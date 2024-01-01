İsrail-Hamas savaşının yayılma tehdidi, yapay zeka ve sismik bir ABD seçimi: 2024 için 5 öngörü

Bunu anlamanıza yardımcı olmak için, işte izlemeniz gereken bazı temel temalar.

1. İsrail-Hamas savaşı yayılma tehdidi taşıyor

Yeni yıl, İsrail'in Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karşılık olarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını arttırmasıyla başlıyor.

Kalabalık insani yardım kamplarında hastalıklar yayılırken Gazzelilerin hayati tehlikeyle karşı karşıya kalması, kritik malzemelerden yoksun kalması ve sağlık hizmetlerine erişememesi nedeniyle oluşan küresel tepkiler karşısında İsrail'e savaşın süresini ve yoğunluğunu sınırlandırması için uluslararası baskı artıyor. Buna rağmen İsrail çabalarını iki katına çıkardı ve Hamas'a karşı savaşının aylarca süreceği sözünü verdi.

Orta Doğu'da daha geniş çaplı bir çatışma riski giderek artıyor.

İran destekli İslamcı paramiliter grup Hizbullah ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) arasında Lübnan-İsrail sınırında artan sınır ötesi çatışmalar yaşanıyor.

Irak'ta İran destekli gruplar tarafından gerçekleştirilen vekalet saldırıları -Bağdat'taki ABD elçiliğine yapılan son saldırı gibi- daha cesur ve daha yaygın hale geliyor. Yemen'deki İran destekli Husi isyancıların Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden geçen küresel nakliye rotalarına yönelik yeni saldırıları enerji fiyatlarının yükselmesine neden olabilir.

Bölgedeki diğer aşırılık yanlısı grupların da fırsatçılık ve/veya şikâyetlerden beslenmesi riski var. İsrail ile Suudi Arabistan arasında 7 Ekim'den önce yakın görünen ilişkilerin resmen normalleşmesinin artık ihtimal dışı olduğunu söylemeye gerek yok.

Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına verdiği ilk açık destek, insan hakları ve uluslararası hukukun garantörü olarak yansıttığı imaja zarar verdi; bu da Washington'un, tonunda kararlı bir değişiklik yapmasına rağmen kısa vadede toparlanamayacağı bir itibar darbesi oldu.

2024'e girerken ABD ve müttefikleri, vekaleten yapılan saldırılara misilleme ve caydırıcılık arasında bir denge kurmalı ve tepkilerini daha geniş bir çatışmayı tetikleyecek bir eşiğin altında tutmalıdır.

2. Rusya-Ukrayna çatışması üçüncü yılına girerken çıkmazda

Şubat ayında Vladimir Putin'in Ukrayna işgali üçüncü yılına girecek.

Ne Rusya ne de Ukrayna zafere ulaşma ya da birbiriyle uyuşmayan hedeflerinden taviz verme konusunda herhangi bir işaret göstermiyor. Ukrayna hayatta kalmak, toprak bütünlüğü ve egemenliği için savaşırken, Rusya Ukrayna'nın "denazifikasyonu" ve askersizleştirilmesi ile NATO ve diğer Batılı kurumlara katılma isteğinin engellenmesini amaçlıyor. Rusya'nın kışkırtılmamış işgalini "denazifikasyon" olarak nitelendirmesi tarihçiler ve siyasi gözlemciler tarafından reddedildi.

Putin yıla bir önceki yıla kıyasla daha kendinden emin bir şekilde başlıyor.

Ukrayna'nın uzun zamandır beklenen 2023 karşı saldırısı, Kiev'in 2022 sonunda kazandığı ivmeyi yeniden yakalayamadı. Rusya'nın savaş stokları hem İran hem de Kuzey Kore tarafından yenileniyor. Ayrıca, dünyanın yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi, gelecek yıl insan gücü sıkıntısı çekecek olan Ukrayna'nın aksine, asker sayısı bakımından her zaman sayısal avantaja sahip.

Avrupa'nın Ukrayna'ya verebileceği mühimmat ve askeri teçhizat sınırlı ve kendi stokları da tükenmiş durumda. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky'nin Batı birliğindeki çatlaklara ilişkin en kötü korkuları da gerçekleşti: ABD ve Avrupa'daki siyasi bölünme askeri ve ekonomik yardımların ulaştırılmasını engelliyor. Zelenskiy'nin Aralık ayında Washington'a yaptığı ziyaret, yeni mühimmat için istediği 61 milyar dolar yerine 200 milyon dolarla sonuçlandı çünkü Kongre'deki Cumhuriyetçiler bunun karşılığında talep ettikleri sınır politikası değişiklikleri konusunda geri adım atmadılar

Günler sonra Macaristan, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya 50 milyar avroluk (55 milyar dolar) yardım paketini bloke etti. Bu eğilim, hem ABD hem de AB'nin seçimler öncesinde iç meselelere öncelik vermesi nedeniyle önümüzdeki yıl Ukrayna'nın askeri çabalarını engellemeye devam edecek gibi görünüyor.

Bu durumda Ukrayna savunmacı bir yaklaşıma, yeni askerlerin eğitimine ve savunma üretimine odaklanabilir. 2014'te Rusya tarafından yasadışı bir şekilde ilhak edilen Kırım, Ukrayna'nın Rusya'nın Karadeniz hakimiyetine meydan okumak ve saldırmak için aradığı stratejik ödül olmaya devam edecek.

Her ne kadar Ukrayna artık resmen AB üyeliği yolunda ilerlese de, müttefiklerin retorik ve kurumsal kucaklaması, zaman zaman fiili askeri ve mali destekleriyle tezat oluşturmaya devam edecektir.

Doğal olarak bu çatışmanın geleceği büyük ölçüde Ukrayna'nın en büyük mali ve askeri yardım kaynağı olan ABD'nin başında kimin olacağına bağlı. Moskova bu sonbaharda Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın geri dönmesinden yana.

3. Seçimler, kesin ve belirsiz

Seçimler her zaman önemlidir, ancak küresel istikrarsızlığın yaşandığı bir dönemde bu kadar çok kilit oyuncunun oy pusulalarında yer alması hiç bu kadar önemli olmamıştı. 2024 yılında 2 milyar insan oy kullanmak için sandık başına gidecek.

Amerika Birleşik Devletleri 'nde 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Trump'ın Beyaz Saray'a dönme ihtimali bulunuyor. Trump, partisinin adaylığı için Cumhuriyetçi rakiplerine karşı büyük bir üstünlüğe sahip ancak Colorado Yüksek Mahkemesi'nin 2021'deki ayaklanma davası nedeniyle eyalette aday olamayacağı yönündeki kararı ve ardından Maine'de benzer bir karar, karşılaşacağı engellerin habercisi olabilir.

Bir adayın iddianame altında aday olmasının emsali yok. Trump'ın yasal bir "cadı avı" iddialarının kendi tabanı üzerinde yarattığı harekete geçirici etkinin daha geniş seçmen kitlesine yansıması pek olası değil. Ancak Başkan Joe Biden Demokratları harekete geçiremiyor - kamuoyu yoklamaları seçmenlerin çoğunun seksen yaşındaki Biden'ın yeniden seçilemeyecek kadar yaşlı olduğunu düşündüğünü ve onay oranlarının düşük olduğunu gösteriyor. Her zaman olduğu gibi, izlenmesi gereken yerler salıncak eyaletler.

Hindistan Nisan ve Mayıs ayları boyunca dünyanın en büyük demokratik seçimlerini gerçekleştirecek.

Görevdeki Başbakan Narendra Modi 'nin Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi (BJP) ile birlikte popüler ancak dini açıdan bölücü bir siyaset tarzıyla üçüncü dönemini garantilemesi bekleniyor. Enflasyon ve satın alma gücüyle ilgili sorunlara rağmen Modi, Hindistan'ın Hindu çoğunluğu arasında vatanseverlik ve kendinden emin bir dış politika temelinde geniş bir desteğe sahip. Eleştirmenler ise Hindistan'ın bir zamanlar laik ve demokratik olan kurucu değerlerinin geri planda kaldığını ve azınlıkların kendilerini güvensiz hissettiğini söylüyor.

Rusya 17 Mart'ta sandık başına gidiyor. Önde gelen muhalefet lideri Alexey Navalny 'nin Sibirya'da bir ceza kolonisine hapsedilmesi ve bağımsız medyanın kapsamlı bir şekilde baskı altına alınması nedeniyle burada herhangi bir sürpriz yaşanmayacaktır. Ancak katılım düzeyi açıklayıcı olacaktır. Eğer Rusya'daki seçimler hükümetin popülaritesine dair sınırlı bir gösterge sunuyorsa, düşük bir katılım Kremlin ve Ukrayna'yı işgali üzerindeki baskıyı arttırabilir. Diğer otokrasiler Belarus ve İran da seçimlere gidiyor.

İki haftadan kısa bir süre sonra Tayvan 'da yapılacak ve önümüzdeki dört yıl boyunca Çin'le ilişkilerin seyrini belirleyecek olan erken seçim de bir dönüm noktası olacak. Seçimin galibi, daha önce Tayvan'ın bağımsızlığının katı bir savunucusu olan Demokratik İlerleme Partisi'nden Lai Ching-te olursa, Pekin ile ilişkilerin kötüleşmesi ya da donmuş olarak kalması bekleniyor. Rakip Kuomintang (KMT) ve Tayvan Halk Partisi adayları Çin ile daha az sürtüşme yaratmayı vaat etse de her üç parti de Pekin tarafından benimsenen "tek ülke, iki sistem" ilkesine karşı çıkıyor.

Başka bir yerde, Güney Afrika'nın Afrika Ulusal Kongresi (ANC) otuz yıl önce iktidara gelmesinden bu yana ilk kez 2024 seçimlerinde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya. İşsizlik, istikrarsız ekonomi ve suç ANC'nin hakimiyetini kırmış durumda. Parti lideri ve Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, skandallarla dolu selefi Jacob Zuma'nın fiilen görevden uzaklaştırılmasının ardından 2018'de göreve geldi ve daha sonra kendisi de inkar ettiği yolsuzluk iddialarıyla ilgili sorularla karşı karşıya kaldı.

4. Bölgesel anlaşmazlıklar

Doğu Avrupa ve Orta Doğu'daki savaşların da gösterdiği gibi, jeopolitik açıdan bir dönüm noktasındayız.

Otoriterliğe yöneliş ve Batı hegemonyasının uzun zamandır öngörülen parçalanması nihayet tünemek için eve geldi. Amerika'nın tek kutupluluğundan kesin bir uzaklaşma söz konusudur ve Çin ile Rusya bu geri çekilmeden faydalanmaktadır. Jeopolitik güç eksenleri, bir tarafta ABD ve AB, diğer tarafta Çin, İran, Rusya ve Kuzey Kore'den oluşan ABD karşıtı eksen olmak üzere gevşek bir şekilde yeniden hizalanıyor. Bu durum daha cesur, daha az öngörülebilir eylemlere ve daha tehlikeli ve belirsiz bir küresel ortama yol açıyor.

Bağlantısız ülkelerin duruşu ve BRICS gibi rekabetçi blokların yükselişiyle daha da şiddetlenebilecek bu değişime tanık olmaya devam edeceğiz.

Bölgesel anlaşmazlıklar ve rövanşizm yükselişte. Azerbaycan'ın uzun süredir tartışmalı olan Dağlık Karabağ bölgesini yıldırım hızıyla ele geçirmesi bunun sadece bir örneği.

Hindistan ve Çin, kendilerini ayıran dünyanın en uzun tartışmalı sınırı konusunda savaşmaya ve bu sınırı askerileştirmeye devam ediyor. Daha küçük güçler, Batı'nın geri çekilmesinden ve yükselen büyük güçlerin yayılmacı hırslarına göz yummasından faydalanabilir.

Tüm bunlar olurken, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto yetkisini daha fazla kullanması felç edici ve uluslarüstü kurumların İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en fazla çatışmanın yaşandığı bir dünyayı caydırma ya da yanıt verme becerisine dair çok az güven uyandırıyor.

Bölgesel ve uluslararası politika yapıcıların Afrika'daki darbe dalgası karşısında sivil yönetime hızlı bir dönüşü müzakere edememeleri de etkili yaptırım ve liderliğin yokluğuna işaret etmektedir.

Bu durum, özellikle dünyanın dikkati Orta Doğu'ya ve daha az ölçüde Ukrayna'ya odaklanmışken, diğer ülkelerin de potansiyel olarak aynı şeyi yapmasıyla bulaşıcılık riskini artırmaktadır.

5. Yapay zeka çağ atlıyor

2024 yılı, yapay zekânın (YZ) katlanarak büyümesi ile teknoloji konusunda yetersizliği ile bilinen yönetim kurumlarının bunu düzenleme girişimleri arasında bir gerilime sahne olacak gibi görünüyor.

Mevcut verilerden öğrenerek metin, görüntü veya tasarım gibi yeni veriler üreten yapay zekanın geçmişi 1950'lere kadar uzanıyor (burada Alan Turing'in hakkını teslim etmeliyiz.) Ancak yapay zeka teknolojisinin yaygın bir şekilde kullanılabilir hale gelmesi ve hayatımızın her alanını etkilemesiyle birlikte paradigma değişimine ancak şimdi gerçekten tanık oluyoruz.

Bu pratikte ne anlama geliyor? Görüntü oluşturma, tasarım, konuşma sentezi, çeviri ve otomasyonda büyük ilerleme. Yapay zeka asistanlarının yükselişi ve teknoloji etkileşimlerinizin kişiselleştirilmesi. ChatGPT gibi metin modelleri, DALL-E 2 gibi görüntü üreten modeller ve konuşma modelleri ayrı ayrı olmak yerine, daha bütünsel bir arayüz için birleştirilecekler.

Bildiğimiz gibi, yapay zekanın hızla ilerlemesi yeni etik zorlukları da beraberinde getiriyor.

YZ sistemleri daha gelişmiş hale geldikçe, gizlilik, önyargı ve hesap verebilirlikle ilgili sorular giderek daha fazla gündeme gelmektedir. YZ sistemlerinin insan haklarına ve özgürlüklerine saygı göstermesini nasıl sağlayacağız? YZ'nin demokratik süreçlere müdahalesini nasıl izler ve önleriz? YZ karar verme sürecinde önyargı riskini nasıl azaltabiliriz? Bunlar, politika yapıcıların, araştırmacıların ve genel olarak toplumun boğuşması gereken sorulardan sadece birkaçı.

Giderek daha sofistike hale gelen YZ sistemleri ciddi işlem gücü gerektiriyor - bu da endüstrinin pahalı çiplere ve kuantum hesaplamaya ağırlık vermesi anlamına gelecek. Bunlardan ikincisi, atom altı fiziğin kendine özgü ve sezgisel ilkelerine dayanan öncü araştırmaların bir sonraki sınırıdır. Kuantum bilişimin bilgi işleme hızları ve veri analizi farklı bir stratosferdedir. Kuantum hesaplamanın YZ'ye entegrasyonu, modellerin kendi kendine evrim için çok daha gelişmiş yeteneklerle daha hızlı eğitilmesi anlamına gelecektir.

YZ uzmanları, değişimin hızı ve insanlık üzerindeki yaygın etkisi göz önüne alındığında tedirgin edici bir düşünce olan teknolojinin gelecekteki kapsamını ve etkilerini bile kavrayamıyor. Ancak açık uçlu ve belirsiz, hatta kötümser olanın içinde sürpriz ve beklenmedik ilerleme potansiyeli var. 2024'ün eşiğinde insanlık en azından bu kanıtlanmış değişmeze tutunabilir.

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Kaynak: edition.cnn.com