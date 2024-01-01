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İsrail'in en üst mahkemesi, savaş sürerken bölünmeleri yeniden alevlendirebilecek bir kararla yargı revizyonunun önemli bir kısmını iptal etti

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de Hamas'a karşı savaş açtığı bir dönemde ülkedeki gerilimi yeniden alevlendirme tehdidi yaratan benzeri görülmemiş bir hamleyle yargının yetkilerinde yapılan tartışmalı bir değişikliği iptal etti.

 and  Anne Legman
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İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Esther Hayut (C) ve yargıçlar, 28 Eylül 2023 tarihinde Kudüs'teki....aussiedlerbote.de
İsrail Yüksek Mahkemesi Başkanı Esther Hayut (C) ve yargıçlar, 28 Eylül 2023 tarihinde Kudüs'teki mahkeme binasında, mahkemenin başbakanın görevden çekilmesine karar vermesini engelleyen yasaya karşı dilekçeleri dinlemek üzere bir araya geldi..aussiedlerbote.de

İsrail'in en üst mahkemesi, savaş sürerken bölünmeleri yeniden alevlendirebilecek bir kararla yargı revizyonunun önemli bir kısmını iptal etti

Mahkeme, yediye karşı sekiz oyla, hükümetin "makuliyet yasası" olarak adlandırılan yasada yaptığı değişikliğin geçerli olmaması gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme'nin hükümet kararlarını makul bulmama yetkisini elinden alan yasa tasarısı, bu yılın başlarında İsrail parlamentosu Knesset tarafından kabul edilen ve yargıyı zayıflatmayı amaçlayan çok yönlü planın ilk önemli parçasıydı.

Karar, İsrail'de 2023 yılı boyunca devam eden ancak Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarının ardından bir kenara bırakılan duygusal ve hararetli bir tartışmayı yeniden başlatabilir. Ayrıca Netanyahu ve onun mahkemeleri elden geçirme çabalarını eleştiren iki önemli isimden oluşan İsrail savaş kabinesinde de bölünmelere neden olabilir.

Bu bir son dakika haberidir, devamı gelecek...

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Kaynak: edition.cnn.com

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