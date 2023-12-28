İsrail'in öncü kadın şarap üreticisi Roni Saslove ile tanışın

Ancak İsrail şarabını dünya sahnesine çıkaran bireysel şarap üreticileri söz konusu olduğunda, hiç kimsenin adı Roni Saslove kadar sık gündeme gelmiyor.

Kanada doğumlu, İsrail'de yetişmiş şarap üreticisi, sommelier ve eğitimcinin kanında açık hava ve şarap endüstrisi sevgisi var.

Babası Barry Saslove, 1991 yılında Golan Tepeleri'nde kendi adını taşıyan Saslove Şaraphanesi'ni kurdu ve Roni'nin aile işini devam ettirecek çocuklarından biri olacağı açıktı.

Henüz on dört yaşındayken ilk şarap hasadında çalıştı ve hemen bağlandı.

Lise sonrası zorunlu ulusal hizmeti sırasında askerler için doğa rehberi olarak çalıştı.

Saslove sonunda şaraphanede babasına katıldı, ancak üzüm bağlarının ötesinde hedefleri vardı: sadece şarap yetiştirmek değil, İsraillileri - özellikle kadınları - şarapla denemeler yapmaya ve gözleri korkmadan daha fazlasını öğrenmeye teşvik etmek.

Birçok tüketicinin, özellikle de kadınların şarap tadımına geldiklerinde şarap hakkında hiçbir şey bilmedikleri ya da birçok farklı çeşidi denemedikleri için hemen özür dilediklerini fark etti.

Diğerleri ise kendilerini mahcup hissediyor ve "yanlış" şarabı sipariş etmekten çekiniyorlardı.

Bu durum Saslove'un kariyerinde sadece bir şarap üreticisi değil, aynı zamanda bir şarap müjdecisi olarak bir geçiş yapmayı düşünmeye başlamasına neden oldu.

Ailesi şaraphanelerini sattı ve Saslove Tel Aviv'e taşınarak popüler Sarona mahallesinde Tadım Odası 'nı açtı ve insanlara farklı şarapları tatma, farklı şaraplar hakkında bilgi edinme ve yemek eşleştirmelerini deneme şansı verdi.

Şimdi ise bir tür İsrail şarap elçisi haline gelmiş, anavatanı adına dünyayı dolaşıyor ve dünyanın dört bir yanındaki insanları İsrail'den çıkan en iyi şaraplardan bazılarını denemeye teşvik ediyor.

"İsrail şarapları -tıpkı İsrail gibi- çok karmaşıktır," diye gülüyor.

Başlamak için iyi bir yer mi? Elbette Saslove'un kendi şaraplarından biriyle. İbranice'de kırmızı anlamına gelen "Adom", şarapçının kişisel favorisi.

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Kaynak: edition.cnn.com