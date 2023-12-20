İstanbulspor başkanı, hakeme saldırının ardından Türk futbolu için utanç verici son olayda takımı sahadan çıkardı

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, takımının Trabzonspor karşısında ikinci yarının ortalarında penaltı kararının verilmemesinin ardından oyuncularını sahadan çekti ve maçın tatil edilmesine neden oldu.

Son sıradaki Boğalar, Trabzonsporlu Batista Mendy ile İstanbulsporlu orta saha oyuncusu Florian Loshaj'ın çarpışmasının ardından penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

Konuk ekip 68. dakikada Paul Onuachu'nun kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti ve Sarıalioğlu 73. dakikada sahaya inerek takımının çıkmasını istedi.

İstanbulspor'un savunma oyuncusu Simon Deli'nin tek dizinin üzerine çökerek Sarıalioğlu'na takımın oyunu bırakması için yalvardığı görüldü, ancak sonuçta oyuncular kulüp başkanının emirlerine uyarak soyunma odasına gitti ve hakemler de kısa süre sonra aynı şeyi yaptı.

Türk devlet haber ajansı Anadolu'ya göre, bundan sonra ne olacağına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) karar verecek.

TFF kurallarına göre, "Bir müsabakayı terk eden takım hükmen mağlup ilan edilir ve ayrıca galibiyet durumunda verilen puan sayısı mevcut puanlarından düşülür".

İstanbulspor şu anda ligin son sırasında ve 19. sıradaki Pendikspor'un beş puan gerisinde yer alıyor ve Salı günü yaşananlar kulübün küme düşmekten kurtulma umutlarını önemli ölçüde tehlikeye atabilir.

"Futbol için üzücü bir gün ... Futbol federasyonunun [sonucun ne olacağına dair] kararını bekleyeceğiz," dedi Trabzonspor baş antrenörü Abdullah Avcı maçtan sonra.

Şehrin diğer ucunda, Süper Lig'e verilen aranın ardından Salı günü oynanan ilk maçta Başakşehir, Sivasspor'u İstanbul'un dış mahallelerinden birinde çoğunlukla boş olan bir stadyumda ağırladı.

Maçtan önce hakemlere, üzerinde Türkçe "saygı" yazan tişörtler giyen çocuklar tarafından çiçekler sunuldu.

Ev sahibi takımın teknik direktörü Çağdaş Atan, önceki maçlarda gördüğü bir dizi sarı kart nedeniyle cezalı olduğu için saha kenarında yer almazken, hakem kararları maça damgasını vurdu: Başakşehir'e iki penaltı verildi - her ikisi de Polonyalı forvet Krzysztof Piątek tarafından gole çevrildi - ve 62. dakikada Boz Baykuşlar 'ın attığı gol önce ofsayt olarak değerlendirildi, ancak daha sonra video yardımcı hakem (VAR) incelemesinin ardından verildi.

Maçtan sonra Piątek CNN'e yaptığı açıklamada gülümseyerek "daha iyi olabilirdi ama iyiydi" dedi.

Sivasspor teknik direktörü Servet Çetin de CNN'in Türk futbol kültüründe hakemlere saygı konusunda bir sorun olup olmadığını sorması üzerine Süper Lig'deki hakemlikle ilgili görüşlerini dile getirdi.

Çetin maç sonrası basın toplantısında "Tüm hakemlere saygı ve sevgiyle yaklaşmaya çalışıyoruz" dedi. "Bazen sinirlendiğimiz oluyor. Ama bu gelip geçici bir şey.

"Bugün mesela, umarım hakemler kararlarında haklıydı çünkü aksi takdirde Sivasspor taraftarından tepki alacaklar. Bu birikir. Bu öfkeye dönüşür" diye ekledi.

"Avrupa'da yapılmayan hatalar bizim ülkemizde yapılıyor."

Cezai suçlamalar

Eski bir Türk profesyonel hakemken spor yazarı ve yorumcusu olan Murat Fevzi Tanırlı CNN'e verdiği demeçte "Türkiye'nin hakemlere saygı konusunda dünyada kıyaslanamayacak kadar kötü durumda olduğunu" söyledi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a göre geçen hafta Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca sahaya girip hakem Halil Umut Meler'in yüzüne yumruk atarak gözünün morarmasına ve kafatasında hafif bir kırık oluşmasına neden olduğunda bu görüş doğrulanmış gibi görünüyordu.

En az iki kişi daha hakemi yerdeyken tekmeledi ve olayın ardından aralarında Koca'nın da bulunduğu üç kişi Türk yetkililer tarafından tutuklandı.

Koca ise Meler'e yumruk attığı iddialarını reddederek hakemin yüzüne sadece "tokat attığını" söyledi ancak 12 Aralık'ta "Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarlarına ve içinde bulunduğum camiaya daha fazla zarar vermek istemediğini" söyleyerek kulüp başkanlığı görevinden istifa etti.

Koca şu anda suçlamalarla ve olası bir hapis cezasıyla karşı karşıya olanlar arasında yer alıyor.

Türkiye Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu da Koca'yı ömür boyu spordan men etti, eski kulübüne yaklaşık 69.000 dolar (2.000.000 Türk lirası) para cezası verdi ve Ankaragücü'nün beş iç saha maçını seyircisiz oynamasına hükmetti.

Çarşamba günü Hürriyet gazetesi Meler ile yaptığı uzun bir röportajı yayınladı. Meler gazeteye verdiği demeçte "Bunu yapanları ya da provoke edenleri asla affetmeyeceğim" dedi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Cumartesi günü olayla ilgili ilk kez kamuoyuna açıklama yapan Meler, "Olayın sorumlularının ve faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

'Sözlü taciz ve saldırılar devam edecek'

TFF, hakemlere yönelik kötü davranışlar için daha geniş bir baskı ve daha sert cezalar sözü verdi.

Tanırlı CNN'e yaptığı açıklamada, önümüzdeki ay alınması beklenen bu kararların herhangi bir değişikliğin kalıcı olup olmayacağını belirleyeceğini söyledi.

"Bu sadece Ankaragücü'nü mü etkileyecek? Çünkü şu anda maçlar bu hafta başlayacak ve aynı sözlü taciz ve saldırılar devam edecek. Bu yüzden federasyonun bu davranışların cezalarını daha ağırlaştırması gerekiyor," dedi Tanırlı.

Salı günü maçlar başlamadan önce taraftarlar Koca'nın şiddet içeren saldırısını kınama konusunda birleşti ancak daha geniş kapsamlı reformlara ihtiyaç olup olmadığı konusunda bölündü.

"Koca'ya verilecek ceza ne kadar ağır olursa olsun, sonuçta sorun taraftarlarda başlıyor. Önce kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Ancak ondan sonra yapılan değişikliklerin bir etkisi olur" dedi. Maçı oğluyla birlikte izleyen Başakşehir taraftarı Ceyhun Çoban CNN'e konuştu.

Bir başka Başakşehir taraftarı Fatih Ateş de suçlulara daha sert cezalar verilmesi gerektiğini kabul etti ancak bir kişinin davranışı nedeniyle taraftarlara ya da takımlara daha geniş yaptırımlar uygulanmaması gerektiğini söyledi.

Ateş CNN'e yaptığı açıklamada "Bunun bir futbol maçı olduğunu ve savaş için değil eğlence için burada olduğumuzu bilmeliyiz" dedi.

Stadyuma geri dönen Piątek, gelecekte şiddet olaylarını önlemek için büyük değişikliklere ihtiyaç olduğunu düşünmüyor.

"Bence hepimiz insanız. Futbol duygusaldır, bazen sakin olmamız gerekir ve bence bu bir daha yaşanmamalı," dedi.

"Oyun içinde her zaman hakemlerle konuşuyoruz ve bazen daha saygılı olmamız gerekiyor."

Ancak, İstanbulspor ve kulüp başkanının karıştığı son olayla birlikte, spot ışıkları muhtemelen öngörülebilir gelecekte Türk futbolu ve hakemlerle olan aşk-nefret ilişkisi üzerinde kalmaya devam edecek.

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Kaynak: edition.cnn.com