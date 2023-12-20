İsrail rehine müzakereleri için masaya dönüyor

Bu gelişme, İsrail'in askeri operasyonlarının yeniden başlaması ve resmi rehine görüşmelerinin durmasından bu yana önemli bir değişime işaret edecek.

Hamas'ın siyasi şefi Çarşamba günü arabulucu Mısır'ı ziyaret ederek çatışmaların yeniden durması umutlarını arttırdı.

İsrail'in önerdiği genel çerçeve bir kez daha rehinelerin -kadınlar da dahil olmak üzere- aşamalı olarak serbest bırakılmasını ve nihai hedefin Gazze'deki tüm rehinelerin serbest bırakılması olmasını öngörüyor.

Ancak kaynak, şu anda bir anlaşmanın yakın olmadığını ve önerilerin tartışılmasının en fazla müzakerelerin başlangıcına işaret ettiğini vurguladı. Yine de İsrail'in müzakere masasına geri dönüyor gibi görünmesi dikkate değer.

Başbakan Benjamin Netanyahu ve hükümeti, özellikle İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) yanlışlıkla üç İsrailli rehineyi öldürmesinin ardından, rehineler konusunda ülke içinde baskı görüyor.

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir başka kaynak İsrail'in arabulucu Katar aracılığıyla Hamas'a yaptığı önerinin rehinelerin serbest bırakılması için çatışmalara bir hafta ara verilmesi olduğunu söyledi.

İsrail'in müzakerelerin bir parçası olarak çatışmalara bir hafta ara verilmesini önerdiğini ilk olarak Axios duyurdu.

Hamas'ın Çarşamba günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin Mısırlı yetkililerle İsrail-Gazze çatışmasındaki son gelişmeleri görüşmek üzere Kahire'ye geldiği belirtildi.

Hamas da ciddi bir baskı altında ve hem ABD'li hem de İsrailli yetkililer çatışmaların yeniden başlamasının ve özellikle de IDF'nin Gazze'nin güneyini hedef almasının Hamas üzerindeki baskıyı geçici bir ateşkesi kabul etmesi için arttıracağına inandıklarını söylediler.

İsrailli bir yetkili, Hamas'ın "eskisinden daha ağır mahkumlar" istediğini belirterek, iki taraf arasındaki son anlaşmada rehineler karşılığında Filistinli kadın ve genç mahkumların İsrail hapishanelerinden serbest bırakılmasına atıfta bulundu.

Geçtiğimiz ay varılan anlaşma İsrail, Hamas ve ABD arasında yürütülen ve Katar'ın önemli bir arabulucu rolü üstlendiği titiz müzakerelerin sonucuydu. Anlaşma 24 Kasım'da başladı ve 1 Aralık Cuma günü sona ermeden önce iki kez yenilendi.

Çatışmalara verilen ilk yedi günlük ara sırasında Hamas, 7 Ekim'de kaçırılan en az 10 İsrailli rehineyi her gün serbest bırakmak zorunda kaldı. Hamas'ın kalan kadın rehineleri serbest bırakmayı reddetmesi üzerine ateşkes sona erdi. O tarihten bu yana ABD'li ve Katarlı yetkililer başka rehinelerin de serbest bırakılmasını sağlamanın yollarını görüşmeye devam ediyor.

Bu çerçevede, bazıları çifte vatandaşlığa sahip 80 İsrailli serbest bırakıldı. Ayrıca 23 Tayland vatandaşı, bir Filipinli ve bir İsrail-Rusya çifte vatandaşı olmak üzere bir dizi yabancı uyruklu kişi de ateşkes dışındaki ayrı müzakerelerin bir parçası olarak serbest bırakıldı.

Diğer taraftan, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere, İsrail hapishanelerinden toplam 240 Filistinli serbest bırakıldı ve bunların çoğu gözaltına alınmış ancak haklarında hiçbir suçlama yapılmamıştı.

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Kaynak: edition.cnn.com