İsrail-Hamas savaşı tehditleri artırırken yetkililer Times Meydanı ve ABD genelinde yılbaşı gecesine hazırlanıyor

Aralarında FBI, ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve New York Polis Teşkilatı'nın da bulunduğu 10 kolluk kuvvetinin analizine dayanan ortak bir tehdit değerlendirmesi, İsrail-Hamas savaşının "yüksek bir tehdit ortamı yarattığını" söylüyor.

CNN tarafından elde edilen değerlendirmede, "İstihbarat Topluluğu, Yahudi, Müslüman ve Arap topluluklarına yönelik şiddet tehditlerini ifade etmek için çevrimiçi platformları kullanan ve önceden tespit edilmesi zor olan basit, karmaşık olmayan saldırılar gerçekleştiren yalnız saldırganlardan endişe duymaya devam ediyor" deniliyor.

Bu endişe en çok, FBI ve polis departmanının Pazar günü büyük bir komuta merkezinden ve Times Meydanı kalabalığı gece yarısına doğru geri sayarken - muhtemelen dünya çapında tahmini 1 milyar izleyiciyle en yüksek profilli Yeni Yıl kutlaması - geliştirilmiş bir güvenlik çemberi içinde potansiyel tehditleri izleyeceği New York'ta yaygın olabilir. Gazze'deki şiddet olaylarıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek gösteriler de yetkililerin radarında.

Tatil öncesinde dile getirilen endişeler yeni değil: Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısından bu yana ve İsrail'in o tarihten bu yana Gazze'ye yönelik kuşatması yoğunlaştıkça ABD'deki kolluk kuvvetleri özellikle tetikte oldu. CNN tarafından elde edilen tehdit değerlendirmesi, bu ayın başlarında sinagoglara yönelik bir dizi sahte bomba tehdidine ve geçen ay Vermont 'ta üç Filistinli öğrencinin vurulmasına Orta Doğu çatışması tarafından motive edilmiş olabilecek vakalar olarak işaret ediyor.

Yılbaşı gecesi Times Meydanı'nda, şiddet uygulamak üzere radikalleşmiş olabilecek ancak resmi bir aşırılık yanlısı grubun parçası olmayan bir kişiye atıfta bulunan yalnız kurt olarak adlandırılan bir saldırı örneği için çok uzağa bakmaya gerek yok: Geçen yıl, FBI yetkilisi Robert Kissane tarafından internet propagandasıyla radikalleşen "evde yetişmiş şiddet yanlısı aşırılıkçı" olarak nitelendirilen 19 yaşındaki bir kişi, bir güvenlik kontrol noktasında üç memura saldırdığı iddiasının ardından polis tarafından vuruldu; suçsuz olduğunu savundu ve yargılanmayı bekliyor.

Değerlendirmede, bu yıl televizyonda canlı yayınlanan büyük etkinliklerin "yabancı terör örgütleri" ve "yerli şiddet yanlısı aşırılık yanlıları" için cazip bir hedef olmaya devam ettiği belirtiliyor.

"Yüksek bir tehdit ortamındayız. Gerçekten de 7 Ekim'den bu yana bu yüksek tehdit ortamındayız" diyen Kissane, CNN'e, çok sayıda ortak kurumdan yetkililerin potansiyel tehditleri izleyip araştıracağı bir komuta merkezinde verdiği röportajda şunları söyledi

FBI'ın New York Saha Ofisi Terörle Mücadele Bölümü ve Ortak Terörizm Görev Gücü'nden sorumlu özel ajan Kissane, Hamas savaşçılarının İsrail sınırını geçerek 1.200 kişiyi öldürdüğü ve onlarca kişiyi rehin aldığı günün "bir tür parlama noktası" olduğunu ve devam eden çatışmanın "kesinlikle insanları kötü şeyler yapmak için motive ettiğini ve ilham verdiğini" söyledi. Ancak New York'un sık sık büyük etkinliklere ev sahipliği yaptığını ve New York Polis Departmanı, FBI ve ortaklarının birlikte iyi çalıştığını belirtti.

Bu hafta sonu Times Meydanı'nda düzenlenecek olan etkinliğe yönelik "spesifik ve inandırıcı bir tehdit" bulunmadığını da vurgulayarak, "İddia ediyorum ki dünyada yılbaşı gecesi top atışı gibi bir etkinliği düzenlemek için daha iyi bir konuma sahip başka bir yer yoktur" dedi.

Yetkililer, protestoların daha fazla endişe yarattığını söylüyor

Şehrin Devriye Şefi John Chell, yetkililerin Times Meydanı çevresindeki güvenlik çemberini genişlettiklerini, bunun kısmen geçen yılki saldırı nedeniyle yapıldığını ve polisin acil bir durumda hızla hareket edebilmesi için arabaları yakındaki ana caddelerden uzak tuttuklarını söyledi. Ayrıca kameralar, özel donanımlı polis helikopteri ve insansız hava araçları, gökdelenlerdeki karşı keskin nişancı ekipleri ve kalabalığın içinde bile patlayıcı kokusunu 100 metre öteden alabilen bomba tespit köpekleri gibi sayısız araç ve teknolojiye güvenecekler.

Yetkililer ayrıca Gazze'deki savaşla ilgili olası gösteriler konusundaki endişelerini de dile getirerek, bu gösterilerin "kritik altyapıyı" ya da etkinlikleri aksatabileceğini ya da bizzat hedef haline gelebileceğini belirttiler.

Son aylarda düzenlenen bazı gösteriler polisle çatışmalara yol açarken, protestocular Gazze'de artan sivil ölümlerini kınadı: Hamas kontrolündeki bölgede Sağlık Bakanlığı'na göre 7 Ekim'den bu yana 21,000 'den fazla Filistinli öldürüldü. CNN'e bağlı WABC 'nin haberine göre, Noel günü New York'ta Filistin yanlısı bir gösteri sırasında protestocuların polislerle çatışmasının ardından altı kişi gözaltına alındı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams Salı günü yaptığı açıklamada, geçen ay Rockefeller Center Noel ağacının ışıklandırılmasını engellemeye yönelik bir çabayı işaret ederek, "Gördüğünüz bazı protestolar nedeniyle ek bir endişe var" dedi. "Ve eminiz ki bu yıl da insanların başka kaygıları için bu sahneyi kullanmak üzere bir tür girişimde bulunulacaktır."

Chell CNN'e verdiği demeçte, New York Polis Departmanının 7 Ekim'den bu yana kent genelinde 1,000'den fazla protestoya tanık olduğunu söyledi. Departman, tıpkı Rockefeller ağaç ışıklandırmasında ve Şükran Günü geçit töreninde olduğu gibi yılbaşı gecesinde de protestocuları bekliyor.

Chell Times Meydanı'ndaki yılbaşı gecesi için "Bu tüm yıl boyunca hazırlandığımız büyük bir operasyon" dedi. "Kapalı ve dar bir alanda 1.2 milyon seyirciden bahsediyoruz... Tüm dünyanın gözü üzerimizde. Herkesi güvende tutmak, New Yorkluları iyi bir yerde tutmak, eğlenmelerini sağlamak ve tüm toplumu korumak gibi müthiş bir sorumluluğumuz var."

Bu gelişmekte olan bir haberdir ve güncellenecektir.

CNN'den John Miller bu haberi Los Angeles'tan; Nicki Brown ve Dakin Andone ise New York'tan bildirmiş ve yazmışlardır. CNN'den Mark Morales ve Zenebou Sylla bu habere katkıda bulunmuştur.

Kaynak: edition.cnn.com