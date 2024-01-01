İstanbul'un geçmişine hayat veren 500 yıllık hamam

"Çinili" Türkçe'de "çinili" anlamına gelmektedir ve hamamın en belirgin iç tasarım özelliğini vurgulamaktadır; hamam bir zamanlar binlerce parlak mavi İznik çinisiyle kaplıydı.

Beş asır boyunca açık kalan ve halka çoğunlukla hamam olarak hizmet veren, ancak 1700'lerin sonlarında kısa bir süre saraçhane ve depo olarak da kullanılan hamam, 2010 yılında kapandığında oldukça harap bir haldeydi. Duvarları küfle kaplanmış, İznik çinileriyle kaplanmış duvarları ise hiçbir yerde görülemiyordu.

Hamam, 2022 yılında İstanbul Bienali için geçici olarak yeniden açıldı ve şimdi yepyeni bir hayata kavuşmak üzere.

Çinili Hamam, 13 yıl kapalı kaldıktan sonra 30 Eylül'de yeniden açılacak: önce sergi mekânı olarak; ardından Mart 2024'ten itibaren kadın ve erkekler için ayrı bölümleri olan bir hamam olarak.

Hamam, yüzünün tamamen yenilenmesinin yanı sıra, bir zamanlar pirinç musluklarına su dolduran Bizans sarnıcının kemerleri altında çağdaş bir sanat alanına, binanın tarihini bir araya getiren yeni bir müzeye ve defne ağaçlarıyla dolu bir kent bahçesine de kavuşacak. Bu, binayı 2010 yılında satın alan gayrimenkul geliştiricisi The Marmara Group'un ikinci büyük tarihi restorasyon projesi.

Geçmişi kazmak

"Hamamı satın aldığımızda, arkasındaki hikayelerin hiçbirini bilmiyorduk. Ama Zeyrek'te nereyi kazarsanız bir şey bulursunuz," diyor projenin kreatif direktörü Koza Yazgan.

"Erkekler bölümünde, [alışılagelmiş] altıgen olanlardan farklı olarak bu dikdörtgen çinileri bulduk. Duvarda asılı duruyorlardı ve üzerlerinde [her karoda farklı mısralar bulunan] Farsça bir şiir vardı. Bunları tercüme ettik ve araştırdık ve bir noktada yanlış yerleştirildiklerini gördük - Sinan'ın orijinal olarak yerleştirdiği yerde değillerdi."

Hamam ilk inşa edildiğinde duvarlar yaklaşık 10.000 çiniyle kaplıydı, ancak geriye sadece birkaçı kaldı. Bazıları yanlış yerleştirilmiş, bazıları çalınmış, bazıları da yangın ve depremlerden zarar görmüş.

Çiniler 19. yüzyılın sonlarında yabancı müzelere bile satıldı - Marmara Grubu, Londra'daki V&A dahil olmak üzere uzaktaki özel koleksiyonlara ve müzelere giden birçok çininin izini sürdü. Hamamdaki arkeolog ve tarihçilerden oluşan bir ekip, bu kurumların İznik çinilerinin tam olarak nereden geldiğini tespit etmelerine yardımcı oldu.

Gizemli Fars çinilerine gelince, Yazgan şöyle devam ediyor: "Onları bulduğumuz yerde bırakmamaya ve müzede sergilemeye karar verdik."

Daha önceki projeleri arasında Kahire'deki merakla beklenen Büyük Mısır Müzesi ve Abu Dabi'deki Louvre Müzesi de bulunan Alman Atelier Brüeckner firması tarafından tasarlanan Çinili Hamam'ın müzesi, restorasyon sırasında bulunan sikkelerden yabancı gemilerin alışılmadık grafitilerine kadar pek çok Roma, Osmanlı ve Bizans eserinden bazılarını sergileyecek.

Ziyaretçiler ayrıca, nalin adı verilen ışıltılı sedef takunyalar da dahil olmak üzere, geçmişte hamam müdavimleri tarafından kullanılan bir dizi eklektik nesneyi de inceleyebilirler.

Doğal olarak, müzenin bir katı hamamın inanılmaz İznik çinilerine adanacak - direnişin en önemli noktası, sizi Mimar Sinan'ın zamanında olduğu gibi hamama götüren fütüristik bir artırılmış gerçeklik (AR) ekranı olacak ve beyaz duvarları tam turkuaz çinili ihtişamıyla dijital olarak kaplayacak.

Çoktan yok olmuş bir şeyi yeniden inşa etmek etkileyici bir girişim, ancak Yazgan bunun gerekli olduğunu düşünmüş. "Şehrin son 20 yılda nasıl değiştiğini göz önüne alırsak, bu tarihi yerleri korumanın her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Aksi takdirde hepsi kaybolacak" diyor.

İçi de dışı da güzel

Ahşap evleri başlangıçta 12. yüzyıldan kalma zengin Pantokrator Manastırı 'nın -şimdiki Zeyrek Camii- etrafında yükselmiş olsa da Zeyrek bugün belirgin bir işçi sınıfı semtidir.

Yaşam, sokaklara taşan baharat ve et pazarlarına odaklanırken, restoranlardan ev yapımı perde pilavının (Türkiye'nin doğusundaki daha az varlıklı bir bölgeye ait tavuk, üzüm ve pirinç yemeği) meyveli kokusu yayılıyor.

İstanbul'un UNESCO listesindeki bölgesinin bir parçası olsa da Zeyrek, Ayasofya, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı'nın bulunduğu Ayasofya semtine hiç benzemiyor. Burada yabancı turistlere nadiren rastlanır.

Zeyrek sokakları çok fazla gürültü üretir ve 30.000 metrekarenin üzerindeki hamam huzurlu bir kaçış sunar.

Ön kapıdan sarkan bir kem göz (nazarlık), kötü niyetli ruhların dışarıda kalmasını sağlıyor. Aynen 500 yıl önce olduğu gibi, meşe kapı ağır ve kalındır - sadece, o kadar yenidir ki, hala kereste fabrikasından çıkmış gibi bir kokusu vardır.

Eşik geçildikten sonra ziyaretçi, tüm Türk hamamlarında tipik olan bir süreçle, bir dizi üç odadan geçmektedir. İlki "soğuk" (ya da daha doğru bir ifadeyle oda sıcaklığında) oda olan camekan, misafirlerin soyunmaya ve dinlenmeye davet edildiği yer. Koltuklara uzanmak, mimariye hayran olmak ve sıcak Türk çayı ya da kahvesini yudumlamak teşvik edilir.

Daha sonra, vücudun yaklaşık 30 santigrat derece (86 Farenheit) sıcaklığa alıştığı kuru bir oturma alanı olan sıcak oda gelir. Son oda ise 50 santigrat dereceye (122 Farenheit) kadar ısıtılan ve düz bir mermer levha içeren buharlı hararet odası.

Yazgan, "'Göbek taşı'nın üzerine uzanıp rahatlıyorsunuz" diyor. "Hem ruhsal hem de fiziksel olarak bir temizlik alanı... dünyevi şeylerden uzaklaşmak için bir saat." Cüppeli görevliler burada yatan müşterilerini yıkıyor ve masaj yapıyor.

Osmanlı bilgi birikimi ve kusursuz minimalizm Çinili Hamam'da bir araya gelerek mükemmel bir dinlenme alanı yaratıyor. İskandinav tarzı ahşap dolaplar, dolaplar ve kapı stoperleri modern tesislerin fazla klinik hissetmesini önlüyor.

Kubbeli tavanlardaki cam yıldızlar (Osmanlı hamam tasarımının bir imzası) içeriye yeteri kadar doğal ışığın girmesine izin veriyor, ancak göz kamaştıracak kadar değil. Orijinal Osmanlı detayları zihni canlandırmak için sergileniyor - orijinal tuğla işçiliğinin bölümleri, Sinan'ın yapısal takviyeleri ve kaleydoskopik İznik çinileri - ama asla huzur atmosferini bozmuyorlar.

Hayata geri dönüyor

Başlangıçta, hamamın yıkanma odaları henüz kuruyken, Çinili Hamam, mekânı özetleyen üç kelime olan yıkıntı, tarih ve şifa temalarına adanmış özel olarak sipariş edilen eserlerle bir defaya mahsus bir çağdaş sanat sergisine ev sahipliği yapacak.

Sergi Mart 2024'te kapandıktan sonra hamama su pompalanacak ve orijinal işlevine geri dönecek. Yazgan, Zeyrek Çinili Hamam'ın Osmanlı hamam geleneklerini yakından taklit edeceğini söylüyor.

İsveç masajları ve kokulu yağlar yerine, sıcak ve nemli odalar, eklem kırıcı kayropraktik tedaviler ve kabarık köpük bulutlarının cilde sürüldüğü köpük bazlı masajlar olacak.

Ancak Yazgan, Çinili'yi Türkiye'nin geleneksel hamamlarından ayıran bir 21. yüzyıl farkının altını çiziyor.

"Genellikle hamamlarda erkekler bölümünün tasarımı daha uzun ve daha özenlidir. Daha fazla mukarnasları (süslü tonozlu tavanlar) ve çinileri vardır. Ancak her [cinsiyet] bölümü için dönüşümlü günlerimiz olacak, böylece herkes her iki tarafın da tadını çıkarabilecek."

'İstanbul'un bir mikrokozmosu'

Hamamın tertemiz, boş odalarını şimdi görünce, insanlarla dolu olduğunu hayal etmek zor. Sadece ince bir çalılık tabakasının kasap dükkanlarında sergilenen çiğ keçi butlarını maskelediği bahçeye adım attığınızda da çevresiyle biraz uyumsuz görünüyor.

Ancak Marmara Grubu, yeni restore edilen hamamın mahallenin dinamiğini tamamen değiştirebileceğine ve Zeyrek'i kültür turizmi için bir destinasyona dönüştürmek için az bilinen tarihi mekanlarını kullanabileceğine inanıyor.

"Yerel esnaf bile 'Sabun ya da peştemal [geleneksel Osmanlı havluları] satayım mı' diye soruyor. Hatta hamam misafirlerinin bölgedeki diğer turistik yerleri nerede ziyaret edebileceklerini ya da tarihi bir mekanda yemek yiyebileceklerini gösteren bir 'Zeyrek haritası' yapmayı bile düşünüyoruz" diyor Yazgan.

Yapılacak çok şey var: Zeyrek Camii'nin yanı sıra, anıtsal Roma Su Kemeri Valens ve barok Süleymaniye Camii (Mimar Sinan'ın magnum opus'u) 15 dakikalık yürüme mesafesinde.

Ziyaretçi sayısındaki artış mahalleyi soylulaştırma riskiyle karşı karşıya bıraksa da, hamam İstanbul'un giderek genişleyen havalı kültürel mekânlar portföyüne katılma potansiyeline sahip: eski bir ritüele katılarak İstanbul'un kozmopolit geçmişine dalınabilecek bir yer.

Yazgan, "Müze, rahatlama unsuru ve tarihi katmanlarıyla [hamam] İstanbul'un bir mikrokozmosu gibi" diyor.

Burası kesinlikle şehirde yeni bir şeyler öğrenebileceğiniz, bir AR deneyimi yaşayabileceğiniz, bir fincan kahve içebileceğiniz, herkesin içinde soyunabileceğiniz ve dışarı çıktığınızda hala rahatlamış hissedebileceğiniz tek yer olacak.

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Kaynak: edition.cnn.com