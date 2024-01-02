İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Netanyahu'nun yargı revizyonuna ilişkin kararı hakkında bildiklerimiz

Mahkeme, yediye karşı sekiz oyla, hükümetin makuliyet yasası olarak adlandırılan yasada yaptığı değişikliğin geçerli olmaması gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme'nin hükümet kararlarını makul bulmama yetkisini elinden alan yasa tasarısı, geçen yıl İsrail parlamentosu Knesset tarafından kabul edilen ve yargıyı zayıflatmaya yönelik çok yönlü çabanın ilk önemli parçasıydı.

Netanyahu'nun yargıda yaptığı revizyon İsrail'de aylarca süren öfkeli protestolara yol açmış, vatandaşlar Netanyahu hükümetini İsrail demokrasisini zayıflatmaya çalışmakla suçlamıştı.

Yüksek Mahkeme'nin emsali görülmemiş kararı, Gazze'deki çatışmalar sürerken, Netanyahu ve mahkemeyi elden geçirme çabalarını eleştiren iki önemli isimden oluşan İsrail savaş kabinesinde bölünmelere neden olabilir.

İşte karar ve etkileri hakkında bildiklerimiz.

Makuliyet yasası nedir?

İsrail parlamentosu Knesset Temmuz ayında, Yüksek Mahkeme'nin hükümet kararlarını makul bulmama yetkisini elinden alan makuliyet yasasını kabul etti.

Makuliyet doktrini İsrail yargısına özgü değildir. Bu ilke aralarında Birleşik Krallık, Kanada ve Avustralya'nın da bulunduğu bir dizi ülkede kullanılmaktadır.

Standart, bu ülkelerdeki mahkemeler tarafından belirli bir mevzuatın anayasaya uygunluğunu veya yasallığını belirlemek için yaygın olarak kullanılıyor ve hakimlerin kamu görevlileri tarafından alınan kararların "makul" olduğundan emin olmalarını sağlıyor.

Bu standart bu yıl Netanyahu'nun kilit müttefiki Aryeh Deri'yi, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin Deri'nin cezai mahkumiyetleri ve geçen yıl mahkemede kamu hayatından emekli olacağını söylemesi nedeniyle hükümetteki pozisyonlara atanmasının makul olmadığı yönündeki kararına uyarak tüm bakanlık görevlerinden azlettiğinde kullanıldı.

Netanyahu Deri'ye karara "ağır bir kalp ve büyük bir üzüntüyle" uyduğunu söyledi.

Makuliyet tasarısı, İsrail'in yargı sistemine yönelik daha geniş bir reform paketinin bir parçasıydı. Diğer bölümler, aşırı sağcı koalisyon hükümetine yargıçların atanmasında daha fazla kontrol sağlamayı ve bağımsız hukuk danışmanlarını hükümet bakanlıklarından uzaklaştırmayı amaçlıyordu.

Yüksek Mahkeme ne karar verdi?

Mahkeme, hükümetin makuliyet yasasında yaptığı değişikliğin geçerli olmaması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, "demokratik bir devlet olarak İsrail Devleti'nin temel özelliklerine ağır ve benzeri görülmemiş bir darbe" vuracağı için değişikliği reddettiğini açıkladı.

Hükümet tasarısı, resmi bir anayasanın yokluğunda gayri resmi bir anayasa işlevi gören İsrail'in Temel Yasalarından birini değiştirdi. Pazartesi günkü karara kadar Yüksek Mahkeme daha önce hiç bir Temel Yasayı ya da bir yasa değişikliğini iptal etmemişti.

Kararda 15 yargıçtan 12'si mahkemenin "olağanüstü durumlarda" bir Anayasa'yı iptal etme yetkisine sahip olduğunu kabul etti. Bu 12 yargıçtan sadece sekizi bunun olağanüstü bir durum olduğunu düşünüyordu.

Tepkiler ne yönde oldu?

Netanyahu'nun müttefikleri Pazartesi günü mahkemenin kararını eleştirdi. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir kararı "yasadışı" olarak nitelendirdi ve Gazze'de savaşan İsrail güçlerine zarar verdiğini söyledi.

Ben-Gvir, "Bu tehlikeli, anti-demokratik bir olaydır ve şu anda her şeyden önce İsrail'in düşmanlarına karşı savaş çabalarına zarar veren bir karardır" dedi.

Yargıda revizyon planlarının mimarı Adalet Bakanı Yariv Levin ise kararı "bugünlerde cephedeki savaşçılarımızın başarısı için gerekli olan birlik ruhunun tam tersi" olarak nitelendirdi. İsrail başbakanının partisi Likud ise kararın "talihsiz" olduğunu çünkü "özellikle savaş zamanında halkın birlik olma iradesine aykırı olduğunu" söyledi.

Knesset Başkanı Amir Ohana da "savaş zamanı kesinlikle ülke tarihinde bir ilke imza atmanın zamanı değil" dedi.

Ancak Yüksek Mahkeme'nin kararını 12 Ocak'a kadar açıklaması gerekiyordu zira davaya bakan iki yargıç emekli oldu ve yasa gereği görevlerinden ayrıldıktan sonra üç ay içinde nihai kararlarını sunmaları gerekiyor.

Muhalefet lideri Yair Lapid X'te yaptığı bir paylaşımda Yüksek Mahkeme'nin "İsrail vatandaşlarını koruma rolünü sadakatle yerine getirdiği" için tam desteğine sahip olduğunu söyledi.

Lapid, "Eğer İsrail hükümeti Yüksek Mahkeme üzerinden yeniden tartışmaya başlarsa, o zaman hiçbir şey öğrenmemiş olurlar" dedi. "7 Ekim'de hiçbir şey öğrenmediler, evimiz için 87 gün süren savaştan hiçbir şey öğrenmediler."

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Kaynak: edition.cnn.com