatil bittiğine göre Noel ağacınızla yapabilecekleriniz

Ama şimdi tatil geçti ve hediyeler kayboldu, iğneler yere düşmeye başladı ve sandık yüceltilmiş bir kedi tırmalama direğine dönüştü.

Peki şimdi onunla ne yapacaksınız?

İşte size sevimli ağacınızı geri dönüştürmek, yeniden kullanmak ya da elden çıkarmak için yapabileceğiniz birkaç şey.

Ağacınızı malç veya kompost haline getirerek geri dönüştürün

Neyse ki, ağacınız biyolojik olarak parçalanabilir, bu nedenle kolayca doğaya geri dönebilir. Eğer bir kompost yığınınız varsa, devam edin ve oraya atın.

Birçok yer süslenmemiş ağaçları da kabul etmekte ve bunları malç ve komposta dönüştürülmek üzere odun öğütücüden geçirmektedir.

Ve Tanrı aşkına, ağacınızı ışık dizisi hala açıkken malç makinesinden geçirmeyin.

Bazı güzel peyzaj fikirleri hayal edin

Eğer kurnaz biriyseniz, peyzajınızda eski bir ağacı kullanmanın birçok yaratıcı yolu vardır.

Gövdeyi dilimler halinde kesin ve bunları çiçek yataklarınızı veya yürüyüş yollarınızı hizalamak için kullanın. Ayrıca gövde parçalarını farklı kalınlıklarda keserek ve bunları saksı yükseltici olarak kullanarak dinamik bahçe sergileri oluşturabilirsiniz.

Ciddi yeşil ellere sahip olanlar, ağaçlarının dallarını çok yıllık çiçek yataklarını hizalamak için de kullanabilirler. Yaprak dökmeyen dallar kar yağışını tutacak ve toprak parçasını kış soğuklarından izole edecektir.

Biraz daha fazla desteğe ihtiyaç duyan bitkiler için dallar doğal kazık olarak da kullanılabilir.

Açık havada ateş yakıtı olarak kullanın

Kurumuş dallar ve gövde parçaları, açık hava ateş çukuru veya şenlik ateşi için harika yakacak odun olacaktır, ancak ateşi dışarıda tuttuğunuzdan emin olun.

Noel ağaçları yandığında, ateş dumanına yüksek derecede yanıcı, çoğunlukla katrandan oluşan zehirli bir madde olan kreozot salarlar. Kreozot bacanızın içinde birikerek baca yangını riskinizi artırabilir.

Bir ağaç olarak tadını çıkarın

Ağacınızı bir ağaç olarak kullanabileceğiniz kimin aklına gelirdi? Eğer saksılı bir Noel ağacı ya da kökleri çuval bezi içinde olan bir ağaç satın aldıysanız, muhtemelen bu çözümü zaten aklınızdan geçirmişsinizdir.

Kökleri bozulmamış bir ağaç satın almak, tatilden sonra onu dikmenize olanak tanır ve bahçenize yıl boyunca tadını çıkarabileceğiniz muhteşem bir yaprak dökmeyen ek sağlar.

Evinizi tazeleyin

Yaprak dökmeyen iğnelerin hoş kokusu ağaç yok olduktan sonra da uzun süre kalabilir.

İğneleri atmadan önce ağaçtan çıkarın ve bir süre daha şenlikli kokunun tadını çıkarmaya devam etmek için poşetlere veya su dolu kaselere koyun.

Ağacınızı atın ve toplumunuza yardımcı olun

Birçok toplum eski Noel ağaçlarını yaratıcı şekillerde kullanmanın yollarını bulmuştur.

Kuzey-orta New Jersey'de Somerset County Park Komisyonu ücretsiz bir yıllık Noel ağacı geri dönüşüm programına sahiptir. Ağaçlar, park sistemi içinde bitki yaşamını korumak ve desteklemek için kullanılan odun yongalarına ve malçlara dönüştürülüyor. New York Şehri de benzer bir programa sahiptir.

San Diego şehri de, sakinlerin yıl boyunca satın alınabilecek kompost, malç ve odun yongasına dönüştürülen ağaçları bırakabilecekleri 16 noktadan oluşan ücretsiz bir program sunmaktadır.

Bu sezon ağaçlara ihtiyaçları olup olmadığını öğrenmek için mahallenize, ilçenize, şehrinize veya yerel gruplara danışın.

Bu haber ilk olarak Aralık 2019'da yayınlanmış ve güncellenmiştir.

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Kaynak: edition.cnn.com